时光网讯
环球影业发布了新片《多力特的奇幻冒险》
一批角色海报，海报上除了各种各样的CG动物，就只有男主角小罗伯特·唐尼
一个人。据报道，本片此前经历了昂贵的大量补拍，由3个不同的导演负责监督。
外媒Collider对此极尽讽刺，标题直接写到“《多力特》角色海报非常滑稽”，还称“在马丁·斯科塞斯
执导，罗伯特·德尼罗
、阿尔·帕西诺
主演的《爱尔兰人》
找不到传统片方为他们投资（最后只能选择Netflix）的时候，《多力特》花了这么多钱来做CG动物，这钱可花得真是地方呢。”
《多力特》由斯蒂芬·加汉
执导（《辛瑞那》《毒品网络》
）（“看看导演之前的作品都是多么轻松愉快呀！”Collider继续反讽），改编自原著童话小说。唐尼饰演的约翰·多力特医生行为古怪，还没有从自己妻子7年前的死亡中缓过来。
身为维多利亚时代有名望的英国医生兼兽医，多力特被迫离开自己原来隐士般的生活，扬帆起航，踏上神秘的小岛，女王（杰西·巴克利
）在岛上生病了。旅途中，多力特可以和动物说话。
“很遗憾唐尼自《法官老爹》
以来的第一部非漫威电影，竟然是这么一部成本过高、矫揉造作、CG满满的家庭冒险片，”——Collider。
《多力特的奇幻冒险》将于明年1月17日全美公映，中国内地有望上映。
拉尔夫·费因斯为狮子配音
奥克塔维亚·斯宾瑟为鸭子配音
荷兰弟配音的这个动物我认不出来
克雷格·罗宾逊为松鼠配音
库梅尔·南贾尼为鸵鸟配音
艾玛·汤普森为鹦鹉配音
傻脸娜和马良为狐狸和长颈鹿配音
赵喜娜为北极熊配音
编辑：甄甏甏