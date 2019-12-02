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任素汐主演《半个喜剧》改档12.20

《驴得水》原班人马重出江湖 历时三年打造

2019-12-02 11:14:44 来源：Mtime时光网

任素汐主演《半个喜剧》改档12月20日上映，这是开心麻花首部进军贺岁档的电影，亦是《驴得水》原班人马历时三年打造的作品。
       

《半个喜剧》改档

时光网讯 11月30日，由周申刘露编剧兼导演，任素汐吴昱翰刘迅汤敏赵海燕主演，常远、梁翘柏特别出演的爱情喜剧电影《半个喜剧》在北京举办了“整个放映”特别见面会。主创周申、刘露、任素汐、吴昱翰、刘迅惊喜现身映后见面会，分享电影拍摄的幕后故事，同时宣布电影《半个喜剧》将改档12月20日全国公映。

       作为开心麻花首部进军贺岁档的电影，亦是《驴得水》原班人马历时三年打造的作品，《半个喜剧》用更接近当代年轻人的视角，以喜剧为载体，探索了传统类型片的新模式。观影过程气氛十分热烈，欢笑与掌声此起彼伏，在111分钟的放映中，现场观众们爆发了多次笑声。

       主演任素汐更是诚心推荐：“希望年底辛苦了一年的人，都能在电影中找到更多的快乐。看两遍《半个喜剧》，凑齐一整个喜剧。”演员吴昱翰分享：“演出的过程特别‘舒服’，我们是‘生活’在每场戏中。”演员们沉浸式的演技，刻画了鲜活的角色，而自然流露的、充满生活气息的笑点，更是让观众们坦言：“就像我身边的朋友在讲一个故事！毫无违和感！”对于片中的喜剧元素，导演周申坦诚表示：“没有刻意搞笑，而是把人物置身于错位、尴尬的情境，自然会碰撞出一种荒诞喜剧的效果。”



       在愉悦诙谐的体验之外，《半个喜剧》中“北漂”、“大龄单身”等当代年轻人生活状况的真实反映亦给观众们留下了探讨的话题。导演刘露坦言：“故事成型于十年前自己生活中的人和事，但类似的事十年后的今天仍然存在，这样的现象激发了我的表达欲。”

       导演周申则表示：“《半个喜剧》在精神内核上延续了《驴得水》关于‘选择’和‘底线’等问题的探讨，只是用了更普世性的视角去呈现。”周申提到，与刘露是近20年的默契搭档，谈及二人的分工，刘露笑称：“周申的思维非常缜密和理性，我的思维方式更偏感性，所以我能跳脱出执行层面的环节，从不同角度提出意见。”周申也直言：“在创作时需要感性的力量，刘露的意见尤为重要。”



       被问及为何三年后才出新作，刘露透露道：“通过《驴得水》，我们发现自己擅长的模式是和演员们一起丰满剧本的‘血肉’，根据演员的反馈不断调整剧本，这需要很长的时间，从某种程度来说，这也是我们坚持的创作‘底线’。”

       任素汐赞同道：“现在很少会在剧组看到这种方式，对演员而言，是非常珍贵的经历。”对于这样一部精心打磨的影片，现场观众表示：“经过时间检验的创作欲与三年的再打磨，使得《半个喜剧》的最终呈现显得纯熟且有现实意义。”

 

   编辑：隐饮

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关键词： 半个喜剧
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