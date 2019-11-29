周五特别忙？没时间看那么多影视新闻？没关系，时光君帮你整理好了。







在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？













01.史无前例！《星球大战9》中国定档同步北美













02.《黑寡妇》印度定档明年4月30日，比北美提前一天











“黑寡妇”个人大电影印度定档明年4月30日公映，比北美提前一天，不知道中国内地会是什么情况？





03.英国《视与听》杂志年度50佳电影出炉















8.《诱饵》

10.《维塔利娜·瓦雷拉》





04.凯文·哈特大闹《勇敢者游戏2》感恩节聚餐会













值得一提的是，在上一支万圣节特别视频中，凯文·哈特Cos成强森当年的土鳖造型，来到强森的家门口要糖吃，结果被打发走。此番强森故意不邀请凯文参加聚餐，被凯文发现后情况变得不可收拾……













01.浙江卫视再发声明：今晚停播《追我吧》















02.陈思诚监制《误杀》提档12月13日















03.《唐探3》王宝强、刘昊然飙起卡丁车























01.《好莱坞往事》女星库里曝性感写真





















02.彭于晏、林超贤拍“水火”时尚大片

















03.“爸爸去哪儿”张亮宣布离婚已两年









