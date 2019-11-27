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英剧"世界之战"曝外星人入侵海滩片段

改编自同名科幻名著 12月1日播最终集

2019-11-27 16:59:13 来源：Mtime时光网

要在19世纪末打外星人，挺辛苦的。
　19世纪末碰到外星人 算人类倒霉

　时光网讯 BBC出品的古装科幻迷你剧《世界之战》已播出两集，改编自H·G·威尔斯经典科幻小说的该作品今日发布第二集的片段——19世纪末的人类在海滩遭遇外星人。

　　与2005年史蒂文·斯皮尔伯格的电影《世界大战》不同，BBC重新打造的《世界之战》将参照原著时代背景，讲述维多利亚时期（1837-1901）的伦敦遭遇外星入侵的故事。




鸟枪打外星人

　　《世界之战》篇幅为三集，每集60分钟的迷你剧，该剧由担任过《神秘博士》常驻编剧与《英伦魔法师》主笔编剧的彼得·哈内斯驾驭剧本。《波尔达克》女主角埃莉诺·汤姆林森、拉菲·斯波（《侏罗纪世界2》《黑镜》）、“神夏”探长鲁珀特·格雷夫斯等主演，12月1日将播出最终集。

祝人类好运

作者：小火纸   编辑：小火纸

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 世界之战 BBC 迷你剧 英剧
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