过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
迪士尼动画本部出品的动画续集《冰雪奇缘2》
毫无悬念成为今年感恩档最大赢家。这部与前作间隔六年的续集次周末维持在4440家影院上映，周末三天再收8525万美元，五天长周末假期劲收1.24亿美元。
《冰雪奇缘2》
在海外市场也继续高歌猛进，海外周末再收1.64亿美元，海外累计票房已达4.52亿美元，全球累计票房已达7.39亿美元。
《利刃出鞘》
在感恩节前一天（周三）正式在3461家影院开画，当天斩获票房846万美元（包含370万美元提前场），表现仅次于风头无两的《冰雪奇缘2》
。影片在感恩节当天再收620万美元，比扣除提前场的首日不跌反涨，走势相当不错。
《利刃出鞘》
在“黑色星期五”当天再收1070万美元，单日票房扩大对其他影片的领先优势。影片在在周六和周日分别再收1030万美元和604万美元（预估），最终首周五天共斩获4170万美元，表现远好于市场预期的3500万美元。
影片在海外50多个市场同步开画，首周开出2830万美元，其中我国内地市场贡献近半。作为一部非IP、非续集电影，影片全球首周票房达到7000万美元，表现对于4000万美元的中等投资也算相当不错。
华纳发行的《小丑》
周末被砍至1146家影院上映，三天再收203万美元，连续九周位列周末前十。根据DC漫画改编的这部影片仅比前一周末下跌26%，北美累计票房已达3.306亿美元，已经成功超过DC团队英雄电影《蝙蝠大战超人：正义黎明》的3.303亿美元。
截止周日，这部“金狮奖”获奖作品海外累计已达7.18亿美元大关，而其全球累计票房更已高达10.48亿美元，即将超过年度排名更高的《阿拉丁》
（10.51亿美元）。
时长3小时29分钟的《爱尔兰人》，是不是本可以拍成一部迷你剧？近日导演马丁·斯科塞斯
接受外媒采访，说出了他的看法：“我听过有人说：这个故事很长，可以拍两季。绝对不行，我连想都没这么想过。因为这部电影的重点就是细节的累积。”
“细节的累积在影片结尾发挥效用——如果你愿意的话，你应该坐下来一次性从开头看到结尾。剧集很好，很棒，拍剧你可以发展角色和剧情线，再创造那些世界。但是这个故事不适合。”
01.第二届海南岛国际电影节开幕
12月1日第二届海南岛国际电影节开幕，伊莎贝尔·于佩尔
、伊桑·霍克、杨幂、陈乔恩、秦昊、张译等海内外众星亮相。
02.高以翔遗体将返台
高以翔
经纪公司发声明确认，高以翔遗体将在12月2日下午运送回台湾，“我们亲爱的以翔预计于傍晚后由机场移灵至台北市立第一殡仪馆办理入馆事宜，灵堂设置在金宝轩”，并感谢各位的奔波并希望能给高以翔家人适度空间。
一名英国的绝症病人提前看了下个月全球上映的《星球大战9》
。迪士尼为这名《星战》影迷和其家人举行了该片秘密放映。迪士尼CEO罗伯特·艾格尔在感恩节当天表示，公司了解到这位病人的临终心愿，愿意助其实现愿望。
这名粉丝表示是如同中了百万英镑一样的大惊喜，称为他在疾病的糟糕状况中制造了美好回忆，也为家人带来了欢乐。“卢克·天行者”马克·哈米尔
在推特透露自己都还没能看到《星战9》
，希望知道这一事实的这位粉丝“能得到一点额外的满足”。
02.82岁老兰多饰演者比利·迪·威廉姆斯称自己是“流性人”
近日，《星球大战》系列老兰多·卡瑞辛扮演者、82岁比利·迪·威廉姆斯
在接受《Esquire》杂志采访时坦诚自己是“流性人”（gender fluid）。流性人指在不同时间经历性别认知改变的人，在他内心男孩儿和女孩儿的性别特征和表现交织在一起，而不适应传统的女孩或是男孩的框架。
他在采访中说：“除了做自己我从没想过要成为什么样的人。我把自己看做是一个相对丰富多彩的角色，不会太把他/她自己太当回事。”
“你看，我用的词是他/她自己，因为我认为自己既男性化又女性化。我是一个很温柔的人，我不怕展示自己的这一面。”