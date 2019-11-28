在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
01.高以翔经纪人：他心脏没问题，只是感冒了
艺人高以翔
因突发状况离世后，引发外界诸多猜测。他的经纪人日前现身说法，称：“他（高以翔）没有心脏方面的问题，一点点感冒，就像平常人那样。他没有摔倒。”
网上流传高以翔倒下后，大家都以为在做效果，节目组援救的时间也慢很多，经纪人澄清：“没有这回事，没人救是乱说的，当然我们看到monitor后，很快跑过去 ，跑到他那是需要一点时间的，是有距离的，但不是大家说的做效果，大家都实时到、实时救援。”
高以翔送进宁波李惠利医院后急救3小时宣告无效。高爸爸很冷静，节目组去接机时，他反而安慰工作人员：“不是你们的问题，你们也不会愿意发生这种事。”
《追我吧》的合约曝光后，其中“自己负责后果”引发众怒，但经纪公司认为“现在讲这已于事无补，以翔的个性，不会想要讨论这些”。
02.2020年大陆电影在台湾上映公布抽签结果
03.《叶问4》后甄子丹将告别“功夫片”
《叶问4》
在京举行“十年传奇，最后一战”发布会，甄子丹
表示《叶问4》不仅是《叶问》系列的完结篇，也将是其主演的最后一部功夫片。他也对《好莱坞往事》
中有关李小龙
的争议做出评价：“这部电影这样吐槽、贬低李小龙，有点不尊重。我希望我们这部电影把李小龙最正面、最正确的一面展示出来。”
01.全智贤加盟Netflix丧尸剧《王国》
全智贤
宣布加入Netflix出品的丧尸韩剧《王国》
，这是女神自2018年二胎后的首次复出，据悉她将在第二季结尾现身，并将主导第三季的剧情。剧集第二季仍由朱智勋、裴斗娜、柳承龙主演，将于2020年3月开播。
01.《时代》评出2010年代十佳电影
02.扎导让粉丝不要放弃《正义联盟》剪辑版梦想
近日外媒“综艺”在对华纳DC战略调整的报道中提到，扎克·施奈德
剪辑版《正义联盟》
“就是个白日梦，永远不可能发生”。对此有网友在社交媒体Vero问扎导本人：“扎克·施奈德说点啥，我有点失去希望（放弃梦想）了。”施奈德一个词回复：“不要。”（Don't）
报道称：华纳现在对于花掉上百万美元，来制作未完成的特效工作和剪辑影片毫无兴趣，特别是在《正联》院线票房扑了的情况下。目前不管是在大银幕上还是在HBO Max上，华纳都没有放出扎导剪辑版的计划。
03.“女超人”发IG痛诉：我被家暴过
美剧《女超人》
的女主角梅利莎·拜诺伊斯特
在IG上分享了一段非常私密的故事，讲述了她曾经被家暴的悲惨经历。在这段14分钟的视频中，她说从未想过自己有一天会成为家暴的受害者，对于曾家暴她的男人，并未提及姓名。、
梅丽莎现在的丈夫是克里斯·伍德，她之前跟摄影师Nick Vorderman交往过，还曾是布莱克·詹纳（与她共同出演《欢乐合唱团》）的前妻，不知道她在IG中这具体指的是哪一位前任。
01.《猎狐行动》曝梁朝伟&段奕宏&邦女郎大片
02.范冰冰“美杜莎”造型登俄版《时装》封面
范冰冰
近日登上俄罗斯版《时装》新刊封面。她的时尚表现力依然强劲，脏辫儿美杜莎造型狂野性感。