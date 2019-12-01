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《冰雪奇缘2》领跑周六内地大盘

“利刃出鞘”口碑强劲 “两只老虎”破亿

2019-12-01 09:24:11 来源：Mtime时光网

周六内地大盘报收2.2亿，《冰雪奇缘2》以9084万票房领跑，目前该片累计票房达5.8亿。


　　时光网讯   11月30日，周六内地大盘报收2.2亿，《冰雪奇缘2》以9084万票房领跑，目前该片累计票房达5.8亿。

　　周五上映的一众新片中，葛优、乔杉主演的荒诞喜剧《两只老虎》拔得头筹，目前票房已经破亿。



　　007、美队主演的悬疑片《利刃出鞘》在口碑上领跑，全片围绕“富豪到底是怎么死的”展开推理，抽丝剥茧，观众助力票房破6000万。

　　还有一部国产小片《平原上的夏洛克》受到业内追捧，该片由《无名之辈》导演饶晓志监制，刘德华、李亚鹏等纷纷为电影打call。

   编辑：hello王小羊

关键词： 冰雪奇缘2 利刃出鞘 两只老虎 平原上的夏洛克
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