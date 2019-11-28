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唐尼"多力特奇幻冒险"首发角色海报

"复联4"后首次演非漫威作品 和CG动物说话

2019-11-28 08:37:44 来源：Mtime时光网

环球发布了新片《多力特的奇幻冒险》首批角色海报，唐尼和各种CG做出来的动物们说话。
　　时光网讯　环球影业发布了新片《多力特的奇幻冒险》一批角色海报，海报上除了各种各样的CG动物，就只有男主角小罗伯特·唐尼一个人。据报道，本片此前经历了昂贵的大量补拍，由3个不同的导演负责监督。

拉米·马雷克为猩猩配音

　　外媒Collider对此极尽讽刺，标题直接写到“《多力特》角色海报非常滑稽”，还称“在马丁·斯科塞斯执导，罗伯特·德尼罗阿尔·帕西诺主演的《爱尔兰人》找不到传统片方为他们投资（最后只能选择Netflix）的时候，《多力特》花了这么多钱来做CG动物，这钱可花得真是地方呢。”

　　《多力特》由斯蒂芬·加汉执导（《辛瑞那》《毒品网络》）（“看看导演之前的作品都是多么轻松愉快呀！”Collider继续反讽），改编自原著童话小说。唐尼饰演的约翰·多力特医生行为古怪，还没有从自己妻子7年前的死亡中缓过来。

　　身为维多利亚时代有名望的英国医生兼兽医，多力特被迫离开自己原来隐士般的生活，扬帆起航，踏上神秘的小岛，女王（杰西·巴克利）在岛上生病了。旅途中，多力特可以和动物说话。

　　新的角色海报上，唐尼做出各种可爱的表情，为这些花式CG动物配音的包括“荷兰弟”汤姆·赫兰德拉米·马雷克奥克塔维亚·斯宾瑟库梅尔·南贾尼约翰·塞纳艾玛·汤普森拉尔夫·费因斯赛琳娜·戈麦斯玛丽昂·歌迪亚

　　“很遗憾唐尼自《法官老爹》以来的第一部非漫威电影，竟然是这么一部成本过高、矫揉造作、CG满满的家庭冒险片，”——Collider。

　　《多力特的奇幻冒险》将于明年1月17日全美公映，中国内地有望上映。

拉尔夫·费因斯为狮子配音


奥克塔维亚·斯宾瑟为鸭子配音


荷兰弟配音的这个动物我认不出来


克雷格·罗宾逊为松鼠配音


库梅尔·南贾尼为鸵鸟配音


艾玛·汤普森为鹦鹉配音


傻脸娜和马良为狐狸和长颈鹿配音


赵喜娜为北极熊配音

   编辑：甄甏甏

关键词： 小罗伯特·唐尼 多力特的奇幻冒险 环球
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小罗伯特·唐尼

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职业：演员 | 制作人

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