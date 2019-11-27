网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

赵又廷焦俊艳等多位明星悼念高以翔

"追我吧"节目强度大惹争议 邹市明都吃不消

2019-11-27 15:18:48 来源：Mtime时光网

赵又廷、焦俊艳、卢靖姗等多位明星悼念高以翔去世，黄景瑜目睹高以翔晕倒情绪崩溃，取消原定生日会活动。浙江卫视《追我吧》节目难度太大惹争议，邹市明录制时曾受伤，许久才有人搭救。
       时光网讯 11月27日凌晨，中国台湾演员高以翔在录制浙江卫视节目《追我吧》时晕倒，当天意外去世，高以翔经济公司已发布声明证实此事。《追我吧》11月27日中午官方微博发声明表示：高以翔在奔跑时突然减速倒地，医护人员第一时间上前救治，并紧急送往医院。经过两个小时抢救，医生宣布高以翔为心源性猝死。



       由于事发突然，高以翔的众多圈内好友，纷纷表示难以接受，包括赵又廷、焦俊艳、鹿晗、舒淇、卢靖姗、邓超、徐峥、陈赫、赵又廷、惠英红、秦岚、宋佳、欧阳娜娜、王心凌、王珞丹、李维嘉、毛不易、李治廷、苏芒、严屹宽、朱桢、保剑锋 、袁成杰、金晨、锦荣、张蓝心、宋轶、孙怡、陈秀丽、陈晓东、张亮、孙茜、王铮亮、祝钒刚、高圣远、林俊杰、李维嘉、严屹宽、苏芒等多位明星在微博发文，悼念他的离去。

       高以翔主演的电视剧《遇见王沥川》深入人心，在剧中和他搭档的焦俊艳表示悼念，“以翔同学，在另一个世界里，你要继续做你的慢性子。”宋佳则表示“当熬夜变成敬业，当拼命变成应当，当生命不在的时候，谁来保护谁？高危职业，同行们请保护自己、爱护自己。”

       徐峥直言，“太难过了！这么完美的一个人！所有的年轻人在外工作首先一定要自己爱护自己啊，千万不要拼命啊！ 节目的安全防范意识也太差了，绝对要负责任啊！ ​​​”​ 英国演员杰米·坎贝尔·鲍尔发图悼念高以翔，他发了俩人当年的合影，表示“心碎”，他们曾经在2013年电影《圣杯神器：骸骨之城》里合作，还一起现身过SDCC漫展宣传该片。
       
焦俊艳
宋佳发文


徐峥发文
卢靖姗发文


李治廷发文


杰米·坎贝尔·鲍尔发文悼念


赵又廷发文
邓超发文

       今天中午，黄景瑜工作室宣布取消他原定于11月29日的生日直播活动，希望粉丝予以谅解。据悉，黄景瑜当天曾在《追我吧》录制现场，亲眼目睹高以翔晕倒一幕，并大喊“还拍！救命啊！别拍了！”，一度情绪崩溃。

       与此同时，浙江卫视《追我吧》节目，也因为难度过高、强度过大，又在深夜录制引起争议。据新浪娱乐消息，钟楚曦回应《追我吧》节目难度和强度时表示，真的“太累太累了，心脏真的会受不了，上次录完缓了半个月，自己吃了三天速效救心丸 ，就坚决不去了。”陈伟霆也曾在采访中表示录《追我吧》很难，经常录到凌晨6、7点，“我一直说我喜欢运动，但没有说到这个地步，到凌晨还在（跑）”。

      据公开资料显示，这是一档夜晚城市实境追跑真人秀节目，为了在追跑战中刺激嘉宾冲破自己的体能极限，节目的挑战关卡设置相当硬核。有网友爆料这个节目通常晚上8时30分开始录制，一般录到凌晨5、6才点钟收工。

     

《追我吧》邹市明节目片段

关卡包括“蜂巢虫洞”，类似于迷宫，需要嘉宾在不断尝试中找到最佳的通过路线；“平衡滚筒”，要求嘉宾在两个旋转的滚筒上迅速找到身体平衡点，以最快的速度通过；“爬楼速降”，参与嘉宾需要吊威亚爬70米高楼登顶，然后通过一个索道，滑向对面大厦的顶楼。追逃过程中，嘉宾要面临的是体力和智力的巨大挑战。

      这个节目的难度，让世界冠军李小鹏、邹市明这样的体育高手，都曾在节目中大呼“我不行了”。据此前曝光的节目视频来看，邹市明曾在跑过滚筒时腿抽筋，掉进海绵池里无法爬起，过了一分多钟，工作人员才上前搭救，此时他已很难独自行走。由此可见，《追我吧》节目的后勤保障工作，此前也曝出过不少漏洞。

   编辑：隐饮

关键词： 高以翔
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

高以翔

高以翔

Godfrey Kao

职业：演员

查看影人作品  >

会员评论 (23)

发表

本周热读

1

有史以来最伟大的101部动作片

李小龙成龙巅峰之作 黑泽明卡梅隆大师经典

101
《Time Out》杂志在今年早些时候，邀请了对这一类型了如..
2

迪士尼曾找李安、姜文执导《花木兰》

为中国市场删改情节 担心木须龙冒犯传统

12
迄今为止的《花木兰》幕后故事最全揭秘。
3

《卫报》评选韩国电影二十佳名单

奉俊昊、朴赞郁、李沧东多部影片入选

20
英国《卫报》评选韩国电影20佳。
4

老当益壮！56岁凯奇交往亚裔年轻女孩

带女友造访自己墓地 近两任妻子都是亚裔

6
新女友看上去年龄不超过25岁。
5

布拉德皮特与他生命中的重要男人们

演艺圈逐梦30年 终凭演技获奥斯卡

男女通吃万人迷呀！

查看更多