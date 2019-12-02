海报中，新一代领军人物蕾伊和凯洛·伦在海报上遥相对峙，老一辈传奇角色卢克·天行者和莱娅公主以剪影形式浮现。





影片同时发布了IMAX专属海报，新一代领军人物蕾伊和凯洛·伦在海报上遥相对峙，老一辈传奇角色卢克·天行者和莱娅公主以剪影形式浮现，而背景中的星空如燃烧般绚烂热烈，似乎预示着即将到来的史诗终局将无比磅礴震撼，激动人心。









《星球大战：天行者崛起》作为系列的第九部和最新三部曲的完结之作，无疑是年度最受期待的好莱坞巨制之一。在片中，损失惨重的抵抗军战士悲壮集结，与不可一世的第一军团背水一战；与此同时，女主人公蕾伊的神秘身世、凯洛·伦在光明面和黑暗面之间的抉择也将揭晓，莱娅公主、天行者卢克等经典角色则将有触动影迷情怀的“谢幕演出”，共同交织成横跨银河系、绵延几个世代的恢弘史诗。









IMAX 3D版《星球大战：天行者崛起》将为观众带来叹为观止的视听享受。影片精心打造了大量震撼的特效动作场面，在经过全方位订制增强的IMAX视听系统下将淋漓尽致地绽放魅力。IMAX的超大银幕顶天立地，能更大范围占据观众视野，视觉冲击强劲；纤毫毕现的细节表现和饱满真实的色彩则带来水晶般清澈的画质；再加上震天撼地的强大音响，共同为观众营造出身临其境的沉浸式体验。在IMAX影院，观众将仿佛亲身穿梭在浩瀚的宇宙空间，瑰丽星空和恢弘星舰触手可及；还可以与反抗军并肩作战，体验在枪林弹雨中冲锋的惊险和手持光剑贴身肉搏的刺激。观看IMAX 3D版《星球大战：天行者崛起》是融入这场华丽史诗的绝佳方式，将为观众带来全程嗨爽的巅峰体验。