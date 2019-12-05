时光网特稿 赔钱的电影各有各的不幸，赚钱电影却是相似的。





2019年好莱坞赚钱的电影，共通点仍然是剧情精彩和投资巨大。但没有好的剧情，再硬的技术和再高的预算也拯救不了一部电影。





席卷全球票房的电影几乎全部自好莱坞，之前曾经介绍过在2019年赔钱的好莱坞电影，现在就来说说今年好莱坞五大公司赚钱的电影。





整体而言，电影并不容易赚钱，2019年北美电影市场大盘累计报收101亿美元，但是票房前十的影片就占了40亿。但11个月以来北美上映的影片已达792部，剩下的782部电影要来抢剩下的60亿，竞争可谓惨烈。





无论是在哪里，商业大片始终是主流，中小成本影片的生存环境一直很严峻。









让我们一起来看看2019年赚大钱的好莱坞电影，只计算影院票房和投资，DVD、衍生品、流媒体、电视台版权收入不计入。票房和投资数据来自Boxofficemojo网站和外媒公开报道。