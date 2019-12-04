









一切的一切，都在《好莱坞往事》中仿佛时光倒流般，引来经历过那个年代美国观众们的回忆无数。











波兰斯基（拉法尔·泽伟路查饰），《好莱坞往事》





臭名昭著、邪教般的“曼森家族”也是一行4人，当晚潜入波兰斯基豪宅，把莎朗和她的3个朋友全部杀死。莎朗虽然苦苦哀求凶手们，希望自己可以活到肚子里的宝宝出生，依然被捅了16刀而死亡。









里克和克里夫虽然都是本片中虚构的人物，但身上也都汇集了那个年代的好莱坞，不同影视明星身上的种种特色。







莎朗·塔特（玛歌特·罗比饰）





在片中，昆汀不仅重现了50年前的洛杉矶原貌（今年是莎朗·塔特谋杀案发生整整50周年，影片本来打算在8月9日当天首映，后来改期了），还如数家珍般地重现了那个年代的人物——













时光网整理了影片中出现的许多彩蛋，让我们看看一向喜爱在自己作品中“掉书袋”的昆汀，这次又是以怎样的方式致敬了他心爱的电影，电影人，以及那个时代。