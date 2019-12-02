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《冰雪奇缘2》难逃迪士尼动画"续集魔咒"

大卖难掩品质下滑 隔壁皮克斯总有精品

2019-12-02 09:13:03 来源：Mtime时光网

《冰雪奇缘2》比前作差在哪里？好在哪里？为什么迪士尼动画总会陷入“续集魔咒”，难有惊艳的系列诞生？

冰雪魔力重现

　　时光网特稿 此时此刻，迪士尼2013年现象级动画《冰雪奇缘》的续集正在全世界影院里疯狂吸金，不断刷新票房纪录。美国上映不到10天票房破2.3亿美元，登陆内地两周总票房破6亿，已经比前作高出了整整一倍。

　　势不可挡的票房数据面前，前作原班人马回归制作的《冰雪奇缘2》在影片水准上的下滑也令我们无法忽视。

　　六年前席卷全球的《冰雪奇缘》在烂番茄网站得到90%的新鲜度认证，均分7.69。Metacritic权威媒体均分74分，北美观众评级A+，时光网观众评分高达8.4。

　　《冰雪奇缘2》的媒体与观众口碑全线则是“退步”。烂番茄新鲜度76%，均分6.78，Metacritic媒体均分65，时光网观众评分跌至7.4。续集的北美观众评级只拿到A-，今年迪士尼影业出品的所有电影（包括真人电影）当中，只有被视为“扑街”的《小飞象》跟《冰雪奇缘2》的观众评级一起垫底。

　　身为今年最受期待的动画电影，《冰雪奇缘2》映后换来了影迷们的失望叹息。这部历时六年制作的迪士尼续集究竟比前作差了多少？有那些比前作高明的地方？时光网编辑部针对这部年度热片展开激烈讨论。

《冰雪奇缘2》比前作弱在哪？
艾莎让配角失色 反派缺失 歌曲过耳忘

小猪刘佩奇：《冰雪奇缘》到了第二部，可以明显看到第一部架构起的故事框架已经失去了平衡。艾莎这个角色人气太高，以至于遮盖了其他所有角色的光芒。当然，其他角色在《冰雪奇缘2》中也没有多少光芒。安娜与雪宝破坏大坝那条线索虽然与艾莎寻找真相的线索平行，但屡屡让人尴尬出戏。尤其是雪宝……即便以雪人的标准，他的笑话也太冷了。可以说配角们集体拖了后腿。如果迪士尼想把这个系列继续拍下去，必须引入更有力的角色，与艾莎达到新的平衡。

Joker：人物进行关键决策、情节重大转折的铺垫少，有点简单粗暴。艾莎第一部自我封闭面对困难，第二部还是如此，缺乏成长。驯鹿男克里斯托弗全程恋爱脑，只关心求婚，基本是个工具人。安娜也还是标准的迪士尼传统公主，傻白甜，只是她看起来没有那么在意男朋友，也不太在意自己安危，一门心思关心姐姐。第一部把王国交给认识不到24小时的王子，第二部把子民托付给一群地精，最后当上新女王，我都替阿伦戴尔担心。

老羊：雪宝重复第一部故事的时候，有点像大话西游。雪宝有点强行卖萌，那个小火龙有什么叙事功能吗？而且也没有人格。不像《玩具总动员4》的新角色叉叉，虽然是增加的新角色，但是它有人格也有故事发展。


Joker：好的动画电影，主角的成长往往是被反派“逼迫”发展的。《冰雪奇缘2》不缺乏剧情冲突，但是缺少反派塑造。第一部有两条反派叙事线，明面上是艾莎魔法失控的黑化需要战胜心魔，潜藏的是安娜人渣前男友汉斯王子撕毁伪善面具，这样的结构直接推动了艾莎和安娜的角色成长。续集里面，艾莎寻找魔法起源很难让观众共情，艾莎家族的黑历史只是停留在传说和回忆里，很虚。看上去很可怕的自然魔法元素被工具化。

记得第一部的汉斯王子吗？

崔汀：艾莎父母的死可能还留有悬念，为了第三部再拍吧。

Joker：续集的故事其实用来满足儿童观众是足够的。但是成年影迷看，就不够有新意有诚意。迪士尼上一部动画续集做的很好，《无敌破坏王2》故事概念和背景方向完成创新，从原著红白机游戏室的世界，跳跃到互联网时代，非常有趣，展开了新世界。

《冰雪奇缘》25种语言《Let it Go》

小猪刘佩奇：还有歌大部分都不好听。

老羊：这个片子的音乐好听程度甚至不如梦工场的《魔发精灵》，作为一个音乐剧为主的动画，歌曲这么差劲是不ok的。

Joker：第一部歌曲不仅写得好，场景编排也非常精致。续集给我看就像是一部大型MV串烧，一堆驯鹿头出现我整个人都不好了。所有的歌都是过耳就忘，缺乏让人出影院之后还能记住的旋律，不适合传唱。很难相信这些歌还是第一部团队原创的。

Into the Unkown歌曲MV

老羊：Into the unknown跟Let It Go没法比。

Joker：第一部片尾放的流行版Let It Go被吐槽很多，这次续集反倒是片尾流行曲风唱的更好听。


作者：时光网编辑部   编辑：Joker

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 编辑部吐槽大会 冰雪奇缘2 冰雪奇缘 迪士尼动画

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