时光网洛杉矶讯
无可争议地，马丁·斯科塞斯
已拍出了好几部会经受住时间考验的经典影片，并且大家仍觉得他宝刀未老。斯科塞斯从未拍过像《爱尔兰人》
这样自己就可以坚毅挺立的作品，这好像已经是老生常谈了，但更重要的是，这看起来也像是这位76岁电影人将自己职业生涯中所探寻的所有东西都合起来的一部集大成制作。
这是一部冷若岩石的大师之作——一部从第一个镜头就抓住你，并且到最后也不松开的作品——《爱尔兰人》
在滤镜下展现了滚烫的热情和突出的阳刚，并呈现了一种对于非法黑社会庄严、冰冷、缄默的视角。这部影片呼应了斯科塞斯之前很多作品，但同时又有很多新的东西。
很明显，这部电影会被拿来与斯科塞斯其它讲述帮派与黑手党的史诗制作相较，但《爱尔兰人》比《好家伙》
或《赌城风云》
更加幽暗悲伤，也没有2006年他翻拍自《无间道》
的作品《无间行者》
那样的猫鼠情节。取而代之的是深刻的沉思——这是一位成熟、善于反思的电影人之作，他也知道自己已达暮年。其所有的魅力中，这部电影冷静地着眼于内疚（或是其中的缺失）及道德，这或许是其最让人意外的元素。
为了爬得更高，他开始在日常线路运输中偷窃牛排，并在一次偶然的机会中与Russell Buffalino（乔·佩西
饰）牵连起来，后者是一位谦恭、体面的宾州犯罪集团老大。由于没有什么道德感，Frank很快便成了黑帮的一员，兼职杀手和保镖。在之后的一次行动里，他被派去保护富有人格魅力的Jimmy Hoffa（阿尔·帕西诺
饰），其卡车司机工会在掀起变革、保护中产阶级工人权益的同时，还陷入了与黑手党纠缠不清的境地。在许多许多年后，忠诚终将受到考验。
在斯科塞斯手中，《爱尔兰人》讲述了关于壮志未酬所生出的贪婪，以及从中演化出的残忍暴力——这全都与处于政治、经济与腐败中心的黑市经济背景有关。这种基调肯定与斯科塞斯之前的犯罪电影很像；但其中一点不同的就是，作为一部被经济体系抛弃的人物画像，本片有了成熟的感觉——给出另一种可能性。
《好家伙》劈啪作响的节奏让观众在看到最后的残忍结局前，先要看到所有的不道德；而《爱尔兰人》讲犯罪集团展现为更消耗一个人灵魂的东西，这也是最为写实的。这从任何方面看都极不浪漫，但又非常引人入胜。
对于演员们的减龄手段使他们能够饰演跨度几十年的同一角色，这不能单纯说成一项特技，或是一种简单的虚荣心。这种特效元素的烧钱吓跑了好几家好莱坞影业——直到他们找到了流媒体Netflix，后者希望为自己打出品牌，所以最后全盘接手——但这特效让《爱尔兰人》变得完整，也增加了其最终道德审判的重量。
《爱尔兰人》头一个小时值得一提，在一段严肃、好问的寂静后，本片有着一种缓慢、沉浸的感觉——这就好像斯科塞斯回到了过去，带领观众们去拜访了他的老邻居。观众事先知道Frank和Russell的存在，其他角色都有各自弹出的文字介绍，这也展现了他们一些死法的多种多样。“这个真不错，”一位观众会想。第二个小时，Hoffa出场，并让多样的角色开始争执，并放大他们核心的进退两难之境，观众就会开始想：“这真的非常好。”随着《爱尔兰人》不断推进到第三个小时，他们就知道这是一部很棒的电影了——其三个半小时的片长根本不值一提。
德尼罗饰演的Frank具有精妙细微的差别，这个角色有太多自咽苦水的时候了。同时，佩西是现象级的。他在过去13年中只拍了一部片（2010年的《爱情牧场》），这位76岁的演员收到老朋友、老同事的邀约从半退休模式中复出，并加入了这场冒险。他们的坚持收到了回报——这是佩西职业生涯中最杰出的表演之一。他扮演的Russell低调，却又迷人。
在放映完毕后，可能有些角色拥有暴力的结尾是可以预料到的（这要看大家是不是熟悉这些角色的原型了）。《爱尔兰人》最后15分钟转变成了一部终结阳刚的哀伤诗篇，也展示了暴力是如何让所有人破碎的——只是方式不同而已。这些片段出人意料地温柔，也让人觉得这是斯科塞斯整个职业生涯都想表现的东西。