梅丽莎称，这个男人比她小，一开始两人是朋友，后来开始约会，一切进展得都太快了。她详细讲了他是怎样吃醋、查她手机、情感上操作她、批判她的着装、当她和别的男人讲话时他会愤怒，也讲到这段感情影响到了她的工作，“我的工作本身就很容易让他生气，他不喜欢我出演吻戏，甚至有与男人调情的戏份也不可以，”为此，她开始拒绝试镜机会，工作机会，减少与朋友们的见面，因为不想惹他。







《女超人》





他第一次对她动手，是往她脸上扔了一杯奶昔，从此开始一发不可收拾，“我体验到了被按在地上，不断扇我耳光的感觉，他打我打得非常使劲，我感觉都没气儿了，他拽着我的头发在路上走，用我的头撞墙，把我皮肤都掐破了，把墙都撞裂了，”她在视频中说。





梅丽莎说她已经学会了用“扑克脸”面对其他人，这样别人就看不出来异样，她害怕分手之后他的做法，所以一直维持着这段关系。真正改变一切的，是有一次他把iPhone手机扔向她，让她的虹膜受了伤，鼻子也破了。这么严重的外伤是遮盖不住的，他们只好借口说她是摔了，她去急诊室就诊的时候，也是这么跟医生和护士说的，但这次受伤太严重了，对于她来说是个转折点。















梅丽莎还在IG上公布了家暴数据，以及家暴受害者的求助渠道，“愈伤与和解的过程漫长又崎岖，我现在终于感到我足够强大，可以公开讨论自己的经历，诚实而不羞愧了，”她写到，“通过分享我的故事，希望我可以帮助想要求助的那些人，让他们早日脱离虐待性的关系。每个人都值得被爱，远离暴力、恐惧和身体伤害的爱。”