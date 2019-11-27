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年内1884家影视公司关停

娱乐资本风光不再 影市寒冬还将持续

2019-11-27 17:06:04 来源：证券日报

资本退烧，持续洗牌
　　据证券日报，天眼查数据显示，2019年以来，有1884家影视公司关停，具体表现为公司状态注销、吊销、清算、停业。



　　　“影视（公司/项目）现在不看了，”某基金人士向《证券日报》记者表示，“影视行业回款慢，政策风险也高，去年开始我们就很少投资纯内容的公司了。最近比较关注科技行业，预计一两年内都不会再考虑影视（公司）了。”　

　　“影视投资的溢价空间正在不断缩减，让专业化市场投资者望而生畏。”大连峰岚投资有限公司董事长陈霖在接受《证券日报》记者采访时表示，影视投资的投资回报受多种因素综合影响，属于高风险高收益模式。

　　目前来看，行业经历2018年的调整风波，还处于较为清淡的阶段，很多大机构开始通过联合出品等降低风险，可以预见未来影视投资的头部效应会越来越明显。　　
　　艾德证券期货研究部研究员对《证券日报》记者表示，整个影视投资行业开始进入洗牌期，相信接下来行业的集中度也会提升，在未来一两年时间，全国上万家影视公司中会有不少倒闭的情况，但行业经历了去泡沫的过程，发展会更加稳健、理性，有益于影视行情长期的健康发展。　　

资本退烧，持续洗牌

　　据Wind数据显示，2015年文化传媒行业总市值达到1.66万亿元，板块同比涨幅达到74.32%，市值飙升的同时，文化传媒公司并购扩张也进入白热化。2015年，文化传媒公司共发生并购196起，涉及资本约893.83亿元，也就是说，几乎不到2天就发生一起文化传媒公司并购。　　

　　那一年，影视作品也是百花齐放，上映的电影包括《老炮儿》《捉妖记》《夏洛特烦恼》《寻龙诀》，电视剧有《琅琊榜》《芈月传》《盗墓笔记》《花千骨》。

　　之后影视并购监管趋严。

　　资深券商人士表示，电视剧行业不景气的原因有两点：

　　一方面卫视收入下滑，电视剧播放重心由传统卫视向网络视频平台倾斜，而国内视频平台在经历野蛮发展后，“优爱腾”（优酷、爱奇艺、腾讯）三足鼎立格局基本形成，在同时仍处亏损状态的背景下，这三家平台联手遏制演员薪酬和制片成本。

　　另一方面，影视剧也受到严管。“今年业内盛传‘限古令’升级，虽然没有明确文件下达，但是部分作品确实出现了临时撤档、改档的情况。”上述券商人士认为，影视仍处于洗牌阶段，短期内看不到回调的希望。

　　香颂资本执行董事沈萌在接受《证券日报》记者采访时，目前影视行业并非商业化角度优选方向，因为其受到了政策性因素影响，不确定性风险太大。

影视行业寒冬持续

　　今年前三季度，全国拍摄制作电视剧备案数量比去年同期减少27%，横店影视城的开机率同比锐减45%。

　　日前，演员迪丽热巴在一档综艺节目中说自己已经七八个月没有拍戏了，公开喊话导演，自己有时间。与此同时，《演技派》《演员请就位》等演员养成类综艺节目全面开花。

演技类节目走红　



　　一位影视行业分析师告诉《证券日报》记者，影视是二八定律极为突出的行业，80%的资源掌握在20%的人手中，绝大部分从业者处在产业链低端，他们没有选择权，更没有退路。所有人为了挤进金字塔顶端，拼命努力，但现实是竞争格外惨烈，因此在外界看来，这是一个极为奇葩的行业，为了“上位”不择手段。

　　最近两年演技类节目走红，是国产综艺的一大创新，也能侧面折射出中国演艺圈的现状。

　　上述传媒行业分析师告诉《证券日报》记者，“在美国有演员工会，所有从业人员都登记在册，档期、价格、历史成就一目了然，片方会根据不同的戏寻找不同的演员，哪怕这位演员以前从没合作过。而中国是熟人社会，演员要想上戏全靠名气和推荐，导致片方总觉得找不到好演员，演员总觉得自己没戏拍。”

　　另一方面，经历了2018年以来影视行业税务调整风波，资本持观望态度，影视作品数量锐减。

　　最新数据显示，今年前三季度国内电影票房同比下降了2.21%。由于去年电影投资下滑，优质国产新片上映较少，前三季度国产电影票房同比下降了11.54%。
2019年前三季度，全国拍摄制作电视剧备案共646部，比去年同期的886部减少27%；拍摄制作电视剧备案共24617集，比去年同期的35209集减少30%。

　　横店影视城官网剧组动态公告显示，11月21日，开机剧组21家，其中仅供剧组拍摄不对外开放的春秋唐园，零开机。2016年-2018年同期，开机剧组分别为39家、33家、38家。换句话说，今年开机率较去年下滑近45%。

   编辑：z

关键词： 影视寒冬
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