这些片段出人意料地温柔，也让人觉得这是斯科塞斯整个职业生涯都想表现的东西。





























在斯科塞斯手中，《爱尔兰人》讲述了关于壮志未酬所生出的贪婪，以及从中演化出的残忍暴力——这全都与处于政治、经济与腐败中心的黑市经济背景有关。这种基调肯定与斯科塞斯之前的犯罪电影很像；但其中一点不同的就是，作为一部被经济体系抛弃的人物画像，本片有了成熟的感觉——给出另一种可能性。









《好家伙》劈啪作响的节奏让观众在看到最后的残忍结局前，先要看到所有的不道德；而《爱尔兰人》讲犯罪集团展现为更消耗一个人灵魂的东西，这也是最为写实的。这从任何方面看都极不浪漫，但又非常引人入胜。





对于演员们的减龄手段使他们能够饰演跨度几十年的同一角色，这不能单纯说成一项特技，或是一种简单的虚荣心。这种特效元素的烧钱吓跑了好几家好莱坞影业——直到他们找到了流媒体Netflix，后者希望为自己打出品牌，所以最后全盘接手——但这特效让《爱尔兰人》变得完整，也增加了其最终道德审判的重量。





《爱尔兰人》头一个小时值得一提，在一段严肃、好问的寂静后，本片有着一种缓慢、沉浸的感觉——这就好像斯科塞斯回到了过去，带领观众们去拜访了他的老邻居。观众事先知道Frank和Russell的存在，其他角色都有各自弹出的文字介绍，这也展现了他们一些死法的多种多样。“这个真不错，”一位观众会想。第二个小时，Hoffa出场，并让多样的角色开始争执，并放大他们核心的进退两难之境，观众就会开始想：“这真的非常好。”随着《爱尔兰人》不断推进到第三个小时，他们就知道这是一部很棒的电影了——其三个半小时的片长根本不值一提。









德尼罗饰演的Frank具有精妙细微的差别，这个角色有太多自咽苦水的时候了。同时，佩西是现象级的。他在过去13年中只拍了一部片（2010年的《爱情牧场》），这位76岁的演员收到老朋友、老同事的邀约从半退休模式中复出，并加入了这场冒险。他们的坚持收到了回报——这是佩西职业生涯中最杰出的表演之一。他扮演的Russell低调，却又迷人。





在放映完毕后，可能有些角色拥有暴力的结尾是可以预料到的（这要看大家是不是熟悉这些角色的原型了）。《爱尔兰人》最后15分钟转变成了一部终结阳刚的哀伤诗篇，也展示了暴力是如何让所有人破碎的——只是方式不同而已。这些片段出人意料地温柔，也让人觉得这是斯科塞斯整个职业生涯都想表现的东西。