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过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01.演员高以翔录制节目心源性猝死













01.颁奖季热门《小妇人》确认引进内地





0２.英剧"世界之战"曝外星人入侵海滩片段























03.班德拉斯登顶《时代周刊》2019十佳表演















因《痛苦与荣耀》戛纳获封影帝的安东尼奥·班德拉斯被评为年度最佳表演。第二名有点令人意外，给予了商业电影《舞女大盗》中的詹妮弗·洛佩兹。





《时代周刊》2019十佳表演：

1.安东尼奥·班德拉斯《痛苦与荣耀》

2.詹妮弗·洛佩兹《舞女大盗》

3.亚当·德赖弗《婚姻故事》 4.泰勒·拉塞尔《浪潮》

5.马提亚斯·修奈尔《野马》

6.蕾妮·齐薇格《朱迪》

7.乔·佩西《爱尔兰人》

8.玛歌特·罗比《好莱坞往事》

9.艾迪·墨菲《我叫多麦特》

10.克里斯汀·斯图尔特《茜宝》







04.狮门将与罗兰艾默里奇再合作"月球坠落"





05.《勇敢者游戏2》曝关卡海报12.9内地提前上映















今日影片发布全新关卡海报，片中最为惊险刺激的三大场景逼真呈现，引发影迷的无限猜想与期待。影片由杰克·卡斯丹执导，道恩·强森、杰克·布莱克、凯文·哈特、凯伦·吉兰将全阵容回归，将于12月6日登陆全国院线，强势抢滩贺岁。