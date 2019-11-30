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钢铁侠入选美国电影网站Collider评选最佳表演

2010年代好莱坞表演20佳 奥斯卡影后登顶

2019-11-30 09:07:27 来源：Mtime时光网

这份名单的覆盖面非常广，有文艺片，也有商业片

　　时光网讯 美国电影网站Collider评选出2010年~2019年的20个电影最佳表演，针对的是美国电影，其中有凯特·布兰切特《蓝色茉莉》这样获得过奥斯卡影后的作品，也有安迪·瑟金斯《猩球崛起》这样的动作捕捉表演，还有小罗伯特·唐尼在漫威电影宇宙中的演出，甚至还有斯嘉丽·约翰逊在《她》中的声音演出。

　　可以说，这份名单的覆盖面非常广，有文艺片，也有商业片，但基本都是观众喜闻乐见的作品，虽然大部分没有获得奥斯卡表演奖项的肯定，但在影迷心中已是经典的演出。



Collider评选出2010年代20佳表演——

凯特·布兰切特《蓝色茉莉》
查理兹·塞隆《疯狂的麦克斯4：狂暴之路》
瑞恩·高斯林《亡命驾驶》
斯嘉丽·约翰逊《她》
安迪·瑟金斯《猩球崛起》三部曲
小罗伯特·唐尼“漫威电影宇宙”
托妮·科莱特《遗传厄运》
杰克·吉伦哈尔《夜行者》
迈克尔·B·乔丹《奎迪》
詹姆斯·甘多菲尼《无须多言》
艾利克斯·希伯特&艾什顿·桑德斯&崔凡特·罗兹《月光男孩》
奥斯卡·伊萨克《醉乡民谣》
莎莉·霍金斯《水形物语》
西尔莎·罗南《伯德小姐》
露皮塔·尼永奥《为奴十二年》
杰西·艾森伯格《社交网络》
李奥纳多·迪卡普里奥《华尔街之狼》
威尔·福特《百战天虫》
丹尼尔·戴-刘易斯《林肯》
丹尼尔·卡卢亚《逃出绝命镇》

作者：崔汀   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 漫威 钢铁侠 蓝色茉莉 凯特·布兰切特 斯嘉丽·约翰逊
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