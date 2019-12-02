《唐顿庄园》发布一支“晚宴指南”特辑，在线教学带你步入最高规格的皇室晚宴。





在电影版中，随着国王与王后的到来，更高规格、更多讲究的皇室礼节开始向唐顿贵族发起“冲击”，一尘不染的银器，精致的菜单，华丽得体的着装，到位的礼节，还有完美的屈膝行礼，每一项细致入微的工作，展示了最原汁原味的纯正英伦贵族风。





《唐顿庄园》的故事发生在阶级间有着鸿沟的上世纪20年代，但其温暖的人际关系却让冰冷的繁文缛节不再刻板，影片的制片人盖瑞斯·尼姆就表示：“虽然唐顿是个有着严格规矩与礼仪的上层世界，但它与全球各地的人们都有着共鸣，我们了解他们的行为方式，也喜欢他们所生活的那个高贵世界。”





影片中，当唐顿家族面对伴随着皇室到访而出现的诸多挑战时，精彩看点也一一来临，饰演“大小姐”玛丽的米歇尔·道克瑞曾说过：“对很多人来说，这里（唐顿庄园）感觉就像是皇室生活。”当唐顿贵族与真正的皇室碰撞交集，故事的精彩程度一定是超出想象、不同以往的。





12月13日，电影《唐顿庄园》即将在内地上映。