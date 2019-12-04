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昆汀“自嗨”的《好莱坞往事》到底在演什么？

60个彩蛋 献给疯狂的1960年代洛杉矶

2019-12-04 09:00:03 来源：Mtime时光网

写在前面

"锤哥"曾演过曼森

与"杀死比尔"中乌玛瑟曼同款车

皮特"杀妻"有原型

曼森真的去找过莎朗塔特

大银幕上的是莎朗本人

昆汀曾利用自己名气免费看片

"无耻混蛋"被cue

乌玛瑟曼女儿出演退缩角色

《好莱坞往事》你看懂了么？来看看彩蛋吧。
　　时光网特稿　从很多角度来说，《好莱坞往事》都让人觉得这是昆汀·塔伦蒂诺过去十年间不断费心搭建，终于竭力完成的作品。

      很多媒体（包括时光网）都喜欢称本片为“一封写给好莱坞的情书”。因为这部沉迷于过去的影片，充分展现了昆汀对于上世纪六、七十年代的好莱坞影视行业，令人发指的了解程度。



　　《好莱坞往事》所发生的1969年那个夏天，昆汀已经6岁，生于洛杉矶长于洛杉矶的他，在影片中事无巨细地展现了故乡童年时代的模样。从电影院广告牌上的新片广告，到好莱坞明星们家中墙上挂的海报，以及那些年让所有人趋之若鹜的餐厅，还有莎朗·塔特的悲惨谋杀案——这也是本片的剧情核心。

      一切的一切，都在《好莱坞往事》中仿佛时光倒流般，引来经历过那个年代美国观众们的回忆无数。

　　1969年8月9日，因《罗丝玛丽的婴儿》名声大躁的著名导演罗曼·波兰斯基去伦敦出差时，他身怀六甲的妻子莎朗·塔特、莎朗和罗曼的好朋友杰伊·斯尔宾（也是莎朗的前男友，片中借史蒂夫·麦奎因之口讲出了这一关系），以及波兰斯基夫妇的另一对好友，一行4人吃完晚餐，回到莎朗位于洛杉矶比佛利山庄北边的家。


波兰斯基（拉法尔·泽伟路查饰），《好莱坞往事》

　　臭名昭著、邪教般的“曼森家族”也是一行4人，当晚潜入波兰斯基豪宅，把莎朗和她的3个朋友全部杀死。莎朗虽然苦苦哀求凶手们，希望自己可以活到肚子里的宝宝出生，依然被捅了16刀而死亡。

　　《好莱坞往事》就是以这一件凶杀案为背景，以莎朗和波兰斯基邻居的视角展开。莎朗和波兰斯基分别由玛歌特·罗比拉法尔·泽伟路查饰演，住在他们家隔壁的是电视剧明星里克·达尔顿（莱昂纳多·迪卡普里奥饰），以及里克多年的老友、也是他替身演员的克里夫·布斯（布拉德·皮特饰）。

      里克和克里夫虽然都是本片中虚构的人物，但身上也都汇集了那个年代的好莱坞，不同影视明星身上的种种特色。


莎朗·塔特（玛歌特·罗比饰）

　　在片中，昆汀不仅重现了50年前的洛杉矶原貌（今年是莎朗·塔特谋杀案发生整整50周年，影片本来打算在8月9日当天首映，后来改期了），还如数家珍般地重现了那个年代的人物——

　　有前文提到的好莱坞硬汉派巨星史蒂夫·麦奎因戴米恩·刘易斯饰），有因执导莎朗武打戏份而与她结缘的华人功夫巨星李小龙麦克·毛饰，虽然昆汀对于这一角色的塑造引来争议无数），有“邪教”教主头子查理·曼森（达蒙·赫尔曼饰）等，都在本片中配着我们的主角们，一起打造了一段精彩的“好莱坞往事”。


李小龙（麦克·毛饰）

　　时光网整理了影片中出现的许多彩蛋，让我们看看一向喜爱在自己作品中“掉书袋”的昆汀，这次又是以怎样的方式致敬了他心爱的电影，电影人，以及那个时代。

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 好莱坞往事 彩蛋 昆汀·塔伦蒂诺

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