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巴黎名媛舞会李连杰女儿和邱淑贞女儿谁更美？

李连杰帅回来了！ 邱淑贞优雅大方

2019-12-02 10:55:40 来源：Mtime时光网

邱淑贞和李连杰合作过电影《鼠胆龙威》《倚天屠龙记之魔教教主》，是港产片影迷心中的经典作品，两人也同时留下了最美的银幕形象。
　　时光网讯 当地时间12月2日，李连杰陪同女儿Jane、邱淑贞陪同女儿沈月出席巴黎名媛舞会上，两位星二代不仅华服靓丽，李连杰和邱淑贞也成为全场焦点，来宾们纷纷赞叹星二代的基因强大。



　　邱淑贞虽然阔别银幕20余年，但在生活中美丽依旧。李连杰去年被拍到老态龙钟的样子，但今天在舞会上不仅瘦了，而且更加精神了，穿着打扮比之前还时尚，他刚刚出演了迪士尼真人电影《花木兰》。

　　邱淑贞和李连杰合作过电影《鼠胆龙威》《倚天屠龙记之魔教教主》，是港产片影迷心中的经典作品，两人也同时留下了最美的银幕形象。

作者：崔汀   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 李连杰 邱淑贞
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