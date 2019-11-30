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推理电影“暴风雪山庄”模式为何让人欲罢不能

《利刃出鞘》致敬阿婆 还有哪些珠玉在前？

什么是“暴风雪山庄”模式？推理电影中，为什么这种模式杰作频出？

2019-11-30 07:56:36 来源：Mtime时光网

推理电影“暴风雪山庄”模式为何让人欲罢不能

《利刃出鞘》致敬阿婆 还有哪些珠玉在前？

2019-11-30 07:56:36 来源：Mtime时光网

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导语

时光网讯 11月29日公映的《利刃出鞘》是一部推理悬疑电影，围绕这个一个85岁富豪的离奇自杀展开叙事。影片采用了推理作品中经典的“暴风雪山庄”模式，在这种模式之中，一群人因为某一件事而聚集在一个与世隔绝的山庄中，暂时无法与外界联系，随着时间的推移，人们一个个死去，不找出真凶，人人可危。《利刃出鞘》是致敬这种模式，没有完全套用，影片环环相扣的情节，没有真正意义凶手的设定，其实也在推理悬疑电影的类型中寻求突破，现在就让我们来看看的“暴风雪山庄”模式下诞生的杰作——

《利刃出鞘》（2019）

汇集了克里斯·埃文斯、丹尼尔·克雷格、杰米·李·柯蒂斯等众多大牌和实力派演员。《利刃出鞘》这部电影没有局限于“暴风雪山庄”模式，更像是对这个模式的一次致敬。美国富翁霍华德·斯隆比在生日宴当天自杀之后，家族中每个人为了争夺遗产都是丑态百出。


这部电影采用案中案的模式，反转令人惊喜。最大的惊喜还是来自于凶手的设定，大家都以为凶手就是那个人，但实际上凶手并没有达到自己行凶的目的，在巨额财富面前，多数人都丧失了理智，对于所谓上流社会的披露和讽刺，影片真是不遗余力。

《利刃出鞘》（2019）

影片的另一大看点就是没有局限在推理探案的层面，更深入发掘了美国贫富差距带来的矛盾，霍华德的亲人都靠着他来过上体面的生活，但是所有亲属都目中无人，他们自诩为贵族，他们引以为傲的庄园其实是从巴基斯坦人手中买来的，没有了财富的加持，斯隆比家族的人比穷人还要可怜，因为他们没有自己更生的能力。

《无人生还》（2015）

BBC的推理剧集《无人生还》改编自阿加莎·克里斯蒂的小说，这部小说堪称是“暴风雪山庄”模式的代表作品。剧集讲述了八个人在海岛上游览，只有一对管家夫妇接待他们，在海岛这个相对密闭的空间内，这十个身负命案的凶手开始了噩梦。

剧名已经点题了，这部剧集中无人生还，过程中没有大侦探来缉拿真凶，观众就这样看着凶手们一个个死去，如何找到真凶？那就要看观众的推理能力了。剧集对小说的改编不小，原著中有对时代和社会不公的谴责，剧集中的社会背景被淡化了，但剧集的场面更加残酷和暴力，孰优孰劣，观众自然有评判标准。

《致命ID》（2003）

好莱坞电影《致命ID》也是采用了“暴风雪山庄”模式，一座汽车旅馆内，因为暴风雨而聚集在一起的10个陌生人，他们将会面临突如其来的谋杀，谁能活到最后呢？凶手到底是谁？

《致命ID》在刚刚面市之后，引发了不小的轰动，因为编剧的脑洞太大了，猜来猜去，都很难猜到真凶是谁。本片的最大卖点便是这种充满悬念的故事情节，导演曼高德表示，这部电影使他想起《马耳他之鹰》和希区柯克的《救生艇》，当中大多数影片需要50个以上的场景，而本片却只有一个——位于沙漠中的旅馆。按照约翰·库萨克的说法“其实剧中虽有十个角色，但是我觉得汽车旅馆好像是第十一个角色一样，像一个迷宫一样，令人百思不解”。

《八面埋伏》（2004）

《八面埋伏》作为推理悬疑电影，应该是受到《无人生还》的深刻影响。影片与众不同的地方在于主人公们是一群FBI特工，他们在一座小岛上接受训练考核，没想到碰上了连环杀手，他们该如何逃出生天且找出元凶呢？

“暴风雪山庄”模式明显也是“暴风雪山庄”模式的设定，只不过加入了枪战和动作，在武器元素的加入后，这部推理悬疑片就有了动作的标签，看起来更加激烈和惊险。本质上，这就是一部好莱坞商业片，但因为和推理悬疑相结合，所以呈现出不一样的风貌。

《风声》（2009）

《风声》是谍战片，但是影片融入了推理悬疑元素。电影在原著小说的基础上进行了较大的改编，影片所呈现的“裘庄捉鬼”的主线其实和“暴风雪山庄”模式极为相似，只不过，影片不是找凶手，而是找卧底。

在影片中，一群汪伪政权的机要人员被软禁在裘庄公馆里，他们被酷刑折磨并接二连三的死去，凶手是日寇，但谁是他们害怕的老鬼呢？

《名侦探柯南》（1999）

作为一部长篇推理动画剧集，《名侦探柯南》可谓是推理手法集大成者，剧集中自然少不了“暴风雪山庄”模式。在TV版132~134集的“魔术爱好者杀人事件”中，就是展现了“暴风雪山庄”模式。

整个事件分为事件篇、疑惑篇、解决篇，柯南和基德两大主角同时登场，但凶手足够狡猾，不仅屡屡得手，而且多次误导侦探，是一次势均力敌的较量。

《八美图》（2002）

在小镇的一所别墅里，全家人热热闹闹地忙着庆祝圣诞节的到来。谁知这个家庭唯一的男人即男主人竟然遭到暗杀。大雪已经把交通封锁，电话线也被人蓄意剪断，众人只能困在这里而无法向外界求助。


《八美图》也是向“暴风雪山庄”模式致敬的作品，影片将矫揉造作提升到妙趣横生的高度。一齐演出的八位法国影坛的老、中、青三代女星，均有不俗的表现，而且气质各异，但与影片的整体古怪、逗趣的气氛和环境颇为相宜。

《东方快车谋杀案》（1974）

作为阿婆的推理小说巅峰作品之一，《东方快车谋杀案》有“暴风雪山庄”的元素，但并不是完整套用这个模式。故事发生在当时闻名遐迩的东方快车之上，一宗蓄意谋杀案牵扯出众多悬疑人，真凶和背后的故事都让人大吃一惊。

1974年，时年84岁的阿加莎·克里斯蒂出席了电影的首映礼。这是她一生中，唯一一部完全满意的电影改编作品。此外，她还认为艾尔伯特·芬尼与她心目中的波洛的形象最接近。电影放映大约一年之后，她就去世了。
   编辑：汀 关键词： 利刃出鞘 暴风雪山庄 阿加莎·克里斯蒂 致命ID 八面埋伏 八美图

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