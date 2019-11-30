2019-11-30 12:35:36 来源：Mtime时光网
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第70届柏林电影节落幕
编辑：飒飒
Shion Sono
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Sofia Boutella
导演：园子温
主演：尼古拉斯·凯奇
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Nicolas Cage
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Hanson
1分钟前
导演了解不多 男主就算了
木之本樱
50分钟前
凯奇只需要一个好剧本和好导演。哎。
看我的中指
1小时前
扑街预定
海王波塞东
4小时前
园子温不行了，做下坡路了，，
斗驴
5小时前
凯奇过时很久了。
MIKEATHE-
6小时前
按照《曼迪》的搞法翻倍，一吨血浆安排上了，凯奇的片子啥也不说，看就完事！毕竟《变脸》启迪了欧美大片魂！
回头撞墙上了
7小时前
多变态不知道 多烂可以想象 但是 只要是凯奇大神演的片子 再烂我也会看
吗啡1778265
尼古拉斯·凯奇终于找到知音了！并感叹道：还是园子温最懂我！
linv小鹏
只要是凯奇的电影，我都会去看，大爱凯奇
渡水
8小时前
一听就是小众片。
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