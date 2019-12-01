2019-12-01 09:24:11 来源：Mtime时光网
编辑：hello王小羊
导演：珍妮弗·李
主演：伊迪娜·门泽尔
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导演：李非
主演：葛优 乔杉
导演：莱恩·约翰逊
主演：丹尼尔·克雷格
导演：徐磊
主演：徐朝英 张占义
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皮尔斯qi
15分钟前
想不到葛优如此不堪一击，连个辣鸡水准动画都干不过，真是让人大失所望！
辛普森大电影
昨天 14:47
冰雪最终破7吧！准备去看利刃出鞘
曼珠沙华-忘川
昨天 10:21
作为偏向阴谋论和人性恶的我，总觉得利刃出鞘护工玛尔丹才是真凶，毕竟哈兰之死她是最大受益者，她是漠然走入别人的局，引导向自己有利发展。正如当年我看消失的子弹一样，我总觉得谢霆锋是被摆到台面了，真正的阴谋家是小云雀杨幂。
张进ray21小时前
终于有相同观点的人了，握个抓
大师大神21小时前
她要是真凶还哪来的局
曼珠沙华-忘川8小时前
@张进ray，与有荣焉。
@大师大神，不一定指她是杀人凶手，而是她是一个棋手。她接近哈兰本有图谋，是个下棋高手，比美国队长还高。队长仅仅从遗产会传给护工一个信息就谋划了一切，那经常服侍哈兰且哈兰对其无话不谈的玛尔丹，她会知道更多信息，甚至是遗产传给她的信息也可能被他偷听或者看哈兰的日志日常也知道了，那就很容易可以入局（别人的布局）且能保身了。
wurenchu5小时前
全剧唯一的败笔就是孙女这个（演员演过是个原因）人物塑造，如果我是导演，就把她定位凶手，一个表面很有正义感，内心却十分心机的圣母婊。为了学费不惜杀人的伪君子。
曼珠沙华-忘川52分钟前
@wurenchu，我说的是护工，你说的是孙女梅格吧，那个差点出演铁人长大后的女儿摩根的。孙女梅格就是个功能性角色，让她作为真凶更说不过去。
水晶钻戒
昨天 10:05
两只老虎 主要是提前买了19.9元的电影票，去看个热闹，本来电影就不算好片，葛大爷真感觉是晚节不保，这几年葛大爷的电影都没什么好片。就是2019的央视春晚葛大爷演的真心好看。周六没票补了，自然热度也不高了，冰雪奇缘2还是1的效应，自然不缺人去看。
mohanazh昨天 16:25
他还不如隐退了呢，天天在这污泥浊水里搅合，多累心啊~~~
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