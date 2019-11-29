《太空狗之月球大冒险》今日正式宣布定档12月14日。













动画电影《太空狗之月球大冒险》讲述了一直梦想着能像父母一样成为宇航员的狗狗普沙克，因为母亲贝卡的担忧而未能如愿，母亲自己也和好朋友丝翠卡重新回到马戏团演出。













谁知意外降临，地球上出现了一股神秘信号光束，将地球上的物品大量吸入太空，普沙克的爸爸卡兹别克奉命乘坐火箭到月球调查，谁知卡兹别克到达月球后就与地球失去了联系。





为了寻找丈夫和爸爸，贝卡、普沙克和他们的朋友们分别乘坐从苏联、美国发射的火箭来到月球，由此展开了一段惊险刺激、又不失趣味暖心的太空大冒险。











本次曝光的先导海报除太空元素，也释出了部分剧情暗示。蔚蓝的主色调铺满整个画面，在星云的点缀下，银河更加璀璨神秘；“超级月球”悬挂当空，一旁的飞行器在对比之下成了萌版mini号，给人以强烈的视觉冲击。目光转向地球，自由女神像、埃菲尔铁塔等标志性建筑物一一入镜，让人不由好奇这些地标建筑与本片的联系。身穿宇航服的贝卡和丝翠卡漂浮在画面的两端，再现宇宙失重状态，而贝卡全力追赶骨头的一幕则让人忍俊不禁。