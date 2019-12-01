罗南认为：“人们从事表演相关的工作，原因很大程度在于，表演就像是一种治疗。不是因为你需要治疗，而是有这个机会去认识身边的世界。”













Mtime：在生活中，是什么激励你成为一名艺术家，并做好一个人？





罗南：那些我遇到的人，还有去到的地方。还有，我觉得当你看一部佳作、听一段曲子或读一本书而激发出兴趣的火花时，那也算是一种灵感。我想就是那些微小的瞬间才能迸发一些灵感上的东西，而你是没法去预测它们从哪儿来的。





Mtime：是什么让你走上表演艺术这条道路的？





罗南：最开始，表演并不是我有意识做出的决定。我父亲是一名演员，他在我七岁时正在做一部短片，他们正好需要一名儿童演员。他就问我是不是愿意去，因为没别人可找了。最后我也演了，虽然是我父亲有点推着我去做的，但我一下就爱上了电影片场的那种杂乱感，也喜欢有人对你寄予期望的感觉。大家都为了同一个目标努力着，想要齐心合力赢得胜利。所以那就是开端吧。这就好像是第一次尝试新事物，就知道我以后注定会做这个，因为我从中收获了很大乐趣。







Mtime：现在，表演对你意味着什么？





罗南：我觉得每一次表演对我来说，都像是一种从潜意识层面更加了解自己一点的方式。但是表演对我来说，可能就是指纯粹的乐趣，我很乐在其中。我很喜欢在一场戏中找到某种节奏，也喜欢跟不同的人合作。我爱与不同的电影人一同工作，并适应他们的节奏。我真的认为，人们从事表演相关的工作，原因很大程度在于，表演就像是一种治疗。不是因为你需要治疗，而是有这个机会去认识身边的世界。

Mtime：从你饰演过的电影角色中，你都学到了什么？





罗南：理想的状况是，每次表演都是个挑战，而且每次都有新东西。如果你能达到目标，能给导演他们需要或想要的效果，这会让你知道，原来自己可以办到之前从没尝试过的事，或是你也许需要去学某种特定的东西来完成工作。我猜这就是面对挑战，看你如何解决，你的反应是怎样的。我所扮演过的角色，在我扮演时，我都像在了解陌生的人一样。所以，就像你每次交了新朋友会有的感觉那样，饰演不同角色也是一样的道理。

Mtime：当导演喊“卡”时，从戏中回到现实有多难？





罗南：当真正拍摄时，其实不是很难，因为你已经准备好回家坐在沙发上，吃点晚饭，然后就可以转换过来了。但我想当你完成一段工作后，最难的一件事就是适应没有那些熟悉的剧组人员在身边，他们可是在过去三个月里，每天陪你15小时的人。这种分离很突然。然后你所扮演的角色也不再伴随你。你不再需要每天睁眼就扮演她，这确实需要一些时间来适应。







Mtime：你最喜欢的电影是什么？





Mtime：你怎样看待名誉？你觉得处理好与名誉的关系有多难？





罗南：我觉得你越不拿它当回事儿越好。所以我从来不会看那些写我的东西，无论是影评、文章还是其它的。我也不去看那些流出的照片或者别的。这从来不是我生活的一部分。我有时会被认出来，在爱尔兰的次数比别的地方要多。这感觉当然很不同，但你只是接受这些东西就好了。





Mtime：社交媒体在你生活中有什么地位？





罗南：没有地位。我没有任何社交媒体账号。







Mtime：你还有什么别的艺术才能吗？





罗南：我觉得没有了，我有一次想尝试杂耍，然后玩得很烂。我多希望我有那方面的才能啊，但很遗憾我没有，所以我可能没机会加入马戏团了。我真的喜欢做饭，但也谈不上有天赋，这事我唯一知道怎么做的事情。

Mtime：你会怎样描述自己的家？





罗南：我尝试把对我有些意义的东西都放在身边。所以要装饰房子对我来说可能要花点时间，如果不是一次性买齐所有东西的话。如果我去到一个非常喜欢的新地方，我会试着从那拿回一幅画或是别的什么，带回家，那会让我记得我去到的地方。我觉得总体来说，我会喜欢那种非常现代，又有些乡村风，并且舒适、惬意的风格，会有很多木制家具，还有很多房间。

Mtime：你的穿搭风格是什么？你是怎样选择不同场合的着装的？





罗南：我有个造型师，所以当我去参加活动时，一切都变得非常简单。但造型师本人可糟了不少罪。其它时候，就是看心情。我喜欢自己妆扮一下。我真的喜欢当我想去看剧或是出门逛街时，想到了一件我之前买的衣服，我就会穿它。那真的令人激动。我通常穿裤子，还有舒适的衣服，但每天都会不一样。有时我喜欢五颜六色的，很夸张的衣服。有时我又觉得自己很慵懒。对了，我很喜欢牛仔服。







Mtime：最喜欢的颜色是？





罗南：我喜欢蓝色。

Mtime：你喜欢戴首饰吗？





罗南：我喜欢戴戒指。我喜欢一次戴很多戒指，我真的觉得那样很好看，所以我就那样戴了。我一直都喜欢首饰，比起银饰我更喜欢金的。那些太闪太亮的我倒不喜欢。

Mtime：你最贵的奢侈品是什么？





罗南：也许是房子吧，因为房子最贵。

Mtime：你最宝贵的东西是什么？





罗南：我戴的一枚戒指，是银质的，来自斯凯岛。

Mtime：你最喜欢的闲暇时光活动？





罗南：我喜欢去影院看电影，跟朋友吃饭。我非常热衷于晚餐和食物，所以我都会很兴奋。

Mtime：你的人生格言是？





罗南：试着不要去想太多，切忌过度思考。

作者：Judy Solomon 编辑：hello王小羊