《误杀》今日发布终极预告，将这起因家人被侵犯引发的“反杀”谜案抽丝剥茧，也将两个家庭之间的紧张对峙和层层冲突呈现。

















全新曝光的终极预告以独特的“时光倒转”形式开场，伴随着一阵紧凑激昂的背景音乐，将这起“反杀”案件的始末真实再现，让人屏气凝神。预告中，肖央和陈冲为首的两家人展开了激烈的角逐和博弈。在经历过重重交锋后，当谭卓感叹道“这一关终于过了”，肖央的一句“才刚刚开始”，瞬间将观众才放下的心又再度悬起，令观众对这起错综复杂的案件后续充满好奇。





身为“加害者”父母的陈冲，为了寻找儿子案件的真相，对“受害者”一家步步紧逼、质问甚至要挟，“我没有任何做不出来的事情”，两个母亲之间的针锋相对也一度将影片紧张的对峙感渲染到极致。这场善恶背后仿佛暗藏着巨大玄机，让人难辨真相，一个惊天阴谋正在悄然上演。











此番，肖央、谭卓、陈冲、姜皓文和秦沛等实力派阵容集体亮相。两个破碎的家庭站在各自的立场上，一对看似“伪善”，受尽旁人爱戴和拥护，却犯下了令人难以置信的恶行；一对“伪恶”却只是出于对孩子的溺爱和过激的保护欲。





他们为了家庭，以爱之名做着完全相悖的事情，这位平凡的父亲为了守护家人，竭尽全力以此来抗衡社会的不公，这场关乎人心善恶的拉锯战究竟将如何发展，让我们拭目以待。电影将于12月13日在全国正式上映。