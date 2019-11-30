2019-11-30 09:21:32 来源：Mtime时光网
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《卫报》评选韩国电影二十佳名单
刘亦菲登上《好莱坞报道者》杂志封面
科比追悼会 乔丹、奥尼尔等人都来了
第70届柏林电影节落幕
编辑：sasa
导演：詹姆斯·卡梅隆
主演：萨姆·沃辛顿
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今天晚点睡
6分钟前
我擦，竟然还有两年。小心别扑了，那三四部就没戏了。
皮尔斯qi
2019-12-02 20:06
萨姆沃辛顿在哪？
小火
2019-12-02 11:01
只要你活得够久，就一定能看完《阿凡达》全部影片。
小王子1996
2019-12-02 09:35
这电影有值得出续集吗？
威尔克鲁斯
2019-12-01 21:58
从青年看到老头了都
133****8891_60716892
2019-12-01 14:59
拖得越入，片方压力也越大呀，卡神还是值得期待的。
蝙蝠侠是中国的
2019-12-01 13:47
期待，等儿子1949年重阳节烧蓝光碟给我了。
蝙蝠侠是中国的2019-12-01 13:47
2049年
老虎嘴巴
2019-11-30 20:39
正片出来再说吧
PetterLang
2019-11-30 15:38
等了10年，有点等烦了说实话
Statice
2019-11-30 13:20
十年过去了！你真牛
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