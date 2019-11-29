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MetaCritic公布2010年代50佳电影

评分均在90以上 《少年时代》满分登顶

2019-11-29 22:20:50 来源：Mtime时光网

你都看过哪些？
　　时光网讯　21世纪的“10”年代即将宣告结束，各个媒体，机构也在评选过去十年最佳影片，以这种方式为过去十年做个纪念。近日，知名电影评分网站MetaCritic也给出了2010年代50佳电影，影片评分均在90分以上，其中《少年时代》更以满分100分登顶榜首，值得一提的是，在各家榜单中动画电影均少见，《玩具总动员3》以排名36位出现在榜单中。

50佳影片名单：



3.  《罗马》  96


7.  《寄生虫》  96
8.  《卡罗尔》  95




16.  《45周年》  94


22.  《卡洛斯》  94


24.  《爱》  94


28.  《聚焦》  93


34.  《纪念品》  92
35.  《列维坦》 92


39.  《骑士》  92
40.  《原钻》  91


43.  《出租车》  91
45.  《书缘：纽约公共图书馆》  91


49.  《宠儿》 90
50.  《燃烧》  90

   编辑：z

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： MetaCritic 少年时代
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