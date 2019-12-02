网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

陈思诚监制犯罪片《误杀》曝终极预告

加害者VS受害者孰是孰非?伪善VS伪恶孰真孰假?

2019-12-02 11:57:41 来源：Mtime时光网

《误杀》今日发布终极预告，将这起因家人被侵犯引发的“反杀”谜案抽丝剥茧，也将两个家庭之间的紧张对峙和层层冲突呈现。
　　时光网讯  由陈思诚监制，导演柯汶利执导，肖央谭卓陈冲姜皓文领衔主演，秦沛特邀出演的电影《误杀》今日发布终极预告，将这起因家人被侵犯引发的“反杀”谜案抽丝剥茧，也将两个家庭之间的紧张对峙和层层冲突呈现，目前影片预售已开启。





　　全新曝光的终极预告以独特的“时光倒转”形式开场，伴随着一阵紧凑激昂的背景音乐，将这起“反杀”案件的始末真实再现，让人屏气凝神。预告中，肖央和陈冲为首的两家人展开了激烈的角逐和博弈。在经历过重重交锋后，当谭卓感叹道“这一关终于过了”，肖央的一句“才刚刚开始”，瞬间将观众才放下的心又再度悬起，令观众对这起错综复杂的案件后续充满好奇。

　　身为“加害者”父母的陈冲，为了寻找儿子案件的真相，对“受害者”一家步步紧逼、质问甚至要挟，“我没有任何做不出来的事情”，两个母亲之间的针锋相对也一度将影片紧张的对峙感渲染到极致。这场善恶背后仿佛暗藏着巨大玄机，让人难辨真相，一个惊天阴谋正在悄然上演。



　　此番，肖央、谭卓、陈冲、姜皓文和秦沛等实力派阵容集体亮相。两个破碎的家庭站在各自的立场上，一对看似“伪善”，受尽旁人爱戴和拥护，却犯下了令人难以置信的恶行；一对“伪恶”却只是出于对孩子的溺爱和过激的保护欲。

　　他们为了家庭，以爱之名做着完全相悖的事情，这位平凡的父亲为了守护家人，竭尽全力以此来抗衡社会的不公，这场关乎人心善恶的拉锯战究竟将如何发展，让我们拭目以待。电影将于12月13日在全国正式上映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 误杀 终极预告
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

误杀

误杀 (2019)

0.0

导演：柯汶利

主演：肖央 谭卓

在线播放

肖央

肖央

Shawn

职业：导演 | 演员 | 编剧 | 制作人

查看影人作品  >

谭卓

谭卓

Zhuo Tan

职业：演员

查看影人作品  >

陈冲

陈冲

Joan Chen

职业：演员 | 导演

查看影人作品  >

姜皓文

姜皓文

Philip Keung

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (5)

发表

本周热读

1

《寄生虫》拿奥斯卡，日本人“嫉妒”了

文化行业剥削严重 真人电影缺乏影响力

韩剧、韩国偶像、韩国电影接连受到世界瞩目，隔壁的文化..
2

老当益壮！56岁凯奇交往亚裔年轻女孩

带女友造访自己墓地 近两任妻子都是亚裔

6
新女友看上去年龄不超过25岁。
3

休杰克曼晒图纪念"金刚狼3"上映三周年

“感谢这些年来大量的汗水和鸡胸肉”

9
休杰克曼晒图纪念《金刚狼3》上映三周年。
4

网友请愿让"龙妈"《海王2》饰海后

艾梅柏家暴德普遭抵制 龙妈海王曾合作

你怎么看？
5

一夜老十岁！陷家暴丑闻"海后"曝近照

与德普纠纷风向翻转 艾梅柏希尔德状态差

18
网友请愿将“海后”艾梅柏·希尔德踢出《海王2》，海后..

查看更多