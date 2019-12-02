网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《星球大战：天行者崛起》IMAX专属海报

12月20日上演史诗终章 经典角色谢幕演出

2019-12-02 10:40:25 来源：Mtime时光网

海报中，新一代领军人物蕾伊和凯洛·伦在海报上遥相对峙，老一辈传奇角色卢克·天行者和莱娅公主以剪影形式浮现。

《星球大战：天行者崛起》IMAX专属海报

　　史诗巨制《星球大战：天行者崛起》今日宣布将于12月20日同步北美以IMAX 3D格式在全国约660家IMAX影院公映，并将于12月18日开启大规模超前点映，中国观众将领先全球见证这一现象级恢弘传奇的高潮终章。

　　影片同时发布了IMAX专属海报，新一代领军人物蕾伊和凯洛·伦在海报上遥相对峙，老一辈传奇角色卢克·天行者和莱娅公主以剪影形式浮现，而背景中的星空如燃烧般绚烂热烈，似乎预示着即将到来的史诗终局将无比磅礴震撼，激动人心。

　　《星球大战》是影史最具影响力的经典系列之一，它不仅是电脑特效时代的开拓者，更是几代观众共同的银幕记忆，“原力”、“光剑”、“绝地武士”等成为全球通行的“语言”。“星战”的魅力历经四十余年而不衰，其影响力早已超出电影领域，成为全球流行文化的重要组成部分。

　　《星球大战：天行者崛起》作为系列的第九部和最新三部曲的完结之作，无疑是年度最受期待的好莱坞巨制之一。在片中，损失惨重的抵抗军战士悲壮集结，与不可一世的第一军团背水一战；与此同时，女主人公蕾伊的神秘身世、凯洛·伦在光明面和黑暗面之间的抉择也将揭晓，莱娅公主、天行者卢克等经典角色则将有触动影迷情怀的“谢幕演出”，共同交织成横跨银河系、绵延几个世代的恢弘史诗。

　　曾执导“星战”新三部曲第一部《星球大战：原力觉醒》的J·J·艾布拉姆斯再执导筒，与卢卡斯影业的顶级团队再造星际史诗。J.J.艾布拉姆斯是好莱坞金牌导演之一，还曾执导《星际迷航》系列、《碟中谍3》等叫好叫座的经典，《星球大战：原力觉醒》更是获得影迷和业界的一致认可，此次回归无疑值得期待。同时J.J.艾布拉姆斯还是IMAX的忠实拥趸，曾用IMAX摄影机拍摄了《星际迷航》系列和《星球大战：原力觉醒》的精彩场景。

　　IMAX 3D版《星球大战：天行者崛起》将为观众带来叹为观止的视听享受。影片精心打造了大量震撼的特效动作场面，在经过全方位订制增强的IMAX视听系统下将淋漓尽致地绽放魅力。IMAX的超大银幕顶天立地，能更大范围占据观众视野，视觉冲击强劲；纤毫毕现的细节表现和饱满真实的色彩则带来水晶般清澈的画质；再加上震天撼地的强大音响，共同为观众营造出身临其境的沉浸式体验。在IMAX影院，观众将仿佛亲身穿梭在浩瀚的宇宙空间，瑰丽星空和恢弘星舰触手可及；还可以与反抗军并肩作战，体验在枪林弹雨中冲锋的惊险和手持光剑贴身肉搏的刺激。观看IMAX 3D版《星球大战：天行者崛起》是融入这场华丽史诗的绝佳方式，将为观众带来全程嗨爽的巅峰体验。

   编辑：边界

关注时光网微信

相关电影/影人

星球大战：天行者崛起

星球大战：天行者崛起 (2019)

0.0

导演：J·J·艾布拉姆斯

主演：黛茜·雷德利

在线播放

相关文章

会员评论 (5)

发表

本周热读

1

《寄生虫》拿奥斯卡，日本人“嫉妒”了

文化行业剥削严重 真人电影缺乏影响力

韩剧、韩国偶像、韩国电影接连受到世界瞩目，隔壁的文化..
2

老当益壮！56岁凯奇交往亚裔年轻女孩

带女友造访自己墓地 近两任妻子都是亚裔

6
新女友看上去年龄不超过25岁。
3

休杰克曼晒图纪念"金刚狼3"上映三周年

“感谢这些年来大量的汗水和鸡胸肉”

9
休杰克曼晒图纪念《金刚狼3》上映三周年。
4

网友请愿让"龙妈"《海王2》饰海后

艾梅柏家暴德普遭抵制 龙妈海王曾合作

你怎么看？
5

一夜老十岁！陷家暴丑闻"海后"曝近照

与德普纠纷风向翻转 艾梅柏希尔德状态差

18
网友请愿将“海后”艾梅柏·希尔德踢出《海王2》，海后..

查看更多