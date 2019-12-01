《花生酱猎鹰》独家影评，剧情高潮迭起，紧张刺激与暖心治愈共存。









在《花生酱猎鹰》中，20来岁的札克因为无亲无故，被政府安置在疗养院，由达科塔·约翰逊饰演的护工伊莱诺负责看护。伊莱诺的个性既接地气又幽默，由气质相当的达科塔·约翰逊出演，再适合不过。





被困在老人院的札克只有一个梦想，拜访一位名叫“咸水赤脖大老粗”的摔跤教练（托马斯·哈登·丘奇饰演）。在室友得协助下札克成功逃脱，只穿一条白色内裤地奔向他的追梦旅程。











《花生酱猎鹰》几乎是把电影本身发起的故事搬上大银幕。双导演Tyler Nilson和Mike Schwartz在做义工时认识了一心想当演员的唐氏症患者扎克·高察根，启发了札克这个角色的故事灵感。





双导演Tyler Nilson和Mike Schwartz的导演处女作《花生酱猎鹰》，剧情可是十足的高潮迭起。让人印象最深刻的惊险情节，是一场关于横渡运河的戏。泰勒把两人家当全包在塑胶袋里，做成临时泳圈给不会游泳的札克，然后拿根绳子把札克和行囊绑在自己身上，游泳拉着札克渡河。神色自若的泰勒，边游泳还边对怕出意外的札克说：“人生注定要走到尽头，那只是时间问题。重要的是，走的时候有没有个超牛的故事可以说。”





《花生酱猎鹰》中字预告片 好巧不巧这时来了一艘大型私人游艇，在河道上高速垂直逼近两人。眼看着泰勒拼命往前游、札克死命在后面踢水，接着切到空拍镜头看到牵引两人的绳子中点逐渐超过私人游艇的船头。泰勒到一岸，脚没站稳就接着使劲拉还在后头死命踢水的札克。眼看扎克和垂直逼近的游艇越来越靠近，下一秒就要撞到的霎那，札克躲掉了。





札克打水游到岸边后，一把拉起跌在水中的泰勒对他说：“刚那真太牛了！” 扎克·高察根像这样在《花生酱猎鹰》许多关键时刻，充分展现他精准的喜剧天份，以及真诚自然不造作的演技，给了角色触及人心的感染力，不爱都不行。





我还没看过希亚·拉博夫的类自传电影《Honey Boy》（他在片中饰演他亲爸爸），不过目前为止，《花生酱猎鹰》是希亚·拉博夫最让人动容、最坦荡诚实的演出。就像泰勒带着札克走上公路寻梦之旅，希亚·拉博夫带着观众一起切身感受泰勒被自责和悲伤吞噬的内心，有时也能展现轻松逗趣的一面，情绪丰富饱满，每项情绪也都自然演绎。





扎克·高察根和希亚·拉博夫两人很有默契，又非常自然，不论是实质上或是心灵上，在影片中泰勒与札克都是肩并肩前行。





旅途将两人带到一座树林间，两人并肩坐在一座漂流在河道的小船边缘。共同经历一场惊天动地的冒险后，札克对泰勒说：“我把以后所有的生日愿望都许给你。”这个单纯但真诚的举动，彻底瓦解泰勒因悲伤而立起的防卫，是扎克·高察根和希亚·拉博夫两人对手戏里，感情最丰富浓厚、表达最自然的时候。





受马克吐温《哈克贝利·费恩历险记》启发的《花生酱猎鹰》，把这个故事带到当代，看似毫不相干的两人阴错阳差发展出很真实、互助互补的友谊，就如同电影捕捉的每种情绪，很亲近很吸引人。观众可以放心大胆地抱着很高的期待去看片，因为《花生酱猎鹰》会让你感觉很惊艳。