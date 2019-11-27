伊万·麦克格雷格接受时光网记者采访，讲述了他出演颇有挑战性的新作——深受观众喜爱的经典恐怖片《闪灵》的续作《睡梦医生》的感受。

时光网讯 也许难以置信，但伊万·麦克格雷格以演员身份出道已经将近25年了，他的第一部作品是一部6集英国肥皂剧《Lipstick on Your Collar》，后来他又出演了丹尼·鲍尔的导演处女作，紧张刺激的黑色犯罪喜剧片《浅坟》。他在事业上的一大突破无疑是1996年与鲍尔再度合作的《 猜火车》，很快，他又出演了乔治·卢卡斯执导的《星球大战前传一：幽灵的威胁》，成为了国际明星。







伊万·麦克格雷格



现在，这位出生于苏格兰的男演员已经48岁了，他发现自己难能可贵地迎来了一个事业回春期。麦克格雷格在2016年有了自己的导演处女作，犯罪剧情片《美国田园诗》，之后又跟丹尼·鲍尔合作了《猜火车2》，并且在真人版《美女与野兽》中扮演了一个角色，他还凭借在诺亚·霍利执导的《冰血暴第三季》中的表演获得了金球奖，明年他将与玛歌特·罗比一起出演《猛禽小队和哈莉·奎茵》。





麦克格雷格最近一部作品《睡梦医生》，应该是至少十年时间里，他演得最好，最用心的作品。这部电影是经典心理恐怖片《闪灵》的续作，改编难度非常大，需要全力以赴，同时达到几位大师的标准，既要符合斯蒂芬·金的原著，又不能太对不起1980年斯坦利·库布里克执导的电影。当年《闪灵》由杰克·尼科尔森担任主演，但在诸多方面都与斯蒂芬·金的原著相去甚远。









《睡梦医生》由迈克·弗拉纳根执导，保持了他一贯的水准和风格，麦克格雷格在片中饰演丹尼·托兰斯，一个有通灵能力的正在戒酒过程中的男人，他认识了与一个跟他有着类似能力的小女孩阿布拉·斯通（凯丽·卡伦 饰），并且渐渐被她说服，帮助她抵抗“玫瑰帽”（丽贝卡·弗格森 饰），“玫瑰帽”是一个邪教谋杀团伙的首领，他们在美国流动作案，吸食孩童灵魂。麦克格雷格非常能理解这个角色，而且这个角色对他个人而言也非常重要——从2006年左右开始，他一直过的很清醒。





最近的一个清晨，时光网记者在洛杉矶著名的日落大道附近一家僻静的酒店采访到了麦克格雷格，他讲述了拍摄《睡梦医生》的经历，他第一次看《闪灵》的回忆，他回归《星球大战》宇宙的感受等等。这次时长20分钟的采访精华内容如下：





Mtime：我之前采访过迈克·弗拉纳根，他说为这部电影进行选角的时候见了很多演员，他说（跟其他几位演员不同），你很快就把话题从斯坦利·库布里克的电影转到了“清醒”上。故事中的这一部分为什么会让你那么有共鸣？这是你愿意接下这个角色的决定性因素吗？





伊万·麦克格雷格：嗯，这是剧本里体现出来的，也是斯蒂芬的小说中非常突显的内容。我认为，说《闪灵》是一部关于酗酒成瘾的小说，没有问题，不管从父亲，一个酗酒者的角度来说，或者是从孩子，酗酒者的孩子的角度来说，都是这样的，而《睡梦医生》则是一本关于恢复与清醒的书。





我想表达的是，真的，说起这部电影的时候，如果你把远望酒店，从浴缸里爬出来的女人，所有的鬼怪恶魔，把这些东西都抛开，本质上它仍然可以是同一部电影。它讲的是直面自己的恐惧，直面自己内心的恶魔，要有勇气去面对这些。丹在这部电影刚开始的时候依然是个小孩子，他还没有勇气直面恐惧。





《睡梦医生》剧照



这部电影的故事发生在《闪灵》不久之后，他的妈妈带他去了佛罗里达州，并生活在那里，你可以看得出来，在远望酒店发生的一切对他来说还是造成了很严重的创伤，那些恶魔们依然缠着他不放。然后，你知道，他小时候经历了父亲的酗酒和家暴，而且还被自己的通灵能力所折磨。





这对他来说完全是恐怖的，于是有人找到他，告诉他一种可以把这些东西锁住的方法，但这并非真正的治愈，反而导致他后来也开始饮酒，因为他虽然把那些东西锁起来了，但只能锁在自己身体里。当他开始有能力面对这些东西的时候，才是他开始恢复的时候。能接到这样一个角色，能讲述一段关于治愈与清醒的故事，我觉得很开心。我以前从来没演过这种角色。





你知道，我以前演过一部很出名的电影（《猜火车》），讲了关于毒瘾的故事，但这个故事对我来说更熟悉，你懂吗？我年轻的时候，也有过酗酒的问题，但现在我一直保持着清醒的状态，已经很多年了，不过我从来没在自己的作品里探索过这个问题，所以我很开心能接到这样的角色。





而且我很乐意为观众展现丹在最低谷的样子，以及他第一次参加戒酒互助会，还有八年后他的样子，他一开始说他不知道该说些什么，然后他就进行了一场精彩的演讲，是关于善良的，他想到的是他的父亲——加了一层美好的滤镜，他希望父亲当初能有机会，像他如今一样来参加互助会。我觉得这一段非常感人，这也是我想要出演这部电影的原因之一。





Mtime：好，那接下来能请你谈谈第一次看（电影版）《闪灵》的经历吗？





伊万·麦克格雷格：（笑）我是很久以后才看了《闪灵》的。它是在1980年上映的，我当时才9岁，所以没能看。后来到了可以看恐怖片的年纪，我已经对恐怖片不怎么感兴趣了。我看过一些脏兮兮的有点恶心的恐怖片。







《闪灵》剧照



我上学的时候，有一个朋友是我们一群人当中最先拥有录像带的，我们会聚到他家去，我猜他父亲应该挺喜欢看恐怖片的，所以他父亲不在家的时候，我们就会看他家的那些可怕的恐怖片录像带，然后我就对恐怖片这种类型彻底失去了兴趣。但是后来有一次我去看了一部《月光光心慌慌》，吓得要死，之后我就再也不想看恐怖片了。





我十几岁的时候，《闪灵》据说是有史以来最吓人的恐怖片，所以我就不想看了。后来又长大了一些的时候，我才看了《闪灵》。我上戏剧学院的时候，看了一些我崇拜的演员们的作品，想要学习，我当时看了杰克·尼科尔森的一些电影，然后我就想起来，或者说意识到，我还没看过他演的《闪灵》，所以，我是直到那时候才看了这部电影的。





我记得当时印象非常深刻，因为它不是那种一个人站在门后，拿着斧子吓你的恐怖片——里面的人是直接用斧子砍破门闯进来的！（大笑）开玩笑，《闪灵》跟别的恐怖片非常不一样，是不同的感觉。在某种程度上，它比我想象中的样子要好得多。





我最喜欢的一幕，也是我永远不会忘记 一幕，就是他走进舞厅，来到酒吧吧台前坐下，然后劳挨德突然出现——我记得那一刻我完全被震惊了。所以，去年能有机会走进同一个舞厅，坐在同一个酒吧里，对我来说是非常特别的经历。





Mtime：当你接下这样一部电影的时候，斯蒂芬·金对之前那部电影的评价，以及粉丝们的想法，对你来说重要吗？这会影响你出演电影的决定吗？毕竟大家对这部电影抱着很大的期待。





伊万·麦克格雷格：不会的，这些因素不会影响你做决定。我认为你决定拍一个东西，是基于你作为一个创作者的诉求和欲望，而不是粉丝们的想法。我完全不会考虑这些。当我决定出演这部电影的时候，我也没考虑过斯蒂芬·金，不过，既然现在我们已经拍完了，当然会希望他能喜欢这部电影，你懂吧？（笑）因为如果没有他，这部电影就不会存在，所以你会希望他认可这部电影，听到他真的喜欢，我觉得很开心。











而且，你说得对，这部电影有意思的地方还在于对导演迈克·弗拉纳根来说，这是一个两难境地，因为喜欢斯蒂芬·金的小说版《闪灵》的粉丝们和喜欢库布里克的电影版《闪灵》的粉丝们并不在同一阵营，你知道吧？我们拍的这部续集是基于斯蒂芬·金的小说的，但对有些人来说，他们可能只看过电影，没看过小说，他们觉得我们拍的是电影版的续集。





这就是迈克面临的困境——你要怎样才能满足所有人？我觉得他在电影的第四幕中非常好地做到了这一点。我觉得在这部电影里，他解决了一些书粉对库布里克那版电影的不满。





Mtime：你要回归《星球大战》系列了，在明年夏天开拍的迪士尼电视台的剧集中饰演欧比旺。这次回归时隔已久，你开始准备了吗？准备好了吗？





伊万·麦克格雷格：没有，没准备好。目前我们还在剧本阶段，围读剧本，一起讨论。之后的话，的确，像你说的，明年会开拍，但我还不确定具体是什么时候开拍。





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