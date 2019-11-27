监制饶晓志因为在上海拍摄新片《人潮汹涌》未能来到现场，所以录制了一段VCR祝福，惊喜的是，他《人潮汹涌》的男主角刘德华也现身视频中，为电影打call，让导演徐磊受宠若惊。















电影《平原上的夏洛克》讲述了一个荒诞幽默的故事，超英翻盖新房，占义、树河前来帮忙，没想到树河却因意外车祸入院，司机肇事逃逸，超英和占义化身“平原侦探”，踏上了一段令人啼笑皆非的荒诞追凶之旅。











李亚鹏对影片中的三位主演奉上了极高的夸奖：“我现在是下岗了，再演戏的话我如果照着三位演员的路子演，我能拿一箩筐影帝，我要向三位表示崇高的敬意。这部影片让人从温情中找到自己生活和文化的根，建立了这种根性才能去谈文化自信。”









俞白眉导演就影片展现的人文情怀表示：“这是我今年看过最好的电影，我非常激动。我想要像拥抱我的爸爸和叔叔们一样去拥抱台上三位大爷，您们演得太生动了。”





林育贤导演则将关注点放到了影片展现的土味生命力中：“我始终相信乡村的力量是我们最大的宝藏，我希望导演能一直拍下去。”











陆川导演称影片是“吹进电影行业的一股新风。年轻导演的每一次尝试都是值得鼓励的，加油吧”。任素汐也同样被演员鲜活的表演打动，称“这是一部太帅太生猛的电影，希望更多人能够看到”。《平原上的夏洛克》将于11月29日公映。





编辑：hello王小羊