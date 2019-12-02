胡歌就曾表示：“拍吃面戏时，每一个机位都要吃一碗面，拍了两天整整吃了29碗。”





首映后，观众对“雨夜相聚”、“小偷大会”、“胡歌吃面”、“桂纶镁游水”、“廖凡倒地开枪”、“奇道跳广场舞”等细节都特别好奇。吴京、王景春、井柏然、张冀、张杨、刘昊然、李纯、张鲁一等明星嘉宾也到场观影，分享不同感受。吴京大赞：“用心还原了真实感，每个演员都在状态里，连每一个群众演员都没有放过，向刁亦男导演学习！”





面对观众的认可，主创们也感慨良多，更现身说法解读故事内核。导演刁亦男表示：“这个故事讲的是一个人跟自己的内心，跟自己的身体，跟死亡战斗的故事。主人公用36个小时给予了解答，他在时间里拯救了自己或许悲催的人生，完整了对家庭、对人生最后一块拼图。他与陪泳女擦出的人性火花，却有着那么强大的力量。”









胡歌回忆起拍摄最后一场戏后，曾对导演刁亦男说过一句“不破不立”，首映现场胡歌动情表示：“有没有立我可能说了不算，但一定是破了。整个过程让我难忘，感受到了艺术创作的氛围。看到了主创们忘我的创作。我希望用我的努力达到要求吧。”在此前的路演活动中，胡歌也曾表示：“拍吃面戏时，每一个机位都要吃一碗面，拍了两天整整吃了29碗。”足见剧组的细致打磨。









为影片到武汉当地体验生活，住进筒子楼的桂纶镁回忆起片尾一场与胡歌的重要追逐戏时表示：“当时发烧感冒，但一直想努力完成。最后导演喊过的时候，人都贴在胡歌身上了。但那个状态也正贴合角色当时的状态。”与导演刁亦男第二次合作的廖凡则认为：“这个故事风格与上一部《白日焰火》截然不同，这一次的风格才是导演内心最想表达的，想做的尝试。”











同样与刁亦男二次合作的奇道认为：“十二年后再与导演合作，也没底。但一开始拍就发现他给演员的空间更大了，很多时候到现场听导演的要求，大家就直接来，很过瘾。”友情出演的曾美慧孜表示：“一看片头字幕都开始落泪，熟悉的气息，熟悉的拍摄时光，这部戏让我相信电影是伟大的。”影片出品人兼总制片人李力也亲临现场，表示：“感谢大家带给我们这么多温暖的时刻，希望电影越来越好。”





当晚，吴京、王景春、井柏然、张冀、张杨、刘昊然、李纯、张鲁一等业内嘉宾也现身首映观众席，力挺影片导演及主演们的精彩诠释。吴京代表“攀登男团”率先发言：“看到老胡付出的努力，进入状态，不吃不喝，把自己逼到那个状态。你不拼颜值拼演技，让我有很大压力。还想致敬导演，我是拍动作片的，但没想到你这么狠，雨伞飞血啊什么的，你得给我出点招，向您学习。”









新晋金鸡奖最佳男主角王景春表示：“我还在情绪里，导演上一部《白日焰火》时我是演员，这一部则有着独特的美学延续。喜欢桂纶镁、廖凡的表演。”著名编剧张冀直言：“这是我今年在电影院看的最好的国产片。读解出了非常的真实，真实却又充满梦境的气质。我看到了艺术家对中国的呈现，最有冲击力的、最真挚、最作者的表达，这是电影应该具有的意义和价值。”





演员李纯则为影片的独特光影以及情感温度吸引：“我喜欢这部电影的灯和光，光和影的交融。结尾还有一丝温暖。”当晚最大惊喜则来自于演员张鲁一与胡歌的互动。早在影片定妆阶段，胡歌就表示有人觉得他“很像张鲁一”。此番张鲁一来到映后现场，还与胡歌近距离做“相似度”鉴定。张鲁一打趣称：“听说你们这几天路演非常累，如果胡歌很累了的话，我可以（替上）。”而张鲁一在调侃之时也不忘为胡歌的精彩表演点赞：“破了胡歌，立了周泽农。从第一个镜头开始，就忘了胡歌，到最后看到的都是周泽农。”





电影《南方车站的聚会》将在12月6日全国公映。





作者：良小凉 编辑：良小凉