《冰雪奇缘2》比前作差在哪里？好在哪里？为什么迪士尼动画总会陷入“续集魔咒”，难有惊艳的系列诞生？

冰雪魔力重现









六年前席卷全球的《冰雪奇缘》在烂番茄网站得到90%的新鲜度认证，均分7.69。Metacritic权威媒体均分74分，北美观众评级A+，时光网观众评分高达8.4。









身为今年最受期待的动画电影，《冰雪奇缘2》映后换来了影迷们的失望叹息。这部历时六年制作的迪士尼续集究竟比前作差了多少？有那些比前作高明的地方？时光网编辑部针对这部年度热片展开激烈讨论。





《冰雪奇缘2》比前作弱在哪？

艾莎让配角失色 反派缺失 歌曲过耳忘





小猪刘佩奇：《冰雪奇缘》到了第二部，可以明显看到第一部架构起的故事框架已经失去了平衡。艾莎这个角色人气太高，以至于遮盖了其他所有角色的光芒。当然，其他角色在《冰雪奇缘2》中也没有多少光芒。安娜与雪宝破坏大坝那条线索虽然与艾莎寻找真相的线索平行，但屡屡让人尴尬出戏。尤其是雪宝……即便以雪人的标准，他的笑话也太冷了。可以说配角们集体拖了后腿。如果迪士尼想把这个系列继续拍下去，必须引入更有力的角色，与艾莎达到新的平衡。





Joker：人物进行关键决策、情节重大转折的铺垫少，有点简单粗暴。艾莎第一部自我封闭面对困难，第二部还是如此，缺乏成长。驯鹿男克里斯托弗全程恋爱脑，只关心求婚，基本是个工具人。安娜也还是标准的迪士尼传统公主，傻白甜，只是她看起来没有那么在意男朋友，也不太在意自己安危，一门心思关心姐姐。第一部把王国交给认识不到24小时的王子，第二部把子民托付给一群地精，最后当上新女王，我都替阿伦戴尔担心。













Joker：好的动画电影，主角的成长往往是被反派“逼迫”发展的。《冰雪奇缘2》不缺乏剧情冲突，但是缺少反派塑造。第一部有两条反派叙事线，明面上是艾莎魔法失控的黑化需要战胜心魔，潜藏的是安娜人渣前男友汉斯王子撕毁伪善面具，这样的结构直接推动了艾莎和安娜的角色成长。续集里面，艾莎寻找魔法起源很难让观众共情，艾莎家族的黑历史只是停留在传说和回忆里，很虚。看上去很可怕的自然魔法元素被工具化。





记得第一部的汉斯王子吗？





崔汀：艾莎父母的死可能还留有悬念，为了第三部再拍吧。









《冰雪奇缘》25种语言《Let it Go》 还有歌大部分都不好听。 还有歌大部分都不好听。

老羊：这个片子的音乐好听程度甚至不如梦工场的 这个片子的音乐好听程度甚至不如梦工场的 《魔发精灵》 ，作为一个音乐剧为主的动画，歌曲这么差劲是不ok的。

Joker：第一部歌曲不仅写得好，场景编排也非常精致。续集给我看就像是一部大型MV串烧，一堆驯鹿头出现我整个人都不好了。所有的歌都是过耳就忘，缺乏让人出影院之后还能记住的旋律，不适合传唱。很难相信这些歌还是第一部团队原创的。

Into the Unkown歌曲MV Into the unknown跟Let It Go没法比。 Into the unknown跟Let It Go没法比。

Joker：第一部片尾放的流行版Let It Go被吐槽很多，这次续集反倒是片尾流行曲风唱的更好听。







