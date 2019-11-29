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男神首场太空秀!皮特“临危受命”勇闯太空

科幻冒险片《星际探索》曝预告开启预售

2019-11-29 17:58:39 来源：Mtime时光网

《星际探索》12月6日全国上映，今日曝光“临危受命”版预告。
　　时光网讯   由布拉德·皮特领衔主演、入围威尼斯电影节主竞赛单元的好莱坞科幻灾难冒险片《星际探索》12月6日全国上映，影片现已全面开启预售，今日曝光“临危受命”版预告。

　　电影中皮特饰演的天才宇航员罗伊，为解决地球上频繁出现的潮涌危机，被派往太空揭开谜团拯救人类，发现了关于自己父亲的惊天秘密！时隔5年男神皮特再登中国银幕，带来了自己的银幕太空首秀以及一场伟大的表演，外媒盛赞这是“皮特职业生涯中最好的表演之一”。


 
　　《星际探索》最新曝光的“临危受命”版预告，为观众展现了一个惊险异常的未来太空世界：地球遭受潮涌怪象频出，一场来自外太空的反物质反应威胁全人类的生存，布拉德·皮特饰演的天才宇航员罗伊临危受命，被派往太空解除危机……

　　随着罗伊横跨地球、月球、火星、海王星，这场贯穿太阳系的旅程越发深入，爆炸、枪战、飙车、逃亡等死亡威胁也接连登场，掀起一波又一波的探索高潮。

　　与此同时，罗伊的父亲——同样伟大的宇航员、一个20多年前消失于太空之中的神秘男人，究竟和这场地球危机有怎样的关系，真相扑朔迷离，亟待终极揭秘。
 





　　电影《星际探索》成就了布拉德·皮特的首场太空大秀，第一次尝试宇航员造型依旧帅气逼人，身着绿色军装的模样更成为很多军装控的福音，令人感叹不老男神颜值超能打。

　　更值得称道的是，皮特在电影中贡献了职业生涯中最好的表演之一，外媒认为：“布拉德·皮特贡献了一场伟大的表演。如果他明年得到诸多表演奖项的提名，我丝毫不会感到惊讶。这部影片几乎是一部独角戏，而皮特把一切演绎得恰到好处！

   编辑：hello王小羊

关键词： 星际探索 预告
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