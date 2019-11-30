我对于特别成功或者特别耀眼的时刻，自己是很警惕的，我觉得不真实。

时光网特稿 很少有女演员像张静初这样，能引发网友集体性惋惜。

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为什么突然提到她？





今天，她的新片《冰峰暴》上映了。这是自2014年后，她为数不多演女主的电影。片子一般，张静初发挥正常，只是跟当年的巅峰状态比，已物是人非。





《冰峰暴》张静初剧照





坐在影院里，我总忍不住想，这位曾让无数人羡慕的女星，到底怎么了？





要知道，2014年之前，张静初还是资源好到爆的大花。





不信？看看她的履历，豪华到吓人。





徐克，冯小刚，顾长卫，许鞍华，尔冬升，林超贤，庄文强，麦兆辉，林岭东，等知名导演，她都合作过。





张静初与顾长卫





刘德华，古天乐，任达华，郭富城，刘青云，吴彦祖，张家辉，谢霆锋，余文乐等银幕男神，她都搭过戏。









奖项提名，她也不缺。开罗电影节影后傍身，1次金鸡奖最佳女主角入围，3次提名金像奖最佳女主角，曾与郝蕾一起竞争金马奖最佳女配角。





她曾因出演《玉战士》《尖峰时刻3》《碟中谍5》等多部海外电影，被誉为下一个“国际张”。





尔冬升说，连张曼玉跟张静初演戏，都要打起精神。鲁豫称赞她：国际影坛觉得她很代表中国现在的电影，代表中国现在的女性。









但一切好运，貌似都在《唐山大地震》后戛然而止。张静初的身影，逐渐在大导拍摄的电影中消失。反而在惊世烂片《天机·富春山居图》《蜜月酒店杀人事件》中卖力演出，甚至开始接拍网大。





有人说她被封杀，只好去到国外躲避，无戏可拍。一时间，“导演太太团封杀”，“网大咖”，“没资源”，“二线演员”，成为了她的新标签。





究竟她这中间发生了什么？她又如何看待自己从《孔雀》到《天机·富春山居图》的落差？





我们带着疑问，找到了39岁的张静初。对我们的犀利问题，她照单全收。尽管有一些问题，会让她措手不及。









但这次采访，她没有设限。





从《孔雀》一鸣惊人，章家瑞御用女主角，《尖峰时刻3》试水好莱坞，到制片作品《脱轨时代》的失利，与《如梦之梦》擦肩而过，拍烂片。那些你所不知道的，你想知道的，我们都问了。





在将近50分钟的采访中，我们试图找到，所谓的“张静初电影滑坡路”的真相。





【《演技派》打光问题】





张静初最近一次引发关注，是因为“打光”问题。





在综艺《演技派》中，因一出清宫戏“主光是底光”的打光方式，她跟团队产生分歧。张静初不愿意，说了句：“来不了，打坏人（的光）吗这是？”









于正呛她，审美还停留在《武媚娘传奇》阶段。双方僵持不下，于正只好解释自己就是用这种打光方式，拍完了《延禧攻略》《烈火军校》，后期还会全部再调一遍。并拿秦岚举例，她在拍《延禧攻略》时，也有过同样的困惑。









虽然事情最终和解，但这则新闻，无疑对女演员是不利的。不管结果如何，都会有人说：“老想着光，老想着美，肯定要重拍。”







打光事件微博评论





但如果仅用这些词来形容，她在《演技派》上的表现，就太肤浅了。作为表演导师，张静初是来提出问题，解决问题的。3期节目下来，她的表现可以用两个词概括：靠谱、负责。





对不入流的表演，她开门见山：“你没有任何东西，是真情实感迸发出来的，如果你不把这个解决，只能改行。”









看到发挥失常的表演，她对症下药：“演员最重要的是，感受和接受”。











为了让演员快速熟悉，她即兴布置作业。男女演员，面对面坐在一起，望着对方。说出对方身上，让你喜欢的特质。1分钟，2分钟，3分钟，两位新人从互不相识，青涩一笑，到开起了玩笑。热身结束，目的达到。





新人们对这个练习，还有点摸不着头脑，张静初一语道破：“因为眼睛是最能传递情感的东西，可是我们平常都很恐惧，眼神的直接交流，我们演员要做的，就是打通人与人之间的心，所以，这是个很好的练习。”









但张静初的这些表现，貌似都被“打光”问题给盖过去了。





对此，她给出了解释：“我不是一个很在意外表的演员，要不然也不会拍《门徒》那样惨得要死的戏。我只是觉得，当美是塑造人物一部分的时候，演员要去争取。





我在行业里摸爬滚打十几年，从没遇过底光是主光的情况，所以演员不管怎么样，一定要把你的想法说出来，因为你说出来了，对方可能给你一个解释的机会，你就懂得多一点。 我说出来后，他们说服我了，我说好，我完完全全的交给你们。”

【张静初，是有资格说演技的】





中戏导演系毕业，第一部演女主的电影《孔雀》，就拿到了柏林电影节的评审团大奖。









《孔雀》中她饰演的“姐姐”高卫红，是张静初演绎生涯中不得不提的一笔亮色。她演活了在压抑年代里，一个胸怀梦想却举步维艰，甚至被梦想反噬的文艺青年。





用“梦想大于一切”来形容高卫红，一点也不为过。为了练完一首手风琴曲子，她能忽略身后不断噗嗤噗嗤的热水壶。









这是一个表面看起来文静、淡雅，内心却有一团火的女子。对自己的出身和现状，她不服。她想尽办法，实现做伞兵的梦想，只为在天空感受从未触碰过的自由。





她拿家里的钱，买了烟和酒，想贿赂相关人员。却不慎碰到，长官与其他女生打情骂俏。绝望的她来到桥上，把酒和烟扔到了河里。









得知自己无缘伞兵，她把一顶降落伞拴在自行车上，在街道驰骋。这是姐姐对现实呐喊、宣泄的方式。当降落伞在街道升起的一刻，是她接近最梦想的一刻。但讽刺的是，降落伞是幻想，伞上的漏洞，才是她的命运。









为了摆脱困境，姐姐做了许多无用功。试图嫁给领导司机，改变命运。在小树林里脱裤子，博取男人同情。这些尝试，皆以失败告终。





人到中年的她，在街道上碰到昔日长官，感叹物是人非，谁也没活成自己心中的模样。在结尾菜市场的戏里，姐姐将全部的悲情和痛楚，托盘而出。直到现在，张静初的这一哭，仍被不少人称作她作为演员的高光时刻。









有人说她出道即巅峰，她称《孔雀》是自己的人生转折点，没有《孔雀》，现在肯定不可能做演员。





为了演好姐姐，她花了3个月的时间在学河南话、乒乓球、手风琴，自行车。但她觉得，现在没有这种机会了。





“《孔雀》剧本特别好，人物很有力量。我们当时，经常一天就拍一场戏，比如说降落伞那场戏，我一天就拍了那一场，工作量特别少，大家在那儿慢慢的雕刻角色和电影。不得不承认，现在这种机会确实没了，我没再遇到。”









据张静初的博客记载，当年跟《孔雀》到柏林电影节的时候。一下机，焦雄屏就指着街上《SOPHIA SCHOLL》的海报，跟她说：“这个女演员是你目前遇到的唯一也是最大的的劲敌。”





当年的她，是有份竞争柏林影后的。





《孔雀》剧组亮相柏林电影节





《孔雀》让张静初成为了文艺片的香饽饽。告别顾长卫，她拍了章家瑞的三部文艺片《花腰新娘》《芳香之旅》《红河》。





对她来说，这三部电影，都至关重要。第一部，让她首次提名金鸡最佳女主。第二部，让她勇夺开罗电影节影后。第三部，拿下首尔忠武路国际电影节最佳影片





2005年上映的《花腰新娘》，她在里面演了一个活泼开朗的彝族姑娘凤美。这部戏，拓宽了张静初的表演风格，改变了她为人处世的态度。





《花腰新娘》剧照





“《花腰新娘》的时候，我当时反正也没什么戏拍，就来了。当时我觉得演少数民族蹦来跳去，我说这小花旦不是应该找赵薇、周迅吗？我不适合，我老觉得我是一个青衣，我好像演不了。但我想他敢找我演，那管它合不合适呢，反正我又不亏，我就去了。但是没想到我居然可以演，演得还不错。





这部戏改变了我一些为人处事的性格，我之前太害羞太紧张了。演完《花腰新娘》，我整个性格都打开了，有点疯疯癫癫，跟神经病一样，还挺好玩的。”





《花腰新娘》，给她带来了第25届中国电影金鸡奖最佳女主角的提名。





没多久，张静初又拍了2006年上映的《芳香之旅》。跟《孔雀》类似，这也是部有着年代质感，讲述小人物命运翻覆的电影。





《芳香之旅》剧照





剧情令人心酸：一个花容月貌的女票务员，因心上人被当做流氓发配劳动，而被迫嫁给年长师傅，殊不知对方早已丧失生育能力。张静初又诠释了个万般无奈的女性。





在《芳香之旅》中，张静初从十几岁一直演到了六十多岁。她形容，这不是一般人能有的机会，是自己整个拍戏生涯里，非常难忘的角色。





《芳香之旅》剧照





直到现在，还经常有人会拿《孔雀》和《芳香之旅》比较。两部电影都在讲束缚年代下，人性的荒诞。不同的是，前者侧重现实的无力感，后者侧重过去的放不下。当我把这个问题，抛给张静初的时候，她的回答跟“压抑”有关。





“《孔雀》跟我那段时间，很受压抑有关系，因为一个初出茅庐的新人，在一个那么大的剧组，全都是前辈。大家有可能有意在打压我们三个孩子（哥哥、弟弟、姐姐），整个剧组氛围，我们觉得很压抑。我现在觉得，他们可能是在帮助演员进入角色。





但我想说，这些都是角色后面的力量，所以我相信在生活中经历的，不管是悲伤也好，无力也好，恰恰是我创作的动力。我对于特别成功或者特别耀眼的时刻，自己是很警惕的，我觉得不真实。”





这种警惕性，可能也是导致她没有继续在好莱坞发展的原因。《红河》进组之前，张静初刚结束《尖峰时刻3》的拍摄。





《尖峰时刻3》剧照





当时成龙问她，接下来要拍什么？张静初说要回去拍一个特别小成本的电影，大概成本就几百万，演个小傻子。成龙听闻很惊讶，他说你就是个小傻子，你应该留在美国接着发展，毕竟第一部戏基础还不错，但张静初认为想演的角色还是在中国，所以有了现在的《红河》。





《红河》中的阿桃（张静初 饰），是个儿时因目睹父亲被炸死受到刺激，从而变傻的角色。进组前，张静初观摩了《雨人》《阿甘正传》，还去幼儿园和精神病院学习姿态和神情。





《红河》剧照





“到现在为止，《红河》是我最满意，也是离我自己最远的角色。当时我愁得要死，这是傻子，怎么演？我不想演得特别概念化，一定要有什么习惯动作，走路往一边歪，那样特别图解。红河那边，每天早上关口会打开一座桥，越南人过来做生意，我们就在那找衣服。戏里所有的衣服，都是我自己找来的，是越南人穿了二三十年的衣服，已经穿的有点透明了。”





尽管当时，大家都爱拿张静初与章家瑞的绯闻说事。但在我看来，张静初与章家瑞的三次合作，更多是相互成就的关系。张静初给章家瑞的电影，带来新鲜质感。章家瑞成就了张静初的开罗电影节影后。









回忆章家瑞，张静初言语间充满感激，“我觉得其实他给了我很多的可能性，去塑造我根本够不着，也不敢想的角色。”





可惜的是，这段合作关系，在《红河》之后，没能继续。





有没有发现，张静初大多数角色，都带着悲剧色彩？无论是《孔雀》《芳香之旅》还是《红河》，人物的命运永远无法自己掌控，时代洪流把她推向深渊，再逼着她做出选择。而结果，可能是毁灭，也可能是新生。





这种悲剧色彩，在她转战香港电影圈后，依然存在。尔冬升筹备《门徒》的时候，顾长卫向他推荐了张静初。于是,张静初有了另一个经典角色—吸毒女“阿芬”。





《门徒》张静初剧照





张静初在《门徒》中的表现，可以用惊心动魄来形容。她瘦了十几斤，出演一个吸毒女，开场就是注射吸毒的画面。为了找准毒瘾发作的生理状态，她用脚趾带动肢体摇晃， 用发抖的手焦急的点燃毒品，表现对毒品的渴望。





这种悲剧性角色，在许鞍华的《天水围的夜与雾》中，进一步升级。影片根据真实事件改编，张静初演了一个被丈夫残忍杀害的妻子。





《门徒》和《天水围的夜与雾》的角色，给张静初带来了两次金像奖最佳女主角的提名。这两个人物，从悲情程度而言，早已超越《孔雀》。甚至观看过程，会产生生理不适。





为什么对痛苦角色，如此情有独钟？





她说：“我比较喜欢拍痛苦一点的角色，他们好像比我有力量。虽然都说人生是苦的，因为有生老病死，但我觉得越是在苦难面前，人性的光辉和力量越显，你发现越苦难的地方，越能看到人的力量。不管是《门徒》还是《天水围的夜与雾》中角色，都是天天跟生死擦肩而过的。我觉得他们的力量特别足，他们的生命能量，爆发得非常耀眼。”





《天水围的夜与雾》剧照





在《门徒》之后，张静初又相继拍了林超贤，庄文强，麦兆辉，林岭东等香港导演的戏。对她来说，跟香港导演拍戏，最大的体会是，他们拍出来的永远比剧本好，这种概率能有80%-90%。





“香港导演给我最深的体会是，他们拍出来都比剧本好，概率能到80%-90%。我看剧本的时候，觉得文学性没那么强，动作台词也比较类型化。看剧本的时候，就觉得是不是在哪里见过？包括《门徒》的剧本，也觉得好像在哪里见过，《证人》也是，当时看完我觉得从故事来讲，没什么新意，特别类型化。





但是他们拍出来之后，我就发现特别厉害，因为他们很懂得用镜头语言讲故事，所以都会让我觉得拍出来很好，对于我来说是很好的一课，《无双》也一样。”





上一次，张静初有出色表演的港片，还就是《无双》。一支事后烟，道出了她得不到爱情，宁愿同归于尽的决绝。影片上映后，#张静初含泪抽烟#还上了热搜。





《无双》剧照





《无双》让张静初再次提名了金像奖最佳女主角，有人说“张静初一出手，就知道有没有”。那我不禁要问，她不出手的这几年，在干嘛？又是因为什么没出手呢？





【消失的张静初】





《门徒》宣传期的时候，尔冬升说张静初的表演方法可能有问题。





“到香港一进入开机状态，张静初就幻想自己的生活不幸福，并把身体的病态带到了生活中。很多演员在拍完一部作品后，都需要看心理医生，我不希望张静初重蹈覆辙，希望她可以用偷懒或者更聪明的方法来演戏。”





来源《北青网》





尔冬升的意思是，不要太跟自己较劲，否则过于沉浸，会有伤害。





从张静初的生活经历看，她从小就挺较劲的。小学，一心想练轻功，每天晚上7点-9点，在腿上裹着沙袋跳来跳去。雷打不动坚持了半年，直到邻居忍不住敲门，“怎么每晚那么准时”。









拍戏之后，她晋升拼命三娘。





拍《孔雀》，跟国家队学乒乓球，花了好几个月练习发球、扣杀。拍《红河》，跟张家辉在山路翻车，险些摔下悬崖。拍《花腰新娘》，她要潜到3米水下，嘴唇发紫，抖到不行。拍《门徒》，为了演出逼真的死亡状态，直接把街头老鼠放在身上。









尔冬升担心的问题，或许在2010年《唐山大地震》上映的时候发生了。拍完《唐山大地震》后的二三十天，她没有开怀大笑，或者心情特别轻松。对片中的表演，她并不满意，观众也给了不少差评。





太跟自己较劲，上了发条联轴转的状态，让她觉得自己干涸了，感觉不到演员的生命力。甚至对当年凭《全城戒备》提名金像奖女配的事，也颇为不解。





来源新浪





她知道状态出了问题，于是去了纽约，进修充电。纽约的日子，很开心。看看音乐剧，上上课，吸收不同的表演理念。





但从纽约回来之后，她的事业却进入了瓶颈期。首先，接拍了烂片《天机·富春山居图》和《蜜月酒店杀人事件》。





“《天机·富春山居图》剧本阶段还好，它有很大的卡斯，当时华哥（刘德华）签了监制协议。我觉得应该还是有保证，没想到最后失控了。





《蜜月酒店杀人事件》就更诡异，我们签完约之后，才知道张哲洙导演莫名其妙被架空了。最后是制片人来拍，他完全不懂电影，我拍得非常崩溃。但是我从那个时候，学到非常重要的一课，就是当你发现这事不对劲的时候，无论如何要想办法抬脚就走。”





《天机·富川山居图》在时光网的评分，低到了2.9。而《蜜月酒店杀人事件》的票房，只有760万。





《天机·富春山居图》时光网评分





2014年，张静初又尝试做起了制片人，跟陆川合作了《脱轨时代》。但没想到，影片也没有什么反响，票房5467万，口碑评价一般般。









“现在再看《脱轨时代》，其实拍得不差，挺好的。《脱轨时代》的制作过程发生了很多事，我作为制片人，努力帮导演争取场景，保证拍摄条件。到后面，因为很多奇怪的原因，五百连镜头都没办法完成。所以在那样的条件下看《脱轨时代》，我觉得完成的不错。它可能没什么宣发，没有在一个被照顾的环境下上映，没有机会让更多人看到。五百非常懂剪辑，他的节奏感很好，片子也挺幽默的。”





为了《脱轨时代》，她当时还放弃了出演赖声川《如梦之梦》的机会。





“《如梦之梦》本来想让我演许晴年轻的部分，就是后来谭卓的角色。但确实因为《脱轨时代》完全脱不开身，根本不可能同时做两件事。 对话剧来说更是不可能，因为它所有的排练时间都是固定的，我如果往后错的话，就会耽误演出，很严重。”





有一种说法是，商业片消耗了她，烂片反噬了她。





但不管怎样，没有了好作品，也就意味着没有了关注度。2016年，张静初被爆料接拍网剧《画江湖之不良人》，还不是女一号。瞬间，网友惊呼，她竟已成为“网大咖”“二线演员”。





《画江湖之不良人》张静初造型





采访中，她跟我透露，拍网大其实是给《脱轨时代》的导演五百帮忙。自己纯客串，就拍了3天，一分钱也没拿。





“我去帮他三天忙，然后被人说沦为二线演员，去演网剧。我觉得大家要说什么你也拦不住，我想反正后面还有作品啊。当时五百确实是帮忙，我也跟他说，因为是他，所以我愿意演，真的是分文未取，就去帮他拍了三天。在新导演里，我一直都觉得五百在未来，会成为在商业片导演里很受关注的一位。之后，他不是拍了《“大”人物》，我觉得他还是很强的导演。”





其实，张静初本还有再大火一次的机会。她跟黄海波拍了电视剧《一场爱情》，那时正值黄海波因热播剧《咱们结婚吧》大火的时候。但没多久，黄海波嫖娼事件爆发，《一场爱情》凉到现在。这期间，张静初多在《冲天火》《侠盗联盟》等港片中出演配角，存在感较低。









直到电影版《三体》宣布张静初担任女主角，大家似乎对她又充满了期待。但祸不单行，福无双至。《三体》因为游族影业的内部纠纷，搁浅至此。









张静初最近在《花花万物2》中，首度回应了《三体》的进展。她称自己的戏份，已经拍完。剧组有要求补拍，但一直没接到通知。





从《富春山居图》到《三体》，人们似乎已经习惯“意外”和“烂片”的字眼，出现在这位女演员身上。





直到《无双》的出现，让她再次上了热搜，提名了影后。人们才反应过来，宝刀未老，只是好片太少。





【谈被封杀：气到吐血】





如果张静初不演电影，也未必会发展的不好。大学的时候，她开始拍广告。一年能拍四五十条，广告一会在中央一套播，一会在中央三套播。赚了个脸熟。





拍广告能赚多少钱呢？她说，当时如果继续读研，自己就可以负担学费。





在演《孔雀》之前，她已经拍了9部电视剧。大学毕业第一部电视剧，就是海岩编剧，尹力执导的《你的生命如此多情》，起点并不低。而且她基本没有跑组递简历的经历。





《你的生命如此多情》剧照





在拍胡雪桦的《紫玉金砂》时，有场戏，剧组催促她只把台词说完就行。但张静初还在纠结一个镜头没有调度，那要怎么拍？





《紫玉金砂》剧照





可能跟电视剧的节奏有关，她觉得自己在电视剧里，演的不好，也不会主动去看。





但这并不能掩盖一个事实，她早期的路子，一直很顺。她自己也说，“哪怕是演电视剧的时候，也算是走得顺的。”就算没有《孔雀》，她也不会见得会混得很差。





当时的她，可能根本想不到，自己的生活会因为一部《孔雀》，起了翻天覆地的变化。更想不到，因为《天机·富春山居图》和《蜜月杀人酒店事件》，而引发的封杀谣言。谈及这几年的遭遇，张静初用了“无力感”和“运气”这个词。









“演员能做的很有限，你能做的就是尽量跟导演和对手演员沟通好，把你的角色逻辑捋顺，然后把她演真演实了。但并不是所有人都可以沟通，也不是所有的沟通都有结果，并不是每一部电影都能够像预期的那样，是有一个好结果的。我觉得可能还是跟个人的运气有点关系，我相信人一生中会有顺风顺水的时候，也会有你觉得万事俱备、东风永远不来的时候，对吧？ 但我们能做的只是万事俱备，我相信一定有一天风会来，只是什么时候来，不知道。”





对于有没有奖项提名，也看的很淡。有提名我还是挺高兴的，但得奖是综合因素，可能跟剧本、提名者有谁，评委的喜好有关。我不会因为一个奖，就觉得自己特别强，或者自己比较弱。





今年9月份，她在《花花万物2》首度公开回应了，被“导演太太团”封杀一事。“气到吐血，无稽之谈。”









采访中，她也提到这几年，在低沉和不顺的时刻，自己是怎么克服的。“事情不顺的时候，可能你会无奈，但真正的生活就是这样。这确实让我慢慢敞开胸怀，去拥抱那些不好的东西，接受不顺利的时刻，接受悲伤或者痛苦，因为我觉得那些都将成为可能。 我有时候会跳出来观察我自己，如果是在特别低沉的时刻。当你站出来观察自己时候，会发现好像悲伤离你远去了，当你跳出来的时候，就不会沉浸在无力感中，这是一种解药。”





当你抗拒一件事的时候，对你来说就越来越严重，你会被它控制。当你接受它、跳出来的时候，你反而可以利用它，不会被它所控。这是人生很奇妙的地方，学会接受和臣服。





这番话，似乎说明，《唐山大地震》给她造成的困惑，已经被化解和释放了。现在的她，找到了“跳出来”的解药，学会了接受和臣服，可以利用这些黑暗时刻。哪怕是进了不好的组，她也可以转身就走，留一句“不合适”。





她不会再沉浸于无力感中。她更加豁达了。就像这次采访，没有什么问题，是她不能说的。遮遮掩掩，不如大大方方来的痛快。





张静初对我说，自己还是喜欢演跟生死擦肩而过的角色。《冰峰暴》是，接下来的《六个凶手》也是。“你发现越苦难的地方，越能看到人性的力量。”





在《六个凶手》中，她的角色更加虐心。她饰演的女主角，在新婚之夜，发现丈夫竟是强奸自己的罪犯。





来源《南方周末》





据说，张静初有一场哭戏，拍完3天，眼睛都无法消肿。她说，人一辈子都没有几次那种哭法，而我哭了好几次，感觉像被撕碎了。





很久没听她说过这样的话了。





希望，过不了多久，她还能像当年宣传《孔雀》一样，自信的说出那句：“希望大家不会失望。”







