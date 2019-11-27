《一生有你》发同名主题曲MV，水木年华演唱会现场的动情大合唱，十分催泪。

《一生有你》11月29日上映 时光网讯 即将于11月29日上映的校园青春爱情电影《一生有你》今日发布了电影同名主题曲《一生有你》MV。水木年华演唱会现场的动情大合唱，每个人眼里都写满了故事，引发无数网友感动落泪。 即将于11月29日上映的校园青春爱情电影《一生有你》今日发布了电影同名主题曲《一生有你》MV。水木年华演唱会现场的动情大合唱，每个人眼里都写满了故事，引发无数网友感动落泪。













每段青春里，都有一首陪伴一生的歌曲，《一生有你》便是如此。这首动人的旋律曾经陪伴许多80、90后度过漫漫冬夜，度过难忘青春。它收录于水木年华2001年发行的同名专辑，成为了组合最具影响力的代表作之一。“因为梦见你离开，我从哭泣中醒来”，这也是卢庚戌的真实经历。在歌曲发行的十八周年，卢庚戌将这首歌曲背后的故事拍摄成电影，致敬那段遗憾而又美好的青春，同时也为歌曲诞生十八周年送上一个礼物。





《一生有你》讲述了水木大学外语系女生方瑶和建筑系男生欧洋，在青春最美好的年华里相遇，进而成为彼此生命中最珍贵回忆的纯真爱情故事。电影将于2019年11月29日登陆全国各大院线。