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《好莱坞报道者》首席剧评人十佳出炉

“公园与游憩”“绝命毒师”等榜上有名

2019-12-01 15:15:31 来源：Mtime时光网

《好莱坞报道者》首席剧评人Daniel Fienberg选出了过去十年的最佳剧集。


　　时光网讯  《好莱坞报道者》首席剧评人Daniel Fienberg选出了过去十年的最佳剧集，无论什么时候首播，只要在2010年1月1日到2019年12月31日之间播出的剧集都有资格入选：

10.《更美好的事》
9.《亚特兰大》
8.《守望尘世》
7.《奔腾年代》
6.《马男波杰克》
5.《30 for 30》
4.《绝命毒师》
3.《广告狂人》
2.《昭雪》
1.《公园与游憩》





　　此外，这位剧评人还选出了10部亚军：《冰血暴》《伦敦生活》《评论》《美国谍梦》《风骚律师》《女子监狱》《权力的游戏》《汉尼拔》《火线警探》《路易不容易》

   编辑：hello王小羊

关键词： 美剧 十佳
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