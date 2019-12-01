网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《万里长城永不倒》作曲黎小田病逝

享年73岁 曾捧红巨星张国荣、梅艳芳

2019-12-01 20:17:54 来源：Mtime时光网

黎小田在张国荣和梅艳芳初出道时结识他们，他为张国荣和梅艳芳找准了曲风定位，不仅仅是写了好歌给他们，还帮助他们找好歌来唱


　　时光网讯 资深音乐人黎小田于12月1日早晨于香港病逝，享年73岁。

　　黎小田生于1946年，他的父亲黎草田就是一位音乐家，从小耳濡目染，很早就彰显出在音乐方面的天赋。1950年代，黎小田就进入演艺圈当童星，16岁赴英国留学，1960年代开始组织乐队登台表演。1970年代回到香港后，开始担任主持人和音乐制作人，自己也发行音乐唱片。

　　1980年代，黎小田转投无线旗下之华星娱乐有限公司，开始了正式的音乐制作人生涯，这也是他一生辉煌的起点。他当时不仅写出了《万里长城永不倒》（电视剧《大侠霍元甲》）这样的电视剧主题曲，也为张国荣写了《侬本多情》、为梅艳芳写了《胭脂扣》、为陈百强写了《烟雨凄迷》等等经典歌曲。

　　尤其是他作曲的《万里长城永不倒》，随着《大侠霍元甲》的热播，在1980年代的内地几乎是唱响街边巷尾，但凡30岁以上的观众，几乎都听过这首歌，即使不懂粤语，也会哼唱两句，影响力可见一斑。


　　黎小田在张国荣和梅艳芳初出道时结识他们，他为张国荣和梅艳芳找准了曲风定位，不仅仅是写了好歌给他们，还帮助他们找好歌来唱，比如张国荣那首《风继续吹》就是黎小田听到一首日本歌曲，买到版权后介绍给张国荣，后来这首歌成为张国荣的代表作。

　　1990年代之后，香港乐坛风起云涌，新的力量不断涌现，黎小田开始转战电视主持和广告制作，近两年因为疾病缠身，属于退休状态。

   编辑：汀

关键词： 黎小田
关注时光网微信

相关电影/影人

黎小田

黎小田

Siu-Tin Lei

职业：演员 | 原创音乐 | 制作人 | 导演 | 编剧

查看影人作品  >

会员评论 (13)

发表

本周热读

1

有史以来最伟大的101部动作片

李小龙成龙巅峰之作 黑泽明卡梅隆大师经典

101
《Time Out》杂志在今年早些时候，邀请了对这一类型了如..
2

《寄生虫》拿奥斯卡，日本人“嫉妒”了

文化行业剥削严重 真人电影缺乏影响力

韩剧、韩国偶像、韩国电影接连受到世界瞩目，隔壁的文化..
3

老当益壮！56岁凯奇交往亚裔年轻女孩

带女友造访自己墓地 近两任妻子都是亚裔

6
新女友看上去年龄不超过25岁。
4

休杰克曼晒图纪念"金刚狼3"上映三周年

“感谢这些年来大量的汗水和鸡胸肉”

9
休杰克曼晒图纪念《金刚狼3》上映三周年。
5

网友请愿让"龙妈"《海王2》饰海后

艾梅柏家暴德普遭抵制 龙妈海王曾合作

你怎么看？

查看更多