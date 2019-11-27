时光网讯
11月27日凌晨，中国台湾演员高以翔
在录制浙江卫视节目《追我吧》时晕倒，当天意外去世，高以翔经济公司已发布声明证实此事。《追我吧》11月27日中午官方微博发声明表示：高以翔在奔跑时突然减速倒地，医护人员第一时间上前救治，并紧急送往医院。经过两个小时抢救，医生宣布高以翔为心源性猝死。
由于事发突然，高以翔的众多圈内好友，纷纷表示难以接受，包括赵又廷、焦俊艳、鹿晗、舒淇、卢靖姗、邓超、徐峥、陈赫、赵又廷、惠英红、秦岚、宋佳、欧阳娜娜、王心凌、王珞丹、李维嘉、毛不易、李治廷、苏芒、严屹宽、朱桢、保剑锋 、袁成杰、金晨、锦荣、张蓝心、宋轶、孙怡、陈秀丽、陈晓东、张亮、孙茜、王铮亮、祝钒刚、高圣远、林俊杰、李维嘉、严屹宽、苏芒等多位明星在微博发文，悼念他的离去。
高以翔主演的电视剧《遇见王沥川》
深入人心，在剧中和他搭档的焦俊艳表示悼念，“以翔同学，在另一个世界里，你要继续做你的慢性子。”宋佳则表示“当熬夜变成敬业，当拼命变成应当，当生命不在的时候，谁来保护谁？高危职业，同行们请保护自己、爱护自己。”
徐峥直言，“太难过了！这么完美的一个人！所有的年轻人在外工作首先一定要自己爱护自己啊，千万不要拼命啊！ 节目的安全防范意识也太差了，绝对要负责任啊！ ” 英国演员杰米·坎贝尔·鲍尔发图悼念高以翔，他发了俩人当年的合影，表示“心碎”，他们曾经在2013年电影《圣杯神器：骸骨之城》里合作，还一起现身过SDCC漫展宣传该片。
焦俊艳
徐峥发文
卢靖姗发文
李治廷发文
杰米·坎贝尔·鲍尔发文悼念
赵又廷发文
邓超发文
今天中午，黄景瑜工作室宣布取消他原定于11月29日的生日直播活动，希望粉丝予以谅解。据悉，黄景瑜当天曾在《追我吧》录制现场，亲眼目睹高以翔晕倒一幕，并大喊“还拍！救命啊！别拍了！”，一度情绪崩溃。
与此同时，浙江卫视《追我吧》节目，也因为难度过高、强度过大，又在深夜录制引起争议。据新浪娱乐消息，钟楚曦回应《追我吧》节目难度和强度时表示，真的“太累太累了，心脏真的会受不了，上次录完缓了半个月，自己吃了三天速效救心丸 ，就坚决不去了。”陈伟霆也曾在采访中表示录《追我吧》很难，经常录到凌晨6、7点，“我一直说我喜欢运动，但没有说到这个地步，到凌晨还在（跑）”。
据公开资料显示，这是一档夜晚城市实境追跑真人秀节目，为了在追跑战中刺激嘉宾冲破自己的体能极限，节目的挑战关卡设置相当硬核。有网友爆料这个节目通常晚上8时30分开始录制，一般录到凌晨5、6才点钟收工。
关卡包括“蜂巢虫洞”，类似于迷宫，需要嘉宾在不断尝试中找到最佳的通过路线；“平衡滚筒”，要求嘉宾在两个旋转的滚筒上迅速找到身体平衡点，以最快的速度通过；“爬楼速降”，参与嘉宾需要吊威亚爬70米高楼登顶，然后通过一个索道，滑向对面大厦的顶楼。追逃过程中，嘉宾要面临的是体力和智力的巨大挑战。
这个节目的难度，让世界冠军李小鹏、邹市明这样的体育高手，都曾在节目中大呼“我不行了”。据此前曝光的节目视频来看，邹市明曾在跑过滚筒时腿抽筋，掉进海绵池里无法爬起，过了一分多钟，工作人员才上前搭救，此时他已很难独自行走。由此可见，《追我吧》节目的后勤保障工作，此前也曝出过不少漏洞。
编辑：隐饮