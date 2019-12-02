中文主题曲MV全网正式发布

萧敬腾带队超强组合激情演唱《别认怂》





全能歌王萧敬腾、亚洲唱跳天王潘玮柏、全能音乐人刘宪华、潮流唱作人VaVa毛衍七首度合作 此次《勇敢者游戏2：再战巅峰》中文主题曲，是好莱坞影片首次集合四位超人气歌手联袂献唱，萧敬腾、潘玮柏、刘宪华、VaVa毛衍七也是首度合作为电影献声，《别认怂》堪称史无前例强强联手。





MV创意与影片完美结合，一开始四位主演道恩·强森、杰克·布莱克、凯文·哈特、凯伦·吉兰就同时现身，四人正准备玩《勇敢者游戏》，不料屏幕显示的却是四位歌手，勇敢者们进入游戏后音乐开启，四位歌手在银幕中激情演唱《别认怂》。脑洞大开的创意让主演与歌手实现跨屏互动，大胆玩转游戏穿越与互换角色等有趣形式，加上特有的视效处理，让人感觉他们置身于电子游戏世界。





萧敬腾爆发力极强的演唱瞬间带来能量，潘玮柏用最擅长的饶舌说唱表达最坚定的态度，刘宪华充满磁性的嗓音歌唱勇者无惧的信念，VaVa毛衍七性感声线演绎不服输的精神，四人合作擦出全新火花，带来惊喜重重。





MV由像素风游戏动画与影片精彩片段融合而成，萧敬腾、潘玮柏、刘宪华和VaVa毛衍七所处的游戏背景分别为此次影片中四个主要关卡场景：沙漠、雪山、险峰、丛林，将其设计为像素风游戏动画，不仅符合影片特质更显得趣味横生。而穿插其中的影片片段也展现出了各个场景的惊险刺激与全面升级的视效奇观。





成群巨型鸵鸟穷追不舍的无人沙漠，突然山崩石裂的极寒雪山，随时让人殒命的万丈深渊，无数狂暴山魈围攻的峰林浮桥……面对高难度关卡，勇敢者们唯有协作奋战迎难而上，沉浸式视效体验带来让人肾上腺飙升的极限刺激。











四位歌手完全诠释“别认怂”精神

传递勇敢者力量引爆全网期待





作为影片中文主题曲，《别认怂》铿锵有力的歌声与绝不认怂的精神完美诠释了电影的内核——协同作战，勇往直前。歌曲以说唱的音乐形式搭配快节奏的旋律，表达出面对前方未知的征途，依然坚定信念的勇气。四位演唱者合体发声堪称史无前例，他们每个人都在各自的人生中诠释着“别认怂”的精神，执着心中的音乐梦想，勇往直前去拼去闯，与队友并肩作战，到达巅峰依旧不忘初心。





就像歌词中写的一样，“我探索冒险，创造奇迹，被后人铭记”，无论前方有多少艰难险阻，冒险精神是勇敢者的本能！“势不可挡，无所畏惧去冲；有始有终，彼此信念相同”，团结一心、协同作战才能冲破阻碍向前挺进，战胜一切！







全能歌王萧敬腾

四位歌手充满个性的演唱风格融合动感十足的旋律，使整首歌力量感与节奏感超强，让人一听便扫除疲惫，元气归位，瞬间战斗力满格，忍不住循环播放。

好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏2：再战巅峰》由杰克·卡斯丹执导，四大主角“勇石博士”道恩·强森、“地质学家”杰克·布莱克、“语言学家”凯文·哈特、“性感打女”凯伦·吉兰将全阵容回归！为了拯救消失的同伴，勇敢者四人组再次集结，进入全面失控的未知世界，面对难度爆表的危险关卡，强森领队挑战极限搏命逃生。一场惊险刺激又充满惊喜的冒险之旅即将展开！影片将抢先北美于12月6日全国震撼上映，预售现已开启！







亚洲唱跳天王潘玮柏







潮流唱作人VaVa毛衍七



全能音乐人刘宪华

今日影片中文主题曲《别认怂》MV正式发布，全能歌王萧敬腾、亚洲唱跳天王潘玮柏、全能音乐人刘宪华、潮流唱作人VaVa毛衍七，四位一线歌手首度合作，为勇敢者激情献声，完美诠释“别认怂”精神，带来斗志满满的力量！影片由杰克·卡斯丹执导，道恩·强森、杰克·布莱克、凯文·哈特、凯伦·吉兰将全阵容回归，将于12月6日登陆全国院线，强势领跑贺岁，预售现已开启。