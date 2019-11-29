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动画《太空狗之月球大冒险》定档12.14

曝先导海报 超能酷狗闯太空开启登月之旅

2019-11-29 17:36:03 来源：Mtime时光网

《太空狗之月球大冒险》今日正式宣布定档12月14日。



　　时光网讯  由麦克·迪萨、罗尔夫·卡尼夫斯基联合编剧，麦克·迪萨执导的动画电影《太空狗之月球大冒险》今日正式宣布定档12月14日。与定档消息同步曝光的还有先导海报，当萌宠“上天”探索太空，碰撞出令人意想不到的童趣火花。

　　动画电影《太空狗之月球大冒险》讲述了一直梦想着能像父母一样成为宇航员的狗狗普沙克，因为母亲贝卡的担忧而未能如愿，母亲自己也和好朋友丝翠卡重新回到马戏团演出。




　　谁知意外降临，地球上出现了一股神秘信号光束，将地球上的物品大量吸入太空，普沙克的爸爸卡兹别克奉命乘坐火箭到月球调查，谁知卡兹别克到达月球后就与地球失去了联系。

　　为了寻找丈夫和爸爸，贝卡、普沙克和他们的朋友们分别乘坐从苏联、美国发射的火箭来到月球，由此展开了一段惊险刺激、又不失趣味暖心的太空大冒险。



　　本次曝光的先导海报除太空元素，也释出了部分剧情暗示。蔚蓝的主色调铺满整个画面，在星云的点缀下，银河更加璀璨神秘；“超级月球”悬挂当空，一旁的飞行器在对比之下成了萌版mini号，给人以强烈的视觉冲击。目光转向地球，自由女神像、埃菲尔铁塔等标志性建筑物一一入镜，让人不由好奇这些地标建筑与本片的联系。身穿宇航服的贝卡和丝翠卡漂浮在画面的两端，再现宇宙失重状态，而贝卡全力追赶骨头的一幕则让人忍俊不禁。

   编辑：hello王小羊

关键词： 太空狗之月球大冒险
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太空狗之月球大冒险

太空狗之月球大冒险 (2014)

0.0

导演：迈克·迪萨

主演：I. Grishayeva

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