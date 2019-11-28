过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.浙江卫视就高以翔事件发声明
11月27日晚，浙江卫视就高以翔
录制该台综艺时猝逝一事发声明，称事发当时，在第一时间即展开救治并紧急将高以翔送往医院，但仍没能挽回他的生命。对此后果，感到遗憾和惋惜，愿意承担相应的责任，并会深刻反思原因，对节目所有环节进行全面检查，更周全地做好节目安全保障工作。
另外，原本定于每周五晚播出的《追我吧》节目本周将停播。
二战战争片《决战中途岛》
内地延期一个月下映，密钥延至2020年1月7日。片方发布了密钥延期海报，“继续燃炸，爽到跨年”。
该片内地11月8日上映，累计票房2.74亿元；北美票房4360万美元；目前全球票房9050万美元。
03.葛优赵薇谈演员高强度工作
葛优
新片《两只老虎》
昨天在京首映，因为演员高以翔突然离世，现场也有不少媒体就演员的高强度工作发问。葛优表示还不太清楚这件事，但首先要从合同上保障自己，他说：“我不知道他具体是什么事，但我还可以，因为这个在签合同的时候，定的时间就没那么长，就不会有连轴转的情况发生。我这岁数到了一定时候，精力不够了，也没法演，所以就不累。”赵薇则表示自己今天拍片拍到凌晨6点，看了新闻很伤感，希望大家不要熬夜。
04.蒋劲夫否认家暴外籍女友遭回怼
26日，蒋劲夫乌克兰籍女友在社交平台曝被男友家暴，称和蒋劲夫住一起的日子像在监狱里面，他是个控制狂，暴力狂和妒忌心很强的人。
27日，蒋劲夫
通过律师发布声明，否认家暴，“我做了的，我认。我没做的，我也不想被冤。过去的现在的事，我真的不想再去解释了……好难，真的太难了……在这里，我只恳请大家放过我的家人和朋友们，谢谢了。”
27日晚，乌克兰籍女友再发文反驳蒋劲夫，并晒出手臂淤青的图。她写道：“我的手和腿上有很多这样的淤青，都是他掐我脖子和手臂时留下的”，并表示她的手机被蒋劲夫掌握住，“如果我想拍照片保留证据，他会打我打得更凶”。
据悉该片是小罗伯特·唐尼
继《复仇者联盟4：终局之战》
后主演的首部重磅力作，在片中，他将拥有全新超能力，饰演可以与动物交流的多力特医生，并与这群特别的朋友开启一场充满未知的冒险。影片定于2020年1月17日北美上映。
02.温子仁恐怖新片曝片场照
温子仁分享他执导的新恐怖片《恶性》
(Malignant)片场照，并透露该片快杀青了，正在最后冲刺。该片已定档明年8月14日北美上映，剧情仍保密。
近日，《唐顿庄园》
大电影制作人Gareth Neame在接受外媒采访时确认续集已经提上日程。续集故事构思已经起草，并透露其实早在第一部公映前就已经想好了续集。
他说：“我们已经有过一些探讨，我们也在研究故事该怎么继续写，大概什么时候能完成。但这和第一部差不多一样：我们得努力让大家所有人再度重聚到一起，要再聚到一起就很有挑战了。”
《唐顿庄园》
预算仅2000万美元，北美累计票房高达9657万美元，全球累计1.85亿美元。该片也将于2019年12月13日正式登陆内地院线。
几天前，《星球大战：天行者崛起》
导演J·J·艾布拉姆斯表示，有一位演员不慎弄丢了剧本，剧本被放到eBay上拍卖，还好迪士尼和卢卡斯影业及时买了下来。
日前，约翰·波耶加
在《早安美国》中承认，这是他的错。他表示当时在搬家，他特地把剧本放在床底，想着一早醒来就带走。但是因为和朋友去Party，不小心就把这事儿忘了，直到几周后清洁人员发现这个剧本，放在eBay上拍。剧本定价大概是65英镑（84美元），对方并不知道这剧本有多值钱。
苍井优和高桥一生主演的《爱情人偶》
曝正式预告，二人又上演不少床戏。影片改编自导演棚田由纪（《东京女子图鉴》
）的同名小说，讲述的是制作充气娃娃的职人哲雄与妻子园子的爱情故事：哲雄对园子一见钟情而结婚，他隐瞒着自己的真实工作，但却因过度热衷充气娃娃的制作而令夫妻关系产生危机。影片将于2020年1月24号日本公映。
日本也进入颁奖季。第44届日本报知电影奖结果出炉，《蜜蜂与远雷》《小丑》分获国内、海外最佳电影大奖，新海诚《天气之子》
获最佳动画。另外，中井贵一、长泽雅美分获最佳男女主角，成田凌、小松菜奈分获最佳男女配角，佐藤信介凭借漫改大片《王者天下》
获最佳导演。