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刘德华现身为《平原上的夏洛克》打call

李亚鹏:照着这个路子演，我能拿一箩筐影帝

2019-11-27 13:00:53 来源：Mtime时光网

监制饶晓志因为在上海拍摄新片《人潮汹涌》未能来到现场，所以录制了一段VCR祝福，惊喜的是，他《人潮汹涌》的男主角刘德华也现身视频中，为电影打call，让导演徐磊受宠若惊。

定档预告

　　时光网讯   由《无名之辈》导演饶晓志监制、新人导演徐磊编剧并执导的土酷荒诞喜剧《平原上的夏洛克》，日前举办“侦探大爷表彰大会”主题首映，导演徐磊、演员徐朝英、张占义、宿树合悉数出席。

　　饶晓志因为在上海拍摄新片《人潮汹涌》未能来到现场，所以录制了一段VCR祝福，惊喜的是，他《人潮汹涌》的男主角刘德华也现身视频中，为电影打call，让导演徐磊受宠若惊。



　　影片作为导演徐磊的长片处女作，早前就已经获得了宁浩秦昊吴京郭帆文牧野姚晨路阳等诸多大咖的支持。郭帆、路阳、王红卫、任素汐陆川俞白眉董润年林育贤李亚鹏、讴歌等十几位嘉宾也齐聚现场力挺影片。
 
　　电影《平原上的夏洛克》讲述了一个荒诞幽默的故事，超英翻盖新房，占义、树河前来帮忙，没想到树河却因意外车祸入院，司机肇事逃逸，超英和占义化身“平原侦探”，踏上了一段令人啼笑皆非的荒诞追凶之旅。



　　李亚鹏对影片中的三位主演奉上了极高的夸奖：“我现在是下岗了，再演戏的话我如果照着三位演员的路子演，我能拿一箩筐影帝，我要向三位表示崇高的敬意。这部影片让人从温情中找到自己生活和文化的根，建立了这种根性才能去谈文化自信。”

　　《受益人》导演申奥看完影片后也十分激动，表示：“很多人说我的影片是喜剧，我觉得这才是喜剧；很多人说我挺会指导演员的，我觉得徐磊才会指导演员；有些人夸我挺有才华，我觉得徐磊才有才华。”面对圈内好友的此番夸奖，徐磊导演也开玩笑地回应道：“很多人说我会夸人，我觉得你才会夸人。”

　　俞白眉导演就影片展现的人文情怀表示：“这是我今年看过最好的电影，我非常激动。我想要像拥抱我的爸爸和叔叔们一样去拥抱台上三位大爷，您们演得太生动了。”

　　林育贤导演则将关注点放到了影片展现的土味生命力中：“我始终相信乡村的力量是我们最大的宝藏，我希望导演能一直拍下去。”



　　陆川导演称影片是“吹进电影行业的一股新风。年轻导演的每一次尝试都是值得鼓励的，加油吧”。任素汐也同样被演员鲜活的表演打动，称“这是一部太帅太生猛的电影，希望更多人能够看到”。《平原上的夏洛克》将于11月29日公映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 平原上的夏洛克
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