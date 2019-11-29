2019-11-29 22:20:50 来源：Mtime时光网
编辑：z
导演：理查德·林克莱特
主演：埃拉·科尔特兰
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导演：李·昂克里奇
主演：汤姆·汉克斯
导演：巴里·杰金斯
主演：艾利克斯·海博特
导演：阿方索·卡隆
主演：雅利扎·阿巴里..
导演：肯尼斯·罗纳根
主演：卡西·阿弗莱克
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Vangelis
2分钟前
头脑特工队不是动画吗？
随地吐痰的中国人
2019-12-01 18:19
里面有没有中国电影？
喂鱼张
2019-12-01 17:44
最后《燃烧》链错了吧
闻者
2019-11-30 20:26
看过17部，这些都是质量不错的电影。
柳梦璃么么哒
2019-11-30 17:59
标准是什么。。。
不要学坏
2019-11-30 15:30
者里面最喜欢的还是请以你的名字呼唤我
M_1507161015123657029
2019-11-30 10:28
寄生虫 名不副实
何新弟
2019-11-30 09:36
看过五部…
天晴了_
2019-11-30 09:32
这份榜单比较靠谱一点 前两名好牛逼 打分的媒体基本都出示满分才能达到这个分数
大师大神
2019-11-30 08:44
寄生虫高了
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