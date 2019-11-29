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时光晚报：《星战9》中国定档同步北美！

浙江卫视停播高以翔涉事节目 《黑寡妇》印度定档

2019-11-29 20:21:35 来源：Mtime时光网

周五特别忙？没时间看那么多影视新闻？没关系，时光君帮你整理好了。


　　在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？



01.史无前例！《星球大战9》中国定档同步北美


中国定档预告

　　《星球大战：天行者崛起》（《星战9》）宣布将于12月20日同步北美登陆全国影院。此外，本片在内地更将史无前例地从12月18日晚上7点起，在中国大陆范围内开展大规模超前点映，让国内的影迷抢先见证全新《星球大战》三部曲的史诗终章。

02.《黑寡妇》印度定档明年4月30日，比北美提前一天



　　“黑寡妇”个人大电影印度定档明年4月30日公映，比北美提前一天，不知道中国内地会是什么情况？

03.英国《视与听》杂志年度50佳电影出炉



　　英国著名电影杂志《视与听》评选出了2019年度50佳电影。榜单由100名作者投票选出，因此有先后顺序。登顶的是由A24电影公司出品的《纪念品》，戛纳大奖《寄生虫》与马丁斯科塞斯最新力作《爱尔兰人》分列二三位，此外《小丑》以及贾樟柯导演的《江湖儿女》也榜上有名。前十名如下：

1.《纪念品》
2.《寄生虫》
3.《爱尔兰人》
4.《好莱坞往事》
5.《燃烧女子的肖像》
6.《痛苦与荣耀》
7.《大西洋》
8.《诱饵》
9.《我们》
10.《维塔利娜·瓦雷拉》

04.凯文·哈特大闹《勇敢者游戏2》感恩节聚餐会


感恩节特辑

　　道恩·强森杰克·布莱克凯伦·吉兰凯文·哈特主演的《勇敢者游戏2：再战巅峰》12月6日国内上映，恰逢感恩节之际片方发布特辑：没受到聚餐邀请的凯文·哈特大闹现场，让强森差点下不来台。

　　值得一提的是，在上一支万圣节特别视频中，凯文·哈特Cos成强森当年的土鳖造型，来到强森的家门口要糖吃，结果被打发走。此番强森故意不邀请凯文参加聚餐，被凯文发现后情况变得不可收拾……



01.浙江卫视再发声明：今晚停播《追我吧》



　　
　　11月29日下午，浙江卫视就高以翔录制该台综艺时猝逝一事，再发一则声明，表示将停播原定今晚播出的涉事节目《追我吧》，改播电视剧。该节目目前已播出三期，未来是否会彻底停播，暂时还没有确定。另据经纪公司透露，高以翔遗体下周将运回台北，家属希望能够低调处理后事，希望大众给予家人最大的私人空间。

02.陈思诚监制《误杀》提档12月13日



　　由陈思诚监制，导演柯汶利执导，肖央谭卓陈冲姜皓文领衔主演，秦沛特邀出演的电影《误杀》今日官宣提档至12月13日，片中肖央和陈冲饰演角色的“对峙感”满满，两方都在“为爱而战”，为了追寻真相，彼此开始了一场惊心动魄的博弈。

03.《唐探3》王宝强、刘昊然飙起卡丁车



　　由陈思诚编剧、执导的电影《唐人街探案3》即将于2020大年初一上映。今日，电影曝光“闹东京”版海报，由王宝强刘昊然妻夫木聪托尼·贾组成的“亚洲侦探联盟”，继续喜卷东京。



01.《好莱坞往事》女星库里曝性感写真




　　《好莱坞往事》女星玛格丽特·库里为某杂志拍摄的写真曝光，今年25岁的库里随性摆拍，魅力性感。超模出道的玛格丽特·库里近年来追随妈妈安迪·麦克道威尔《四个婚礼和一个葬礼》）的脚步，正式进军演艺圈。

　　陆续出演过美剧《守望尘世》、美版《死亡笔记》，还与瑞恩·高斯林罗素·克劳合作过电影《耐撕侦探》。最近爆款游戏《死亡搁浅》当中，库里出演了“MAMA”的角色。

02.彭于晏、林超贤拍“水火”时尚大片




　　电影《紧急救援》导演林超贤、主演彭于晏曝时尚大片。两人隐现于水火之间，元素碰撞和色彩冲击让两人彼此信任、共迎挑战的密切关系更加鲜明。《紧急救援》是这对金牌组合第四次合作的电影，将于2020年大年初一上映。

03.“爸爸去哪儿”张亮宣布离婚已两年



　　今天早晨，演员张亮发布微博，表示已经在2017年已经和前妻寇静办理离婚手续，本不想占用公共信息资源，但还是要通知下近况。他写道：“本不想占用公共信息资源，但还是要通知下近况，我与寇静于2017年已办理离婚手续 ，只是家庭内部意见，孩子也一直一起抚养，希望大家不要过于猜测！”

   编辑：hello王小羊

关键词： 时光晚报
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