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赚了！2019好莱坞赚钱电影不完全盘点

《复联4》横扫全球 《小丑》以小博大

2019-12-05 09:33:29 来源：Mtime时光网

导语

迪士尼

《复联4》《狮子王》《阿拉丁》

环球

《速激》《我们》《爱宠2》

华纳

《小丑》《小丑回魂2》

索尼

《蜘蛛侠》《好莱坞往事》

派拉蒙

《宠物坟场》《火箭人》

狮门

《疾速追杀3》

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2019好莱坞亏损电影盘点

2019年，好莱坞赚大钱的电影有哪些呢？

　　时光网特稿 赔钱的电影各有各的不幸，赚钱电影却是相似的。

　　2019年好莱坞赚钱的电影，共通点仍然是剧情精彩和投资巨大。但没有好的剧情，再硬的技术和再高的预算也拯救不了一部电影。

　　席卷全球票房的电影几乎全部自好莱坞，之前曾经介绍过在2019年赔钱的好莱坞电影，现在就来说说今年好莱坞五大公司赚钱的电影。

　　整体而言，电影并不容易赚钱，2019年北美电影市场大盘累计报收101亿美元，但是票房前十的影片就占了40亿。但11个月以来北美上映的影片已达792部，剩下的782部电影要来抢剩下的60亿，竞争可谓惨烈。

　　无论是在哪里，商业大片始终是主流，中小成本影片的生存环境一直很严峻。

　　好莱坞五大公司投资电影的规律很明显，首选续集，然后就是有一定观众基础的IP作品（譬如《狮子王》《阿拉丁》），其次就是有大牌明星出演的电影（譬如《利刃出鞘》）。商业大片占据主要市场份额，让剩下的800部电影新片夹缝求生，以小博大毕竟是少数，如果没有颁奖季，很多中小投资影片只会默默无闻。

　　让我们一起来看看2019年赚大钱的好莱坞电影，只计算影院票房和投资，DVD、衍生品、流媒体、电视台版权收入不计入。票房和投资数据来自Boxofficemojo网站和外媒公开报道。

作者：崔汀   编辑：汀

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 好莱坞 赚钱 全球票房 北美票房 复仇者联盟4 小丑 小丑回魂2

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