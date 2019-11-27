《鹭世界》从2015年开始踩点拍摄，前后历时五年。孙宁导演带着拍摄团队在悬崖峭壁上取景，挑战严寒酷暑，拍摄艰苦程度不言而喻。













作为中国首部全景声自然电影，《鹭世界》并于今日发布国际版海报。海报以手绘形式展现了苍鹭展翅翱翔的状态，更有苍鹭哺育幼鸟的细节呈现。据悉，《鹭世界》讲述的是中国黄河中游湿地生态区一只苍鹭“泽一”的生存故事。该片由河南广播电视台、北京中忆良品文化传媒有限公司、三门峡广播电视台、河南良品文化传媒有限公司联合出品，将于2020年元旦登陆全国院线。





《鹭世界》从2015年开始踩点拍摄，前后历时五年。孙宁导演带着拍摄团队在悬崖峭壁上取景，挑战严寒酷暑，拍摄艰苦程度不言而喻。孙宁导演表示，纪录片人特别像苍鹭，为了拍出一部满意的作品，必须耐得住寂寞。苍鹭俗称“老等”，为了捕一条鱼能立在一个地方五、六个小时，《鹭世界》拍摄团队为了拍到有用的素材早出晚归，有时一天工作超过15小时。靠着对纪录片创作的热爱，一点一点，一年一年积累素材，直到故事成型，这是创作“老等”与自然“老等”的对话。





自然类纪录片被誉为纪录片领域的“金字塔尖”，孙宁导演热爱纪录片，更是自然类纪录片的发烧友。1997年诺贝尔物理学奖得主朱棣文在哈佛大学毕业典礼上的演讲上说过一句话：“生命太短暂，所以不能空手走过，你必须对某样东西倾注你的深情。”，正是对纪录片的一往情深，才有这部作品。“有机会创作对我来说很重要、也很感恩。”孙宁说，“我始终相信，敬畏自然、敬畏生命，坚持热爱、热爱坚持，会幸运的。希望2020年元旦在中国公映时能给观众带来别样的视听体验，能让观众体会到自然世界的生命之美和母爱的力量。“





编辑：汀