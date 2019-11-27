2019-11-27 16:59:13 来源：Mtime时光网
作者：小火纸 编辑：小火纸
导演：Craig Viveiros
主演：艾莉诺·汤姆林森
在线播放
导演：史蒂文·斯皮尔..
主演：汤姆·克鲁斯
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冃禾
6小时前
外星人好可怕，看的我晚上又睡不着了！
SAMGOO
12小时前
外星人碰上了地球人，算外星人倒霉
申伯君
17小时前
记得原著里外星三脚机器人没那么弱啊~~~~
渡水
23小时前
这哪是世界大战？根本就是酱油缸里的世界大战，情节无聊，特效稀松，真正打的情节特少，更多的情节就是解决家庭问题，而后东扯西凑俩小时。
楚枫
昨天 21:19
之前还在奇怪，为啥一、二集下载这么久了，第三集一直看不到，有电影网站甚至把世界之战欧洲版3-6集拿来凑数。
Ftime1分钟前
如果你下的一集是一个半小时长度，那么3集你已经看完了。有两个版本，一个是一集60分钟，一个是一集一个半小时。两版的剪辑稍微有点不同。
辛普森大电影
昨天 20:57
看着效果还不错，就是外星人太不抗揍了
Ftime
昨天 20:09
一集，下的1080web版的是60分钟时长，下的有中字的版本则是一个半小时时长。我很不能理解——即使加上广告，也只会多出1、2分钟而已
亚洲之鹰001
昨天 18:15
这外星人也才菜了吧？一直走路就被干掉了……
大將軍
不管什么时候 外星人来 人类都是倒霉的
俺是猴子喊来打架滴
昨天 17:29
所以这一次应该不是被人类毒死的？
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