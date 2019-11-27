时光网讯 葛优
新片《两只老虎》
今日在京首映，映后有粉丝问葛优怎么看“路演有人叫您‘优优哥哥’”，葛优特开心地回复：“这是我意外得到的惊喜。因为我30多岁就被人叫葛大爷，这个人现在已经去世了。年轻的时候叫葛大爷，大了以后叫哥哥，你说高兴不高兴。”于是首映现场，无论赵薇
、乔杉
，还是范伟
、闫妮
，都集体改口，全场观众变身“优优哥哥”的粉丝。
因为演员高以翔
突然离世，现场也有不少媒体就演员的高强度工作发问。葛优表示还不太清楚这件事，但首先要从合同上保障自己，他说：“我不知道他具体是什么事，但我还可以，因为这个在签合同的时候，定的时间就没那么长，就不会有连轴转的情况发生。我这岁数到了一定时候，精力不够了，也没法演，所以就不累。”赵薇则表示自己今天拍片拍到凌晨6点，看了新闻很伤感，希望大家不要熬夜。
《两只老虎》由“低配绑匪”乔杉（余凯旋）与“极品人质”葛优（张成功）的一场荒诞绑架案引入，葛优要求乔杉做三件事，从而展现了每个人人生中都会经历的爱情的遗憾、亲情的追忆和友情的救赎。其中赵薇和闫妮负责爱情遗憾部分，她们分别是葛优的前任和青梅竹马；范伟负责友情部分，短短几分钟的出场，就已经演技爆棚。
片中的绑架地特意选在了一个废弃游泳池，对于用意，导演李非
说：“实际上是庄子那句话，余凯旋和张成功像是两条失去水的鱼，因为一个莫名的缘份，在这么一个地方——干涸的游泳池，度过了相濡以沫的一段日子，但是后来水来了，他们就又相忘于江湖了。我个人也好，大家也好，人生中不断地际遇和不断地聚散是一个常态，对我来说感受挺深的。”
他总结电影中心思想是“能过则过”，“其实说简单一点，就是放下，这话说的有点鸡汤，毕竟很难做到，能过则过，就是不管好还是坏，都可以选择放下和继续往前走”。
作者：王小羊 编辑：hello王小羊