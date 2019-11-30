网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《阿凡达2》片场照"海龙号"母舰亮相

今年真人拍摄结束 近期不会有预告

2019-11-30 09:21:32 来源：Mtime时光网

片场的水缸、甲板等，通过后期制作，将在《阿凡达》续集中呈现出恢弘的海上场景。
　　时光网讯 《阿凡达》续集放出最新片场照，纪念2019年真人拍摄部分的结束。



　　照片中可以看到水缸，以及一艘叫做“海龙”（Sea Dragon）的白色大船的甲板部分。官推介绍这艘大船是“一个巨型母舰，搭载续集中一系列其他远洋航行物件”。

　　《阿凡达》续集有大量场景发生在水下。可以推测，上面提到的水缸和甲板都会进行后期处理，电影中看起来应该会非常有冲击力。



　　另外还有网友留言询问啥时候能看到《阿凡达2》的首支预告？官推的回答泼了一盆冷水，“对不起近期是看不到了”。然后顺便推销了一波2020年即将推出的阿凡达手游。

　　《阿凡达》续集的北美档期分别为《阿凡达2》2021年12月17日，《阿凡达3》2023年12月22日，《阿凡达4》2025年12月19日，《阿凡达5》2027年12月17日。

　　让我们一起监工！　　

   编辑：sasa

关键词： 阿凡达 片场 续集 卡神
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

阿凡达2

阿凡达2 (2021)

0.0

导演：詹姆斯·卡梅隆

主演：萨姆·沃辛顿

在线播放

阿凡达

阿凡达 (2009)

8.8

导演：詹姆斯·卡梅隆

主演：萨姆·沃辛顿

在线播放

会员评论 (19)

发表

本周热读

1

有史以来最伟大的101部动作片

李小龙成龙巅峰之作 黑泽明卡梅隆大师经典

101
《Time Out》杂志在今年早些时候，邀请了对这一类型了如..
2

《寄生虫》拿奥斯卡，日本人“嫉妒”了

文化行业剥削严重 真人电影缺乏影响力

韩剧、韩国偶像、韩国电影接连受到世界瞩目，隔壁的文化..
3

老当益壮！56岁凯奇交往亚裔年轻女孩

带女友造访自己墓地 近两任妻子都是亚裔

6
新女友看上去年龄不超过25岁。
4

休杰克曼晒图纪念"金刚狼3"上映三周年

“感谢这些年来大量的汗水和鸡胸肉”

9
休杰克曼晒图纪念《金刚狼3》上映三周年。
5

网友请愿让"龙妈"《海王2》饰海后

艾梅柏家暴德普遭抵制 龙妈海王曾合作

你怎么看？

查看更多