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《利刃出鞘》北美票房大超预期

"冰雪奇缘2"称霸感恩档 有望创历史新纪录

2019-11-30 09:59:36 来源：Mtime时光网

北美感恩节档期战况速览。


　　时光网讯 《冰雪奇缘2》在北美票房飘红，继成为首部非暑期档开画票房过亿美元的动画片后，又成为票房最快突破2亿美元的非暑期档动画片。

　　《冰雪奇缘2》在本周四感恩节当日、也是其上映的第7天创造了这一记录。全年来看，最快破2亿美元动画纪录拥有者是《超人总动员2》，当时是6月中旬开画，4天突破2亿。



　　这部迪士尼动画续集在感恩节当日拿下1470美元票房，感恩节史上排名第二高；纪录持有者仍是《饥饿游戏2》1490万美元（不计入通货膨胀）。

　　业界预估，《冰雪奇缘2》在持续5天的感恩节档期（周三到周日）中，有望斩获1.3亿美元票房，创造新的感恩节档纪录。目前纪录拥有者是《饥饿游戏2》，5天共拿下1.1亿美元票房。

利刃出鞘中字预告

　　感恩节档期不仅仅属于《冰雪奇缘2》，不少中小成本电影也值得关注，其中最亮眼的是云集了克里斯·埃文斯、丹尼尔·克雷格、杰米·李·柯蒂斯等众多大牌的推理悬疑电影《利刃出鞘》，该片票房超越了此前的预期。

　　《利刃出鞘》感恩节当日拿下850万美元，加上开画当日和提前场，2天累计票房1420万。该片预计感恩节档期共能斩获4000万到4400万美元票房。而此前业内预估的成绩是2000万到2500万左右。



　　另外，环球出品的另类爱情片《皇后与瘦子》表现同样超出预期，影片感恩节拿下240万美元票房，2日累计410万美元，5天预计斩获1500万美元。

　　《利刃出鞘》《皇后与瘦子》都斩获 A- 的CinemaScore观众评价。

   编辑：Sa

关键词： 感恩节 票房 北美票房
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