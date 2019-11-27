过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.演员高以翔录制节目心源性猝死
11月27日凌晨，高以翔在录制浙江卫视节目《追我吧》时晕倒，经过两个小时抢救，医生宣布高以翔心源性猝死
。
曾和高以翔合作过《上海堡垒》的鹿晗、舒淇，以及周迅、邓超、陈赫、赵又廷、惠英红、秦岚、宋佳、欧阳娜娜、王心凌、王珞丹、李维嘉、毛不易、李治廷、苏芒、严屹宽、朱桢、保剑锋 、袁成杰、金晨、锦荣、张蓝心、宋轶、孙怡、陈秀丽、陈晓东、张亮、孙茜、王铮亮、祝钒刚、高圣远、林俊杰等纷纷发文悼念
02.纪录片《鹭世界》定档元旦
中国首部全景声自然电影，《鹭世界》并于今日发布国际版海报。将于2020年元旦登陆全国院线。《鹭世界》讲述的是中国黄河中游湿地生态区一只苍鹭“泽一”的生存故事。影片获得第47届国际艾美奖特殊贡献荣誉。
03. 王珞丹谭卓文淇合拍写真，《被光抓走的人》即将上映
电影《被光抓走的人》
今日曝光一组光影大片，在虚无光影里守候初心的王珞丹
、迷离光影里淡然坚定的谭卓
、在朦胧光影里憧憬期待的文淇
，三位实力派演员惊喜出镜，造型各异却都很高级，光影隐现好似暗喻着在影片中不同的爱情状态。
在摄影师的镜头下，三人独立又统一，将雅致、英气、灵气完美融合。她们用不同的风格诠释了影片中不同的爱情状态。据悉《被光抓走的人》
将于12月13日全国公映。
01.颁奖季热门《小妇人》确认引进内地
索尼哥伦比亚公司出品的新版《小妇人》
电影今天确认引进，中文版海报同时曝光。
影片的北美口碑日前解禁，烂番茄新鲜度高达98%，MetaCritic均分高达90，被《时代周刊》评选为2019年度十佳电影。
“马奇姐妹花”西尔莎·罗南、艾玛·沃森、伊莱扎·斯坎伦、佛罗伦斯·珀，“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德，“影后助攻团”劳拉·邓恩、梅丽尔·斯特里普等，凭借着惊艳的演技征服一众影迷。该片无论是独具匠心的改编，还是触动人心的情感力量；无论是赋予原著的时代色彩，还是音乐美术的极致考究，都得到了外媒和影迷的高度评价。
0２.英剧"世界之战"曝外星人入侵海滩片段
BBC出品的古装科幻迷你剧《世界之战》
已播出两集，改编自H·G·威尔斯经典科幻小说的该作品今日发布第二集的片段——19世纪末的人类在海滩遭遇外星人。
与2005年史蒂文·斯皮尔伯格
的电影《世界大战》
不同，BBC重新打造的《世界之战》将参照原著时代背景，讲述维多利亚时期（1837-1901）的伦敦遭遇外星入侵的故事。
03.班德拉斯登顶《时代周刊》2019十佳表演
继评选出2019年度十佳影片（相关新闻
）之后，《时代周刊》编辑部近日又选出了今年北美上映电影当中的十佳精彩表演。
因《痛苦与荣耀》戛纳获封影帝的安东尼奥·班德拉斯被评为年度最佳表演。第二名有点令人意外，给予了商业电影《舞女大盗》中的詹妮弗·洛佩兹。
《时代周刊》2019十佳表演：
1.安东尼奥·班德拉斯《痛苦与荣耀》
2.詹妮弗·洛佩兹《舞女大盗》
3.亚当·德赖弗《婚姻故事》
4.泰勒·拉塞尔《浪潮》
5.马提亚斯·修奈尔《野马》
6.蕾妮·齐薇格《朱迪》
7.乔·佩西《爱尔兰人》
8.玛歌特·罗比《好莱坞往事》
9.艾迪·墨菲《我叫多麦特》
10.克里斯汀·斯图尔特《茜宝》
04.狮门将与罗兰艾默里奇再合作"月球坠落"
罗兰·艾默里奇
与狮门影业合作发行的《决战中途岛》
还在影院热映中，他们合作的下一部影片已经定下来了，擅长拍灾难片的罗兰艾默里奇继《独立日》《2012》
后，下一部又要将目光锁定在多灾多难的地球了，新片《月球坠落》讲述月球因被意外撞击脱离地球轨道后，朝着地球冲去，如何解救地球免于灭顶之灾成了人类最紧要的任务。
狮门影业再次拿下影片的北美发行权，影片投资超1.5亿美元，超过《决战中途岛》的1亿美元，由艾默里奇的制片公司Centropolis独立制片，影片已经进入前期筹备阶段，未来还将继续寻找发行合作方。
05.《勇敢者游戏2》曝关卡海报12.9内地提前上映
由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏2：再战巅峰》
即将于12月6日全国上映，“巨石”强森率领勇敢者战队再次集结于勇敢者游戏的世界，但这一次游戏世界全面失控，关卡难度直线飙升，视觉奇观重重升级，四人随时命悬一线。
今日影片发布全新关卡海报，片中最为惊险刺激的三大场景逼真呈现，引发影迷的无限猜想与期待。影片由杰克·卡斯丹执导，道恩·强森、杰克·布莱克、凯文·哈特、凯伦·吉兰将全阵容回归，将于12月6日登陆全国院线，强势抢滩贺岁。
06.007美队《利刃出鞘》曝新海报&预告
即将于11月29日全国上映的电影《利刃出鞘》
，今日发布“谋杀录像带”预告及“双雄”海报。导演莱恩·约翰逊在预告片中，化身案发现场目击证人，带领观众走进亿万遗产争夺案。
“007”丹尼尔·克雷格和“美国队长”克里斯·埃文斯分别化身“乡土大侦探”和“痞贵富公子”，共同领衔演绎年度口碑奇案。海报则呈现出“美元较量”，这对“七美”CP正在上演火花四溅的对手戏。
07.莉莉·科林斯气质新写真曝光，将主演大卫·芬奇新电影
美国女星莉莉·科林斯拍摄全新写真大片，一改昔日可爱少女形象，散发出成熟女性魅力，仙气十足。
莉莉·科林斯
正在忙于拍摄剧集《艾米丽闯巴黎》
，她在剧中饰演来自中西部的20多岁女主艾米莉，意外地获得在巴黎工作的机会，任务是把美国观念带进一间享誉法国的营销公司。艾米莉得适应文化上的新冲击，同时还得兼顾事业﹑新友谊及爱情生活。
01.年内1884家影视公司关停
据证券日报，天眼查数据显示，2019年以来，有1884家影视公司关停，具体表现为公司状态注销、吊销、清算、停业。目前来看，行业经历2018年的调整风波，还处于较为清淡的阶段，很多大机构开始通过联合出品等降低风险，可以预见未来影视投资的头部效应会越来越明显。
今年前三季度，全国拍摄制作电视剧备案数量比去年同期减少27%，横店影视城的开机率同比锐减45%。
日前，演员迪丽热巴在一档综艺节目中说自己已经七八个月没有拍戏了，公开喊话导演，自己有时间。与此同时，《演技派》《演员请就位》等演员养成类综艺节目全面开花。