时光网讯
即将于11月29日全国上映的电影《利刃出鞘》
，今日发布“谋杀录像带”预告及“双雄”海报。导演莱恩·约翰逊在预告片中，化身案发现场目击证人，带领观众走进亿万遗产争夺案。
“007”丹尼尔·克雷格和“美国队长”克里斯·埃文斯分别化身“乡土大侦探”和“痞贵富公子”，共同领衔演绎年度口碑奇案。海报则呈现出“美元较量”，这对“七美”CP正在上演火花四溅的对手戏。
“谋杀录像带”预告采用复古的录像带风格，宛如一部浓缩的推理短剧。导演莱恩·约翰逊以亲历者的身份，向观众发出进入案发现场的邀请；“007”丹尼尔·克雷格和“美队”克里斯·埃文斯华丽变身，斗智斗勇互不相让。
性格怪诞的家族成员轮番登场， “戏精”上身，控诉自己的无辜处境。海报则用“美钞”的形式，展现出亿万遗产背后的利益争执，双雄合体调查案情真相，荷尔蒙指数爆表。
电影讲述了一桩扑朔迷离的亿万遗产争夺案。声名显赫的小说家在自己85岁生日第二天，被发现在自家庄园离奇死亡。丹尼尔·克雷格不做邦德改做名侦探，温文儒雅、探案技能满分。克里斯·埃文斯饰演“富三代”纨绔子弟，全程自命不凡、粗口不断。两位主演此次领衔演绎年度口碑奇案，令双方的影迷大呼过瘾。
电影《利刃出鞘》
此前于多伦多电影节、伦敦电影节展映期间口碑大爆，收获烂番茄新鲜度96%、爆米花指数96%、Metascore 85分，被誉为年度必看佳作。