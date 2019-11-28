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03.葛优赵薇谈演员高强度工作















04.蒋劲夫否认家暴外籍女友遭回怼











26日，蒋劲夫乌克兰籍女友在社交平台曝被男友家暴，称和蒋劲夫住一起的日子像在监狱里面，他是个控制狂，暴力狂和妒忌心很强的人。









27日晚，乌克兰籍女友再发文反驳蒋劲夫，并晒出手臂淤青的图。她写道：“我的手和腿上有很多这样的淤青，都是他掐我脖子和手臂时留下的”，并表示她的手机被蒋劲夫掌握住，“如果我想拍照片保留证据，他会打我打得更凶”。 ​



