叶问将对决的最后一位华人高手是太极拳传人万宗华。





经过前三部影片，叶问武艺高强、善良正直的形象早已深入人心。在最新一部中，宗师叶问来到美国，在此见到洋人对华人的偏见与排挤，并结识了中华总会会长、太极拳传人万宗华。两人相识之初因为对于中华传统武术意见不合，随即展开了一场咏春对战太极的精彩戏码，更上演了该系列首次出现的对决场景——单手PK，将剧情推向高潮。









“这一次咏春大战太极，我相信观众会看得比较过瘾，因为有很多动作是之前都没有见到过的”，对于《叶问4》中一场早就让影迷们期待不已的“咏春大战太极”戏份，吴樾在采访中曾这样说道。吴樾透露，这场比试拍了十天，咏春和太极两种极具代表性的中华武术各具特点，本次两种功夫“单手对决”更是在《叶问》系列中从未有过的场景。













编辑：羊羊