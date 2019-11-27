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《两只老虎》首映葛大爷变身“优优哥哥”

赵薇谈演员高强度工作 葛优称要有合同保障

2019-11-27 21:53:10 来源：Mtime时光网

映后有粉丝问葛优怎么看“路演有人叫您‘优优哥哥’”，葛优特开心地回复：“这是我意外得到的惊喜。因为我30多岁就被人叫葛大爷……大了以后叫哥哥，你说高兴不高兴。”
　　时光网讯  葛优新片《两只老虎》今日在京首映，映后有粉丝问葛优怎么看“路演有人叫您‘优优哥哥’”，葛优特开心地回复：“这是我意外得到的惊喜。因为我30多岁就被人叫葛大爷，这个人现在已经去世了。年轻的时候叫葛大爷，大了以后叫哥哥，你说高兴不高兴。”于是首映现场，无论赵薇乔杉，还是范伟闫妮，都集体改口，全场观众变身“优优哥哥”的粉丝。



　　因为演员高以翔突然离世，现场也有不少媒体就演员的高强度工作发问。葛优表示还不太清楚这件事，但首先要从合同上保障自己，他说：“我不知道他具体是什么事，但我还可以，因为这个在签合同的时候，定的时间就没那么长，就不会有连轴转的情况发生。我这岁数到了一定时候，精力不够了，也没法演，所以就不累。”赵薇则表示自己今天拍片拍到凌晨6点，看了新闻很伤感，希望大家不要熬夜。



　　《两只老虎》由“低配绑匪”乔杉（余凯旋）与“极品人质”葛优（张成功）的一场荒诞绑架案引入，葛优要求乔杉做三件事，从而展现了每个人人生中都会经历的爱情的遗憾、亲情的追忆和友情的救赎。其中赵薇和闫妮负责爱情遗憾部分，她们分别是葛优的前任和青梅竹马；范伟负责友情部分，短短几分钟的出场，就已经演技爆棚。





　　片中的绑架地特意选在了一个废弃游泳池，对于用意，导演李非说：“实际上是庄子那句话，余凯旋和张成功像是两条失去水的鱼，因为一个莫名的缘份，在这么一个地方——干涸的游泳池，度过了相濡以沫的一段日子，但是后来水来了，他们就又相忘于江湖了。我个人也好，大家也好，人生中不断地际遇和不断地聚散是一个常态，对我来说感受挺深的。”

　　他总结电影中心思想是“能过则过”，“其实说简单一点，就是放下，这话说的有点鸡汤，毕竟很难做到，能过则过，就是不管好还是坏，都可以选择放下和继续往前走”。

《还珠格格》剧组容嬷嬷五阿哥都来为赵薇助阵

作者：王小羊   编辑：hello王小羊

关键词： 两只老虎 葛优 赵薇 首映
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