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时光晚报:高以翔身体是否欠佳?经纪人澄清!

全智贤演Netflix丧尸剧 《时代》评2010年代十佳

2019-11-28 20:22:31 来源：Mtime时光网

周四特别忙？没时间看那么多影视新闻？没关系，时光君帮你整理好了。


　　在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？



01.高以翔经纪人：他心脏没问题，只是感冒了



　　艺人高以翔因突发状况离世后，引发外界诸多猜测。他的经纪人日前现身说法，称：“他（高以翔）没有心脏方面的问题，一点点感冒，就像平常人那样。他没有摔倒。”

　　网上流传高以翔倒下后，大家都以为在做效果，节目组援救的时间也慢很多，经纪人澄清：“没有这回事，没人救是乱说的，当然我们看到monitor后，很快跑过去 ，跑到他那是需要一点时间的，是有距离的，但不是大家说的做效果，大家都实时到、实时救援。”

　　高以翔送进宁波李惠利医院后急救3小时宣告无效。高爸爸很冷静，节目组去接机时，他反而安慰工作人员：“不是你们的问题，你们也不会愿意发生这种事。”

　　《追我吧》的合约曝光后，其中“自己负责后果”引发众怒，但经纪公司认为“现在讲这已于事无补，以翔的个性，不会想要讨论这些”。

02.2020年大陆电影在台湾上映公布抽签结果



　　2020年中国大陆电影在中国台湾上映配额抽签结果公布，包括陈可辛执导新作《李娜》成龙主演新片《急先锋》余文乐主演的《怪物先生》以及贾樟柯导演的《江湖儿女》等在内的十部电影中签。《江湖儿女》是贾樟柯电影首次在中国台湾抽中上映配额。

03.《叶问4》后甄子丹将告别“功夫片”



　　《叶问4》在京举行“十年传奇，最后一战”发布会，甄子丹表示《叶问4》不仅是《叶问》系列的完结篇，也将是其主演的最后一部功夫片。他也对《好莱坞往事》中有关李小龙的争议做出评价：“这部电影这样吐槽、贬低李小龙，有点不尊重。我希望我们这部电影把李小龙最正面、最正确的一面展示出来。”



01.全智贤加盟Netflix丧尸剧《王国》



　　全智贤宣布加入Netflix出品的丧尸韩剧《王国》，这是女神自2018年二胎后的首次复出，据悉她将在第二季结尾现身，并将主导第三季的剧情。剧集第二季仍由朱智勋、裴斗娜、柳承龙主演，将于2020年3月开播。



01.《时代》评出2010年代十佳电影



　　2020年即将到来，21世纪的“10”年代也将宣告结束，《时代》在评选出2019年十佳电影、年度十佳表演后，再评选出2010年代十佳电影，以这种方式为过去十年做总结。《罗马》登顶，《月光男孩》《爱在午夜降临前》、以及基努·里维斯《疾速追杀》榜上有名。2019年的影片未有入围。

10《在某处》 (2010)
9《忧郁症》 (2011)
8《被遗忘的梦之洞穴》 (2011)
7《爱在午夜降临前》(2013)
6《不死鸟》 (2014)
5《疾速追杀》 (2014)
4《塞尔玛》 (2014)
3《月光男孩》 (2016)
2《迷失Z城》 (2017)
1《罗马》 (2018) ​
​​
02.扎导让粉丝不要放弃《正义联盟》剪辑版梦想



　　近日外媒“综艺”在对华纳DC战略调整的报道中提到，扎克·施奈德剪辑版《正义联盟》“就是个白日梦，永远不可能发生”。对此有网友在社交媒体Vero问扎导本人：“扎克·施奈德说点啥，我有点失去希望（放弃梦想）了。”施奈德一个词回复：“不要。”（Don't）

　　报道称：华纳现在对于花掉上百万美元，来制作未完成的特效工作和剪辑影片毫无兴趣，特别是在《正联》院线票房扑了的情况下。目前不管是在大银幕上还是在HBO Max上，华纳都没有放出扎导剪辑版的计划。

03.“女超人”发IG痛诉：我被家暴过



　　美剧《女超人》的女主角梅利莎·拜诺伊斯特在IG上分享了一段非常私密的故事，讲述了她曾经被家暴的悲惨经历。在这段14分钟的视频中，她说从未想过自己有一天会成为家暴的受害者，对于曾家暴她的男人，并未提及姓名。、

　　梅丽莎现在的丈夫是克里斯·伍德，她之前跟摄影师Nick Vorderman交往过，还曾是布莱克·詹纳（与她共同出演《欢乐合唱团》）的前妻，不知道她在IG中这具体指的是哪一位前任。



01.《猎狐行动》曝梁朝伟&段奕宏&邦女郎大片







　　首部将“海外追逃”搬上大银幕的《猎狐行动》曝光主演时尚大片，梁朝伟段奕宏以及“邦女郎”欧嘉·柯瑞兰寇等亮相，“猫鼠游戏”就地开启。

02.范冰冰“美杜莎”造型登俄版《时装》封面





　　范冰冰近日登上俄罗斯版《时装》新刊封面。她的时尚表现力依然强劲，脏辫儿美杜莎造型狂野性感。

   编辑：hello王小羊

关键词： 时光晚报
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