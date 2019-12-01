黎小田在张国荣和梅艳芳初出道时结识他们，他为张国荣和梅艳芳找准了曲风定位，不仅仅是写了好歌给他们，还帮助他们找好歌来唱





时光网讯 资深音乐人 资深音乐人 黎小田 于12月1日早晨于香港病逝，享年73岁。

尤其是他作曲的《万里长城永不倒》，随着《大侠霍元甲》的热播，在1980年代的内地几乎是唱响街边巷尾，但凡30岁以上的观众，几乎都听过这首歌，即使不懂粤语，也会哼唱两句，影响力可见一斑。





黎小田生于1946年，他的父亲黎草田就是一位音乐家，从小耳濡目染，很早就彰显出在音乐方面的天赋。1950年代，黎小田就进入演艺圈当童星，16岁赴英国留学，1960年代开始组织乐队登台表演。1970年代回到香港后，开始担任主持人和音乐制作人，自己也发行音乐唱片。1980年代，黎小田转投无线旗下之华星娱乐有限公司，开始了正式的音乐制作人生涯，这也是他一生辉煌的起点。他当时不仅写出了《万里长城永不倒》（电视剧《大侠霍元甲》）这样的电视剧主题曲，也为张国荣写了《侬本多情》、为梅艳芳写了《胭脂扣》、为陈百强写了《烟雨凄迷》等等经典歌曲。黎小田在张国荣和梅艳芳初出道时结识他们，他为张国荣和梅艳芳找准了曲风定位，不仅仅是写了好歌给他们，还帮助他们找好歌来唱，比如张国荣那首《风继续吹》就是黎小田听到一首日本歌曲，买到版权后介绍给张国荣，后来这首歌成为张国荣的代表作。1990年代之后，香港乐坛风起云涌，新的力量不断涌现，黎小田开始转战电视主持和广告制作，近两年因为疾病缠身，属于退休状态。

编辑：汀