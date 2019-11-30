这份名单的覆盖面非常广，有文艺片，也有商业片

可以说，这份名单的覆盖面非常广，有文艺片，也有商业片，但基本都是观众喜闻乐见的作品，虽然大部分没有获得奥斯卡表演奖项的肯定，但在影迷心中已是经典的演出。













Collider评选出2010年代20佳表演——





作者：崔汀 编辑：汀