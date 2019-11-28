周四特别忙？没时间看那么多影视新闻？没关系，时光君帮你整理好了。







在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？









01.高以翔经纪人：他心脏没问题，只是感冒了















网上流传高以翔倒下后，大家都以为在做效果，节目组援救的时间也慢很多，经纪人澄清：“没有这回事，没人救是乱说的，当然我们看到monitor后，很快跑过去 ，跑到他那是需要一点时间的，是有距离的，但不是大家说的做效果，大家都实时到、实时救援。”





高以翔送进宁波李惠利医院后急救3小时宣告无效。高爸爸很冷静，节目组去接机时，他反而安慰工作人员：“不是你们的问题，你们也不会愿意发生这种事。”





《追我吧》的合约曝光后，其中“自己负责后果”引发众怒，但经纪公司认为“现在讲这已于事无补，以翔的个性，不会想要讨论这些”。





02.2020年大陆电影在台湾上映公布抽签结果















03.《叶问4》后甄子丹将告别“功夫片”





















01.全智贤加盟Netflix丧尸剧《王国》

















01.《时代》评出2010年代十佳电影





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02.扎导让粉丝不要放弃《正义联盟》剪辑版梦想















报道称：华纳现在对于花掉上百万美元，来制作未完成的特效工作和剪辑影片毫无兴趣，特别是在《正联》院线票房扑了的情况下。目前不管是在大银幕上还是在HBO Max上，华纳都没有放出扎导剪辑版的计划。





03.“女超人”发IG痛诉：我被家暴过















梅丽莎现在的丈夫是克里斯·伍德，她之前跟摄影师Nick Vorderman交往过，还曾是布莱克·詹纳（与她共同出演《欢乐合唱团》）的前妻，不知道她在IG中这具体指的是哪一位前任。













01.《猎狐行动》曝梁朝伟&段奕宏&邦女郎大片





























02.范冰冰“美杜莎”造型登俄版《时装》封面















