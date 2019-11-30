时光网讯 《冰雪奇缘2》
在北美票房飘红，继成为首部非暑期档开画票房过亿美元的动画片后，又成为票房最快突破2亿美元的非暑期档动画片。
《冰雪奇缘2》
在本周四感恩节当日、也是其上映的第7天创造了这一记录。全年来看，最快破2亿美元动画纪录拥有者是《超人总动员2》
，当时是6月中旬开画，4天突破2亿。
这部迪士尼动画续集在感恩节当日拿下1470美元票房，感恩节史上排名第二高；纪录持有者仍是《饥饿游戏2》
1490万美元（不计入通货膨胀）。
业界预估，《冰雪奇缘2》
在持续5天的感恩节档期（周三到周日）中，有望斩获1.3亿美元票房，创造新的感恩节档纪录。目前纪录拥有者是《饥饿游戏2》
，5天共拿下1.1亿美元票房。
感恩节档期不仅仅属于《冰雪奇缘2》
，不少中小成本电影也值得关注，其中最亮眼的是云集了克里斯·埃文斯、丹尼尔·克雷格、杰米·李·柯蒂斯等众多大牌的推理悬疑电影《利刃出鞘》
，该片票房超越了此前的预期。
《利刃出鞘》
感恩节当日拿下850万美元，加上开画当日和提前场，2天累计票房1420万。该片预计感恩节档期共能斩获4000万到4400万美元票房。而此前业内预估的成绩是2000万到2500万左右。
另外，环球出品的另类爱情片《皇后与瘦子》
表现同样超出预期，影片感恩节拿下240万美元票房，2日累计410万美元，5天预计斩获1500万美元。