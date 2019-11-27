映后有粉丝问葛优怎么看“路演有人叫您‘优优哥哥’”，葛优特开心地回复：“这是我意外得到的惊喜。因为我30多岁就被人叫葛大爷……大了以后叫哥哥，你说高兴不高兴。”























《两只老虎》由“低配绑匪”乔杉（余凯旋）与“极品人质”葛优（张成功）的一场荒诞绑架案引入，葛优要求乔杉做三件事，从而展现了每个人人生中都会经历的爱情的遗憾、亲情的追忆和友情的救赎。其中赵薇和闫妮负责爱情遗憾部分，她们分别是葛优的前任和青梅竹马；范伟负责友情部分，短短几分钟的出场，就已经演技爆棚。





















他总结电影中心思想是“能过则过”，“其实说简单一点，就是放下，这话说的有点鸡汤，毕竟很难做到，能过则过，就是不管好还是坏，都可以选择放下和继续往前走”。





《还珠格格》剧组容嬷嬷五阿哥都来为赵薇助阵

作者：王小羊 编辑：hello王小羊