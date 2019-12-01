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《利刃出鞘》里这位邦女郎你一定得认识！

让这位古巴姑娘告诉你，她是怎样变成梦露的

2019-12-01 14:20:31 来源：Mtime时光网

007丹尼尔·克雷格评价安娜·德·阿玛斯：“她很能干。她什么都能做。现在是人们坐起来注意她的时候了。”她即将成为拥有着玛丽莲·梦露身体的邦女郎。
　　时光网特稿   毫无疑问，正在热映的《利刃出鞘》中“玛塔”这一成就事业的角色，让演员安娜·德·阿玛斯获得了迄今为止最大的关注。  

　　莱恩·约翰逊执导的《利刃出鞘》，是一部有趣的现代谋杀悬疑片，片中每个人都是嫌疑人。当家财万贯的小说家哈兰在85岁生日之际“自杀”后，丹尼尔·克雷格饰演的私家侦探布兰克被神秘人雇佣前去调查，从哈兰不正常的家庭成员到他看起来忠诚的护工玛塔，布兰克最终揭秘了哈兰死亡的真相。



　　片中大腕云集，除了007、美队，还集结了杰米·李·柯蒂斯迈克尔·珊农等全明星阵容，而古巴演员安娜·德·阿玛斯所饰演的玛塔，正是这部曲折悬疑片中一颗最闪亮的新星。

　　阿玛斯来自哈瓦那以东30英里处破败的小镇圣克鲁斯，她家住在一个阴暗街区的一间小公寓里。阿玛斯的父亲曾是一名小学教师，后在一家炼油厂工作，母亲是位家庭主妇，抚养着两个孩子。

　　在古巴国家戏剧学校读了两年书后，18岁的阿玛斯前往西班牙谋出路，很快成为一名电视明星。三年前，当阿玛斯搬到洛杉矶，主攻好莱坞时，她实现了第二次职业生涯与信念上的飞跃。





阿玛斯和父母，以及古巴的家

《银翼杀手2049》

　　初来乍到，阿玛斯虽然有表演经验和一定知名度，但她不会说英语，于是她开始强化语言学习，从而获得了一系列英语角色，包括与基努男神合作著名恐怖片导演伊莱·罗斯《敲敲门》、出演拳击题材传记电影《石拳杜兰》、演出《小丑》导演托德·菲利普斯《军火贩》等等。这其间，阿玛斯最知名的角色当属《银翼杀手2049》中的虚拟女友Joi，她赋予了一个人工智能令人心酸的人性，让导演莱恩·约翰逊也注意到她。

　　接到邀约时，阿玛斯正在泰国拍片，当时《利刃出鞘》这个护士兼小保姆的角色并未给她留下太深印象，“拉美裔、漂亮”，“在这样的背景下，有一个富裕的家庭和庞大的演员阵容，我想的只是，在这里能做什么？我可能只会站在角落里，无话可说……”她坚持要读剧本，一如既往，无论角色大小。　

　　读完剧本后，阿玛斯惊讶地发现，玛塔不仅是多层次的，而且是故事的中心，并不只是一个边缘的橱窗装饰或是刻板印象的消耗品。

　　“通常情况下，作为拉丁裔，被强调的不一定是最积极的品质。有很多拉丁裔角色都是用一种非常狭隘、基本、老套的方式呈现，我试图摆脱这种方式，而莱恩给了我整个宇宙。”阿玛斯说。


　　莱恩·约翰逊在阿玛斯身上看到了奥黛丽·赫本的气质。“当她出现在镜头中时，你立刻站在了她那一边。” 面对片中觊觎遗产的形形色色的家庭成员，既有消极的、也有好斗的，还有彻头彻尾的卑鄙小人，约翰逊对阿玛斯说的第一句话就是“这个女孩必须战斗”。“这些都让我觉得，安娜可以成功”。

　　《利刃出鞘》令人眼花缭乱的时间框架只是难题之一，合作演员的水准更令阿玛斯望而生畏。她和85岁富豪扮演者、奥斯卡奖得主普卢默花了三天时间，在一个摆满书籍的小书房里，将电影中最重要的时刻拍成了现实。

　　阿玛斯最近发现了一本去年秋天开拍时的日记，里面写道：“我还有几天就要开始拍这部电影了，我觉得还没准备好，不知道玛塔会变成什么样子，我感到害怕。她被扔进了一个不知道如何生存的境地，但必须以她所能做到的最好方式来处理它。所以我想，‘也许我现在的感觉正是我应该有的感觉。’”

《007：无暇赴死》演员合照

　　在片中饰演侦探的丹尼尔·克雷格评价阿玛斯：“她很能干。她什么都能做。现在是人们坐起来注意她的时候了。”

　　事实上，除了《利刃出鞘》，阿玛斯还跟克雷格合作了邦德新片《007：无暇赴死》，饰演一位名叫帕洛玛、被邦德爱慕的女郎。阿玛斯形容帕洛玛并不是传统意义上拆炸弹都完美至极的邦女郎，她身上的缺陷正是自己想要诠释这个角色的原因。

　　而导演约翰逊也已经迫不及待地想要在明年4月上映的这部电影中，再次看到他的两位“利刃出鞘”明星了，他说：“我肯定会是在首映那晚大喊‘玛塔，剔他的屁股’那个人！”

《金发美人》片场照

　　目前除了《007：无暇赴死》，安娜·德·阿玛斯至少还有4部电影预计在2020年上映，其中包括玛丽莲·梦露的传记片《金发美人》以及与本·阿弗莱克合作的《深水》等。

　　今年5月因为克雷格受伤导致《007：无暇赴死》拍摄推迟后，阿玛斯不得不轧起了戏，她描述，在某个星期五的凌晨2点将自己包裹成“金发女郎”后，在下周一又得回到伦敦拍摄《007：无暇赴死》，阿玛斯笑着说：“这真是太疯狂了，因为这两个角色的身体差异很大，而且思维方式也不同。所以我将成为拥有着玛丽莲·梦露身体的邦女郎。”



　　繁重的工作、紧张的档期，无暇休息，对这一切，阿玛斯说：“我感觉很好，因为所有的辛苦终于得到了回报。我花了很长时间才走到现在，我实现了自己的梦想。”不过，她话锋一转，“2020年，可能会是‘我想多睡一会儿’的一年。”

　　对于阿玛斯，这个1988年在古巴出生的女演员而言，人们说她演绎了一个从赤贫到暴富的变身故事——一个为了梦想、前程或者叫名利，努力逃脱卑微的现实，追求新生活的女孩。

　　小时候身边没有视频游戏、录像带或是芭比娃娃，阿玛斯记得自己经常在户外与邻居的孩子们一起玩耍，当她看电影电视时，并不是美国明星启蒙了她

　　许多年后，回望故乡以及梦想，她说：“我敬佩并让我想成为演员的演员是古巴人，我从没想过自己会成为玛丽莲·梦露，或是邦女郎，黛西·格拉纳多斯，路易斯·阿尔贝托·加西亚，伊莎贝尔·桑托斯……他们才是告诉我生活的人。”

作者：王小羊   编辑：hello王小羊

关键词： 安娜德阿玛斯 利刃出鞘 007 梦露 银翼杀手2049 古巴
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