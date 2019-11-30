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这个阵容，无法想象电影会有多变态！

凯奇叔&园子温跨国合作新片曝片场照

2019-11-30 12:35:36 来源：Mtime时光网

园子温执导、尼古拉斯·凯奇和索菲亚·宝特拉等主演的惊悚片《鬼域的囚徒》正在日本拍摄中，几位主创现身拍摄片场。
　　时光网讯 园子温执导、尼古拉斯·凯奇索菲亚·宝特拉等主演的惊悚片《鬼域的囚徒》正在日本拍摄中，几位主创现身拍摄片场。




　　本片为园子温英语片处女作，由亚伦·亨德利、Reza Sixo Safai操刀剧本。故事讲述一名被绑架的女孩消失在了黑暗超自然宇宙中，臭名昭著的罪犯英雄(凯奇饰)被派去解救她。他们必须打破束缚他们的邪恶诅咒，逃避统治鬼域的神秘幽灵。这将是一部“东西方风格混合的、美丽与暴力交织的作品”。



　　尼古拉斯·凯奇和园子温虽然活动在不同的国家，但都是以不羁狂放著称的B级片“鬼才”。这两位“大变态”合作，让人期待会有怎样的成果。

　　艾德·斯克林伊莫珍·波茨比尔·莫斯利等也参演。上映时间暂未定。

   编辑：飒飒

关键词： 园子温 凯奇叔 片场 惊悚片
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