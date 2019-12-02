到天涯海角，享光影魅力。





12月1日，由国家电影局指导，中央广播电视总台与海南省人民政府共同主办的第二届海南岛国际电影节在三亚开幕。中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄，海南省委副书记、省长沈晓明出席开幕式并致辞。慎海雄宣布第二届海南岛国际电影节开幕。





慎海雄在致辞时说，海南发展是中国40年改革开放的一个重要见证。新时代中国，正在从一个电影大国迈向电影强国。中央广播电视总台以打造具有强大引领力、传播力、影响力的国际一流新型主流媒体为目标，未来将以精益求精、一丝不苟、追求完美的工作精神，努力打造更多思想精深、艺术精湛、制作精良的电影精品。









沈晓明在致辞中表示，在习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动下，海南正在加快建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港。借此天时地利，海南岛国际电影节应运而生，为海南搭建起面向世界的国际文化交流新平台。本届电影节将坚持“全年展映、全岛放映、全民观影、全产业链”的战略定位与发展目标，致力于打造兼具国际性、学术性、大众性的、永不落幕的国际电影节。





在开幕式上致敬新中国成立70周年的特别环节中，12位电影人用共和国成立以来各年代的优秀电影，生动回顾了新中国的发展历程。当屏幕出现中央广播电视总台“4K直播电影”《此时此刻》的精彩片段时，人们沉浸在体味新中国70年来不平凡的成就，共享新中国70年的自豪荣光的情绪中，开幕式现场的气氛达到高潮。





海南岛国际电影节创设于2018年，是中国最年轻的国际电影节。本届电影节首次增设“金椰奖”竞赛单元。椰子树是海南本土最具代表性的植物，蕴涵坚韧不拔、生生不息，默默奉献、滋养人类的寓意。目前，“金椰奖”共收到来自80个国家和地区的1495部影片参赛。





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海南岛国际电影节还将充分利用海南岛的海滩地貌，创意开设免费对公众开放的“户外沙滩放映”，计划在一年四季进行全岛影片巡展，充分体现了本届电影节的创新性、艺术性与惠民性，成为广受好评的一大特色版块。





海南省和三亚市领导童道驰、肖莺子、关进平、史贻云，国家电影局和中央广播电视总台领导李国奇、朱彤、任谦以及相关部门负责人等出席开幕式。