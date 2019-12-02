史诗巨制《星球大战：天行者崛起》
今日宣布将于12月20日同步北美以IMAX 3D格式在全国约660家IMAX影院公映，并将于12月18日开启大规模超前点映，中国观众将领先全球见证这一现象级恢弘传奇的高潮终章。
影片同时发布了IMAX专属海报，新一代领军人物蕾伊和凯洛·伦在海报上遥相对峙，老一辈传奇角色卢克·天行者和莱娅公主以剪影形式浮现，而背景中的星空如燃烧般绚烂热烈，似乎预示着即将到来的史诗终局将无比磅礴震撼，激动人心。
《星球大战》
是影史最具影响力的经典系列之一，它不仅是电脑特效时代的开拓者，更是几代观众共同的银幕记忆，“原力”、“光剑”、“绝地武士”等成为全球通行的“语言”。“星战”的魅力历经四十余年而不衰，其影响力早已超出电影领域，成为全球流行文化的重要组成部分。
《星球大战：天行者崛起》作为系列的第九部和最新三部曲的完结之作，无疑是年度最受期待的好莱坞巨制之一。在片中，损失惨重的抵抗军战士悲壮集结，与不可一世的第一军团背水一战；与此同时，女主人公蕾伊的神秘身世、凯洛·伦在光明面和黑暗面之间的抉择也将揭晓，莱娅公主、天行者卢克等经典角色则将有触动影迷情怀的“谢幕演出”，共同交织成横跨银河系、绵延几个世代的恢弘史诗。
曾执导“星战”新三部曲第一部《星球大战：原力觉醒》的J·J·艾布拉姆斯
再执导筒，与卢卡斯影业的顶级团队再造星际史诗。J.J.艾布拉姆斯是好莱坞金牌导演之一，还曾执导《星际迷航》系列、《碟中谍3》等叫好叫座的经典，《星球大战：原力觉醒》更是获得影迷和业界的一致认可，此次回归无疑值得期待。同时J.J.艾布拉姆斯还是IMAX的忠实拥趸，曾用IMAX摄影机拍摄了《星际迷航》系列和《星球大战：原力觉醒》的精彩场景。
IMAX 3D版《星球大战：天行者崛起》将为观众带来叹为观止的视听享受。影片精心打造了大量震撼的特效动作场面，在经过全方位订制增强的IMAX视听系统下将淋漓尽致地绽放魅力。IMAX的超大银幕顶天立地，能更大范围占据观众视野，视觉冲击强劲；纤毫毕现的细节表现和饱满真实的色彩则带来水晶般清澈的画质；再加上震天撼地的强大音响，共同为观众营造出身临其境的沉浸式体验。在IMAX影院，观众将仿佛亲身穿梭在浩瀚的宇宙空间，瑰丽星空和恢弘星舰触手可及；还可以与反抗军并肩作战，体验在枪林弹雨中冲锋的惊险和手持光剑贴身肉搏的刺激。观看IMAX 3D版《星球大战：天行者崛起》是融入这场华丽史诗的绝佳方式，将为观众带来全程嗨爽的巅峰体验。