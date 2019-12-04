时光网特稿
从很多角度来说，《好莱坞往事》
都让人觉得这是昆汀·塔伦蒂诺
过去十年间不断费心搭建，终于竭力完成的作品。
很多媒体（包括时光网）都喜欢称本片为“一封写给好莱坞的情书”。因为这部沉迷于过去的影片，充分展现了昆汀对于上世纪六、七十年代的好莱坞影视行业，令人发指的了解程度。
《好莱坞往事》
所发生的1969年那个夏天，昆汀已经6岁，生于洛杉矶长于洛杉矶的他，在影片中事无巨细地展现了故乡童年时代的模样。从电影院广告牌上的新片广告，到好莱坞明星们家中墙上挂的海报，以及那些年让所有人趋之若鹜的餐厅，还有莎朗·塔特
的悲惨谋杀案——这也是本片的剧情核心。
一切的一切，都在《好莱坞往事》中仿佛时光倒流般，引来经历过那个年代美国观众们的回忆无数。
1969年8月9日，因《罗丝玛丽的婴儿》
名声大躁的著名导演罗曼·波兰斯基
去伦敦出差时，他身怀六甲的妻子莎朗·塔特
、莎朗和罗曼的好朋友杰伊·斯尔宾（也是莎朗的前男友，片中借史蒂夫·麦奎因
之口讲出了这一关系），以及波兰斯基夫妇的另一对好友，一行4人吃完晚餐，回到莎朗位于洛杉矶比佛利山庄北边的家。
波兰斯基（拉法尔·泽伟路查饰），《好莱坞往事》
臭名昭著、邪教般的“曼森家族”也是一行4人，当晚潜入波兰斯基豪宅，把莎朗和她的3个朋友全部杀死。莎朗虽然苦苦哀求凶手们，希望自己可以活到肚子里的宝宝出生，依然被捅了16刀而死亡。
里克和克里夫虽然都是本片中虚构的人物，但身上也都汇集了那个年代的好莱坞，不同影视明星身上的种种特色。
莎朗·塔特（玛歌特·罗比饰）
在片中，昆汀不仅重现了50年前的洛杉矶原貌（今年是莎朗·塔特谋杀案发生整整50周年，影片本来打算在8月9日当天首映，后来改期了），还如数家珍般地重现了那个年代的人物——
有前文提到的好莱坞硬汉派巨星史蒂夫·麦奎因
（戴米恩·刘易斯
饰），有因执导莎朗武打戏份而与她结缘的华人功夫巨星李小龙
（麦克·毛
饰，虽然昆汀对于这一角色的塑造引来争议无数），有“邪教”教主头子查理·曼森（达蒙·赫尔曼
饰）等，都在本片中配着我们的主角们，一起打造了一段精彩的“好莱坞往事”。
时光网整理了影片中出现的许多彩蛋，让我们看看一向喜爱在自己作品中“掉书袋”的昆汀，这次又是以怎样的方式致敬了他心爱的电影，电影人，以及那个时代。