邱淑贞和李连杰合作过电影《鼠胆龙威》《倚天屠龙记之魔教教主》，是港产片影迷心中的经典作品，两人也同时留下了最美的银幕形象。











邱淑贞虽然阔别银幕20余年，但在生活中美丽依旧。李连杰去年被拍到老态龙钟的样子，但今天在舞会上不仅瘦了，而且更加精神了，穿着打扮比之前还时尚，他刚刚出演了迪士尼真人电影《花木兰》。





邱淑贞和李连杰合作过电影《鼠胆龙威》《倚天屠龙记之魔教教主》，是港产片影迷心中的经典作品，两人也同时留下了最美的银幕形象。

作者：崔汀 编辑：汀