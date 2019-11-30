汇集了克里斯·埃文斯、丹尼尔·克雷格、杰米·李·柯蒂斯等众多大牌和实力派演员。《利刃出鞘》这部电影没有局限于“暴风雪山庄”模式，更像是对这个模式的一次致敬。美国富翁霍华德·斯隆比在生日宴当天自杀之后，家族中每个人为了争夺遗产都是丑态百出。

这部电影采用案中案的模式，反转令人惊喜。最大的惊喜还是来自于凶手的设定，大家都以为凶手就是那个人，但实际上凶手并没有达到自己行凶的目的，在巨额财富面前，多数人都丧失了理智，对于所谓上流社会的披露和讽刺，影片真是不遗余力。