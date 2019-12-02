时光网讯
在《叶问》系列的谢幕之作《叶问4》
中，叶问将面对诸多挑战，其中，他将对决的最后一位华人高手是太极拳传人万宗华。
经过前三部影片，叶问武艺高强、善良正直的形象早已深入人心。在最新一部中，宗师叶问来到美国，在此见到洋人对华人的偏见与排挤，并结识了中华总会会长、太极拳传人万宗华。两人相识之初因为对于中华传统武术意见不合，随即展开了一场咏春对战太极的精彩戏码，更上演了该系列首次出现的对决场景——单手PK，将剧情推向高潮。
作为中华总会会长，吴樾
饰演的万宗华肩负了所有在美华人利益的重任。他为人仗义豪迈，不拘小节，但是对中华武术传播的态度较保守。在与叶问的咏春太极大战之后，二人共同经历并感受到在美华人生存艰辛，在一次次“忍无可忍”之后，两人携手面对劲敌，共同捍卫民族尊严，可谓从“敌人”变成“战友”。
“这一次咏春大战太极，我相信观众会看得比较过瘾，因为有很多动作是之前都没有见到过的”，对于《叶问4》中一场早就让影迷们期待不已的“咏春大战太极”戏份，吴樾在采访中曾这样说道。吴樾透露，这场比试拍了十天，咏春和太极两种极具代表性的中华武术各具特点，本次两种功夫“单手对决”更是在《叶问》系列中从未有过的场景。
电影《叶问4》由叶伟信
导演并监制，甄子丹
主演并监制，袁和平
担任动作导演，黄百鸣
担任总监制，即将于12月20日在全国上映。
编辑：羊羊