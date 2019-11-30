园子温执导、尼古拉斯·凯奇和索菲亚·宝特拉等主演的惊悚片《鬼域的囚徒》正在日本拍摄中，几位主创现身拍摄片场。













本片为园子温英语片处女作，由亚伦·亨德利、Reza Sixo Safai操刀剧本。故事讲述一名被绑架的女孩消失在了黑暗超自然宇宙中，臭名昭著的罪犯英雄(凯奇饰)被派去解救她。他们必须打破束缚他们的邪恶诅咒，逃避统治鬼域的神秘幽灵。这将是一部“东西方风格混合的、美丽与暴力交织的作品”。











尼古拉斯·凯奇和园子温虽然活动在不同的国家，但都是以不羁狂放著称的B级片“鬼才”。这两位“大变态”合作，让人期待会有怎样的成果。





编辑：飒飒