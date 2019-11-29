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“爸爸去哪儿”张亮宣布离婚已两年

"本不想占用公共信息资源，大家不要过于猜测"

2019-11-29 14:37:08 来源：Mtime时光网

张亮是模特出身，因为参与录制了真人秀节目《爸爸去哪儿》之后走红，现在专攻影视方向，近作有《断片之险途夺宝》《特警队》。
　　时光网讯 今天早晨，演员张亮发布微博，表示已经在2017年已经和前妻寇静办理离婚手续，本不想占用公共信息资源，但还是要通知下近况。


　　他原文写道：“本不想占用公共信息资源，但还是要通知下近况，我与寇静于2017年已办理离婚手续 ，只是家庭内部意见，孩子也一直一起抚养，希望大家不要过于猜测！ ​​​​”

　　张亮是模特出身，因为参与录制了真人秀节目《爸爸去哪儿》之后走红，现在专攻影视方向，近作有《断片之险途夺宝》《特警队》



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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 张亮 离婚
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