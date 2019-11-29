在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
01.史无前例！《星球大战9》中国定档同步北美
《星球大战：天行者崛起》
（《星战9》）宣布将于12月20日同步北美登陆全国影院。此外，本片在内地更将史无前例地从12月18日晚上7点起，在中国大陆范围内开展大规模超前点映，让国内的影迷抢先见证全新《星球大战》三部曲的史诗终章。
02.《黑寡妇》印度定档明年4月30日，比北美提前一天
“黑寡妇”个人大电影印度定档明年4月30日公映，比北美提前一天，不知道中国内地会是什么情况？
03.英国《视与听》杂志年度50佳电影出炉
英国著名电影杂志《视与听》评选出了2019年度50佳电影。榜单由100名作者投票选出，因此有先后顺序。登顶的是由A24电影公司出品的《纪念品》
，戛纳大奖《寄生虫》
与马丁斯科塞斯最新力作《爱尔兰人》
分列二三位，此外《小丑》
以及贾樟柯导演的《江湖儿女》
也榜上有名。前十名如下：
8.《诱饵》
10.《维塔利娜·瓦雷拉》
04.凯文·哈特大闹《勇敢者游戏2》感恩节聚餐会
值得一提的是，在上一支万圣节特别视频中，凯文·哈特Cos成强森当年的土鳖造型，来到强森的家门口要糖吃，结果被打发走。此番强森故意不邀请凯文参加聚餐，被凯文发现后情况变得不可收拾……
01.浙江卫视再发声明：今晚停播《追我吧》
11月29日下午，浙江卫视就高以翔
录制该台综艺时猝逝一事，再发一则声明，表示将停播原定今晚播出的涉事节目《追我吧》，改播电视剧。该节目目前已播出三期，未来是否会彻底停播，暂时还没有确定。另据经纪公司透露，高以翔遗体下周将运回台北，家属希望能够低调处理后事，希望大众给予家人最大的私人空间。
02.陈思诚监制《误杀》提档12月13日
由陈思诚
监制，导演柯汶利
执导，肖央
、谭卓
、陈冲
、姜皓文
领衔主演，秦沛特邀出演的电影《误杀》
今日官宣提档至12月13日，片中肖央和陈冲饰演角色的“对峙感”满满，两方都在“为爱而战”，为了追寻真相，彼此开始了一场惊心动魄的博弈。
03.《唐探3》王宝强、刘昊然飙起卡丁车
01.《好莱坞往事》女星库里曝性感写真
02.彭于晏、林超贤拍“水火”时尚大片
电影《紧急救援》导演林超贤
、主演彭于晏
曝时尚大片。两人隐现于水火之间，元素碰撞和色彩冲击让两人彼此信任、共迎挑战的密切关系更加鲜明。《紧急救援》
是这对金牌组合第四次合作的电影，将于2020年大年初一上映。
03.“爸爸去哪儿”张亮宣布离婚已两年
今天早晨，演员张亮
发布微博，表示已经在2017年已经和前妻寇静办理离婚手续，本不想占用公共信息资源，但还是要通知下近况。他写道：“本不想占用公共信息资源，但还是要通知下近况，我与寇静于2017年已办理离婚手续 ，只是家庭内部意见，孩子也一直一起抚养，希望大家不要过于猜测！”