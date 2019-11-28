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"女超人"发IG痛诉家史:我曾被家暴过

"离开虐待关系需要过程 现在终于足够强大"

2019-11-28 16:45:22 来源：Mtime时光网

美剧《女超人》的女主角梅利莎·拜诺伊斯特在Instagram上发布了一段长达14分钟的视频，讲述自己曾被家暴的悲惨历史，希望女性们远离暴力与身体伤害。


　　时光网讯　《女超人》的女主角梅利莎·拜诺伊斯特在IG上分享了一段非常私密的故事，讲述了她曾经被家暴的悲惨经历。在这段14分钟的视频中，她说从未想过自己有一天会成为家暴的受害者，对于曾家暴她的男人，并未提及姓名。

　　梅丽莎称，这个男人比她小，一开始两人是朋友，后来开始约会，一切进展得都太快了。她详细讲了他是怎样吃醋、查她手机、情感上操作她、批判她的着装、当她和别的男人讲话时他会愤怒，也讲到这段感情影响到了她的工作，“我的工作本身就很容易让他生气，他不喜欢我出演吻戏，甚至有与男人调情的戏份也不可以，”为此，她开始拒绝试镜机会，工作机会，减少与朋友们的见面，因为不想惹他。


《女超人》

　　他第一次对她动手，是往她脸上扔了一杯奶昔，从此开始一发不可收拾，“我体验到了被按在地上，不断扇我耳光的感觉，他打我打得非常使劲，我感觉都没气儿了，他拽着我的头发在路上走，用我的头撞墙，把我皮肤都掐破了，把墙都撞裂了，”她在视频中说。

　　梅丽莎说她已经学会了用“扑克脸”面对其他人，这样别人就看不出来异样，她害怕分手之后他的做法，所以一直维持着这段关系。真正改变一切的，是有一次他把iPhone手机扔向她，让她的虹膜受了伤，鼻子也破了。这么严重的外伤是遮盖不住的，他们只好借口说她是摔了，她去急诊室就诊的时候，也是这么跟医生和护士说的，但这次受伤太严重了，对于她来说是个转折点。



　　很快，梅丽莎终于跟朋友承认他在虐待她，“离开这段关系并不是说走就走，这需要一个过程”。她总结说，“这倒不是什么猥琐的新闻，这就是我的现实，当年发生在我身上的事情完全改变了我的人生。”梅丽莎现在的丈夫是克里斯·伍德，她之前跟摄影师Nick Vorderman交往过，还曾是布莱克·詹纳（与她共同出演《欢乐合唱团》）的前妻，不知道她在IG中这具体指的是哪一位前任。

　　梅丽莎还在IG上公布了家暴数据，以及家暴受害者的求助渠道，“愈伤与和解的过程漫长又崎岖，我现在终于感到我足够强大，可以公开讨论自己的经历，诚实而不羞愧了，”她写到，“通过分享我的故事，希望我可以帮助想要求助的那些人，让他们早日脱离虐待性的关系。每个人都值得被爱，远离暴力、恐惧和身体伤害的爱。”


“谢谢你花时间来看我的视频，我只是承受家暴的众多人之一，
四分之一的女性都会受到家暴的影响。揭露痛苦的事实并不简单，
但我受到了前辈女性们的激励，要把被袭击、被虐待的经历讲出来。
我希望你也可以做到。”

   编辑：甄甏甏

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关键词： 女超人 梅利莎·拜诺伊斯特
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