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张静初：我一直都习惯演不美的角色

电影《冰峰暴》首映 中国人再登珠峰

2019-11-27 09:31:22 来源：Mtime时光网

张静初在片中的造型非常粗粝，作为女演员可谓牺牲不少。张静初表示，“我一直都习惯演不美的角色，电影最大的魅力就是，有质感就是真正的美。”
      时光网讯 11月26日，动作冒险电影《冰峰暴》在北京举办“燃冰”首映礼，导演余非、监制张家振、主演张静初杨轶巴巴克·哈利克出席了活动，与观众分享电影台前幕后的故事。王丽坤张伦硕等嘉宾则在观影后表达了自己对这部电影的看法。



      《冰峰暴》的故事围绕珠峰地域展开，讲述了一位执着于过去的登山女子，临危受命加入了“登山界的传奇者”带领的救援队，前往世界第一高峰珠穆朗玛峰顶寻找雪崩源头。但他们所要面对的不仅仅是恶劣的自然环境，还有暗流涌动的险恶人心……

      现场，主创们除了分享影片拍摄过程中难忘经历，也上演了一场“吐槽大会”：主演张静初聊到自己险些毁容的经历，笑骂导演“毫无人性”。同时主创们还透露，片中另一位主演役所广司一改往日形象，被威亚苦吊10小时。林柏宏更是在几千米的海拔高地赤裸上身，瑟瑟发抖。

《冰峰暴》首映礼

      张静初在片中的造型非常粗粝，作为女演员可谓牺牲不少。张静初表示，“我一直都习惯演不美的角色，电影最大的魅力，有质感就是真正的美。”

      不过，最近张静初在拍摄某节目时就打光问题与导演于正产生了分歧，也引发了一些讨论，似乎对荧幕上的形象还是很在意的。活动现场，当被问到这一问题时，张静初也给出了解释：“那是我塑造人物的一部分，如果演的是一个需要是美女的角色，美就是角色的一部分。”张静初还透露，在《冰峰暴》中她并不是素颜出镜，“我每天都要上很厚的妆：高原红、雪、疤痕等等，卸了妆反而觉得没质感了，不习惯了。”

      首映现场，演员王丽坤也参加了观影。观影后她表示，自己曾到达过珠峰大本营，却从未登顶，这部影片让她体会到了登顶后的昂扬激情。演员张伦硕看完电影后表示，“我看到了中国版‘劳拉’，期待影片的续集。”

   编辑：羊羊

关键词： 冰峰暴 张静初
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冰峰暴

冰峰暴 (2019)

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导演：余非

主演：役所广司 张静初

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张静初

张静初

Jingchu Zhang

职业：演员 | 编剧

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