赵又廷、焦俊艳、卢靖姗等多位明星悼念高以翔去世，黄景瑜目睹高以翔晕倒情绪崩溃，取消原定生日会活动。浙江卫视《追我吧》节目难度太大惹争议，邹市明录制时曾受伤，许久才有人搭救。











由于事发突然，高以翔的众多圈内好友，纷纷表示难以接受，包括赵又廷、焦俊艳、鹿晗、舒淇、卢靖姗、邓超、徐峥、陈赫、赵又廷、惠英红、秦岚、宋佳、欧阳娜娜、王心凌、王珞丹、李维嘉、毛不易、李治廷、苏芒、严屹宽、朱桢、保剑锋 、袁成杰、金晨、锦荣、张蓝心、宋轶、孙怡、陈秀丽、陈晓东、张亮、孙茜、王铮亮、祝钒刚、高圣远、林俊杰、李维嘉、严屹宽、苏芒等多位明星在微博发文，悼念他的离去。









徐峥直言，“太难过了！这么完美的一个人！所有的年轻人在外工作首先一定要自己爱护自己啊，千万不要拼命啊！ 节目的安全防范意识也太差了，绝对要负责任啊！ ​​​”​ 英国演员杰米·坎贝尔·鲍尔发图悼念高以翔，他发了俩人当年的合影，表示“心碎”，他们曾经在2013年电影《圣杯神器：骸骨之城》里合作，还一起现身过SDCC漫展宣传该片。





焦俊艳

宋佳发文







徐峥发文

卢靖姗发文







李治廷发文







杰米·坎贝尔·鲍尔发文悼念







赵又廷发文

邓超发文





今天中午，黄景瑜工作室宣布取消他原定于11月29日的生日直播活动，希望粉丝予以谅解。据悉，黄景瑜当天曾在《追我吧》录制现场，亲眼目睹高以翔晕倒一幕，并大喊“还拍！救命啊！别拍了！”，一度情绪崩溃。





与此同时，浙江卫视《追我吧》节目，也因为难度过高、强度过大，又在深夜录制引起争议。据新浪娱乐消息，钟楚曦回应《追我吧》节目难度和强度时表示，真的“太累太累了，心脏真的会受不了，上次录完缓了半个月，自己吃了三天速效救心丸 ，就坚决不去了。”陈伟霆也曾在采访中表示录《追我吧》很难，经常录到凌晨6、7点，“我一直说我喜欢运动，但没有说到这个地步，到凌晨还在（跑）”。





据公开资料显示，这是一档夜晚城市实境追跑真人秀节目，为了在追跑战中刺激嘉宾冲破自己的体能极限，节目的挑战关卡设置相当硬核。有网友爆料这个节目通常晚上8时30分开始录制，一般录到凌晨5、6才点钟收工。





《追我吧》邹市明节目片段 关卡包括“蜂巢虫洞”，类似于迷宫，需要嘉宾在不断尝试中找到最佳的通过路线；“平衡滚筒”，要求嘉宾在两个旋转的滚筒上迅速找到身体平衡点，以最快的速度通过；“爬楼速降”，参与嘉宾需要吊威亚爬70米高楼登顶，然后通过一个索道，滑向对面大厦的顶楼。追逃过程中，嘉宾要面临的是体力和智力的巨大挑战。





这个节目的难度，让世界冠军李小鹏、邹市明这样的体育高手，都曾在节目中大呼“我不行了”。据此前曝光的节目视频来看，邹市明曾在跑过滚筒时腿抽筋，掉进海绵池里无法爬起，过了一分多钟，工作人员才上前搭救，此时他已很难独自行走。由此可见，《追我吧》节目的后勤保障工作，此前也曝出过不少漏洞。

编辑：隐饮