高以翔的经纪人还原现场真实状况，她说：“他（高以翔）没有心脏方面的问题，一点点感冒，就像平常人那样。他没有摔倒。”







时光网讯 艺人 艺人 高以翔 因突发状况离世后，引发外界诸多猜测。他的经纪人日前现身说法，称高以翔此前没有心脏方面的问题，只是有一点点小感冒，事发后，现场是第一时间救治。





有台湾媒体探访称，深夜的宁波殡仪馆外头一片漆黑，连警卫室都空无一人，沿着“灵堂”指示往里头走，殡仪服务中心却是灯火通明，有多辆九人小巴停放，也有许多穿黑衣的工作人员来回走动。服务中心后面的灵堂里，高以翔的遗体就安置在水晶棺木里冷冻。一群法师和助念师父为亡者颂经，这是高以翔妈妈的意思，她信佛，希望让儿子能一路好走。





高以翔的经纪人还原现场真实状况，她说：“他（高以翔）没有心脏方面的问题，一点点感冒，就像平常人那样。他没有摔倒。”





网上流传高以翔倒下后，大家都以为在做效果，节目组援救的时间也慢很多，经纪人澄清：“没有这回事，没人救是乱说的，当然我们看到monitor后，很快跑过去 ，跑到他那是需要一点时间的，是有距离的，但不是大家说的做效果，大家都实时到、实时救援。”











高以翔送进宁波李惠利医院后急救3小时宣告无效，经纪公司老板王钧先赶到，接着老板娘丘秀珠带着高爸爸、高妈妈到场。高爸爸很冷静，节目组去接机时，他反而安慰工作人员：“不是你们的问题，你们也不会愿意发生这种事。”让节目组上上下下都十分感动，到现在都全在现场帮忙没有离开。





高妈妈其实也跟高爸爸一样冷静、大器，但丧子毕竟是椎心刺痛，两位70多岁的老人家让所有人十分敬重。《追我吧》的合约曝光后，其中“自己负责后果”引发众怒，但经纪公司认为“现在讲这已于事无补，以翔的个性，不会想要讨论这些”。目前高家二老会跟王钧、丘秀珠讨论后事细节，尚未决定要先火化，将骨灰带回台湾，还是直接将遗体运回台湾。王钧稍晚表示：“妥善处理中。”





高以翔的二哥也在灵堂为弟弟助念，高家二老则已回饭店讨论后事并且休息，而经纪人称高以翔女友Bella（苏湘涵）“还未到场”，外传她和高以翔已订婚或结婚，经纪人代高家否认：“没有结婚，没有订婚。”