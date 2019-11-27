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最美黑寡妇！斯嘉丽约翰逊性感写真

静如处子动如脱兔 集华丽慵懒于一身

2019-11-27 18:13:38 来源：Mtime时光网

在《复仇者联盟4》中，她饰演的角色黑寡妇牺牲，不知伤了多少宅男的心。
　　时光网讯 好莱坞女明星斯嘉丽·约翰逊今日曝光一组写真大片，是她专门为《名利场》所拍摄。

　　写真集中，充分展现了斯嘉丽·约翰逊的美丽，可谓是“静如处子，动如脱兔”。在长裙和休闲服装任意切换，让我们看到了斯嘉丽·约翰逊华丽和慵懒的样子。

　　在《复仇者联盟4》中，她饰演的角色黑寡妇牺牲，不知伤了多少宅男的心。2020年5月，她主演的漫威电影《黑寡妇》上映，这算是抚平了宅男期盼的心情，说了多年的黑寡妇独立电影，终于要来了。




   编辑：汀

关键词： 斯嘉丽·约翰逊 写真
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黑寡妇

黑寡妇 (2020)

0.0

导演：凯特·绍特兰

主演：斯嘉丽·约翰逊

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