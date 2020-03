《冰雪奇缘》25种语言《Let it Go》

Joker:第一部歌曲不仅写得好,场景编排也非常精致。续集给我看就像是一部大型MV串烧,一堆驯鹿头出现我整个人都不好了。所有的歌都是过耳就忘,缺乏让人出影院之后还能记住的旋律,不适合传唱。很难相信这些歌还是第一部团队原创的。

Into the Unkown歌曲MV

Into the unknown跟Let It Go没法比。