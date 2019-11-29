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《好莱坞往事》女星库里曝性感写真

星二代超模是"死亡搁浅"MAMA 曾演"守望尘世"

2019-11-29 11:25:42 来源：Mtime时光网

玛格丽特·库里性感写真曝光，超模出道的库里近年来接连出演《守望尘世》《耐撕真探》，今年出演了昆汀的《好莱坞往事》，她也是爆款游戏《死亡搁浅》的“MAMA”。
　　时光网讯 《好莱坞往事》女星玛格丽特·库里为某杂志拍摄的写真曝光，今年25岁的库里随性摆拍，魅力性感。


　　超模出道的玛格丽特·库里近年来追随妈妈安迪·麦克道威尔（《四个婚礼和一个葬礼》）的脚步，正式进军演艺圈。陆续出演过美剧《守望尘世》、美版《死亡笔记》，还与瑞恩·高斯林和罗素·克劳合作过电影《耐撕侦探》

　　最近爆款游戏死亡搁浅》当中，库里出演了“MAMA”的角色。


《守望尘世》

   编辑：Joker

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关键词： 玛格丽特·库里
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