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即将于11月29日上映的校园青春爱情电影《一生有你》今日发布了电影同名主题曲《一生有你》MV。水木年华演唱会现场的动情大合唱，每个人眼里都写满了故事，引发无数网友感动落泪。
《一生有你》发行已经18年，它早已不仅是一首歌曲，更是一代人青春的载体。这首歌曲改编的同名电影《一生有你》，由卢庚戌
执导，徐娇
、谢彬彬
、晏紫东
、黄婷婷、吕绍聪
、金志文
联袂主演，保剑锋、曾黎特别出演。
在电影同名主题曲《一生有你》
合唱版MV中，再现了水木年华演唱会现场的感人瞬间。“多少人曾在你生命中来了又还，可知一生有你我都陪着你身边。”当音乐响起，回忆如潮水涌来，现场观众情不自禁地合唱，泪流满面。
每段青春里，都有一首陪伴一生的歌曲，《一生有你》便是如此。这首动人的旋律曾经陪伴许多80、90后度过漫漫冬夜，度过难忘青春。它收录于水木年华2001年发行的同名专辑，成为了组合最具影响力的代表作之一。“因为梦见你离开，我从哭泣中醒来”，这也是卢庚戌的真实经历。在歌曲发行的十八周年，卢庚戌将这首歌曲背后的故事拍摄成电影，致敬那段遗憾而又美好的青春，同时也为歌曲诞生十八周年送上一个礼物。
《一生有你》讲述了水木大学外语系女生方瑶和建筑系男生欧洋，在青春最美好的年华里相遇，进而成为彼此生命中最珍贵回忆的纯真爱情故事。电影将于2019年11月29日登陆全国各大院线。