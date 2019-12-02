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《贝肯熊2：金牌特工》曝“熊萌来袭”海报

2月8日元宵节萌熊欢乐囧途即将开启

2019-12-02 11:25:50 来源：Mtime时光网

作为贝肯熊系列第二部大电影，影片将贝肯熊的故事全面升级。
　　时光网讯  3D喜剧动画《贝肯熊2：金牌特工》今日发布 “熊萌来袭”版海报，影片将于2020年2月8日元宵节在全国上映。

　　今日发布的“熊萌来袭”版海报曝光了全新角色小海豹小迪，它与贝肯熊被夹在飞驰的两辆车之间，头顶上方有飞船追逐，身后是疾驰的追车，而前方的未知旅程也在等待着它们去探索。

　　作为贝肯熊系列第二部大电影，影片将贝肯熊的故事全面升级，海报中穿着一套不太合身的西装、满脸严肃的贝肯熊与奶萌的小海豹小迪形成反差萌，将影片的搞笑气质传递。

　　《贝肯熊2：金牌特工》讲述了拥有超级芯片的贝肯，梦想成为独当一面的金牌特工，然而特工局并不放心将任务交给一只北极熊去执行。贝肯为了证明自己的能力，贸然执行任务，误入陷阱，也因此失去了宝贵的芯片。

　　变成普通北极熊的贝肯立志追回属于自己的芯片，却阴差阳错被粉丝小海豹缠上，无奈之下，他只好带上小海豹一起踏上寻找芯片的冒险之旅，不过这一切并没有贝肯想象中的顺利，他们需要躲避特工局的追查、闯过丛林伙伴的考验，以及面对拿走芯片的邪恶势力。历经曲折艰辛，在小海豹的鼓励下，贝肯终于找到自己与生俱来的力量，并领悟特工的真谛。 

　　此番《贝肯熊2：金牌特工》由好莱坞金牌团队操刀制作，影片由《年兽大作战》导演张扬执导。曾凭借《僵尸新娘》获奥斯卡最佳动画长片、安妮奖最佳导演提名的好莱坞著名导演麦克·约翰森担任本片动画导演，同时《疯狂的外星人》编剧潘依然亲自撰写剧本。

   编辑：hello王小羊

关键词： 贝肯熊2
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