《利刃出鞘》曝“谋杀录像带”版预告及新海报，“007”丹尼尔·克雷格和“美国队长”克里斯·埃文斯分别化身“乡土大侦探”和“痞贵富公子”，共同领衔演绎年度口碑奇案。





“007”丹尼尔·克雷格和“美国队长”克里斯·埃文斯分别化身“乡土大侦探”和“痞贵富公子”，共同领衔演绎年度口碑奇案。海报则呈现出“美元较量”，这对“七美”CP正在上演火花四溅的对手戏。





“谋杀录像带”预告采用复古的录像带风格，宛如一部浓缩的推理短剧。导演莱恩·约翰逊以亲历者的身份，向观众发出进入案发现场的邀请；“007”丹尼尔·克雷格和“美队”克里斯·埃文斯华丽变身，斗智斗勇互不相让。





性格怪诞的家族成员轮番登场， “戏精”上身，控诉自己的无辜处境。海报则用“美钞”的形式，展现出亿万遗产背后的利益争执，双雄合体调查案情真相，荷尔蒙指数爆表。











