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影片在海外50多个市场同步开画，首周开出2830万美元，其中我国内地市场贡献近半。作为一部非IP、非续集电影，影片全球首周票房达到7000万美元，表现对于4000万美元的中等投资也算相当不错。

“细节的累积在影片结尾发挥效用——如果你愿意的话，你应该坐下来一次性从开头看到结尾。剧集很好，很棒，拍剧你可以发展角色和剧情线，再创造那些世界。但是这个故事不适合。”

02.82岁老兰多饰演者比利·迪·威廉姆斯称自己是“流性人”





他在采访中说：“除了做自己我从没想过要成为什么样的人。我把自己看做是一个相对丰富多彩的角色，不会太把他/她自己太当回事。”





“你看，我用的词是他/她自己，因为我认为自己既男性化又女性化。我是一个很温柔的人，我不怕展示自己的这一面。”















